Daniel Bryan "The American Dragon"

Daniel Bryan invade el ring con los fans. Fuente:WWE

Bryan Lloyd Danielson nació el 22 de mayo de 1981 en Washington, Estados Unidos. Actualmente Bryan está retirado debido a una serie de lesiones en el cuello y conmociones cerebrales, por ello es el General Manager de Smackdown en WWE.

Bryan debutó en el año 2000 en la Texas Wrestling Academy (TWA), donde ganó el título por parejas con Spanky (futuro Bryan Kendrick) usando su nombre real, Bryan Danielson. En 2001 firmó un acuerdo de desarrollo con WWF, la cual le llevó a Memphis Championship Wrestling. En esta empresa su mentor fue William Regal, empezando también a usar el sobrenombre de “American Dragon”, finalmente en Julio de 2001 fue despedido por WWE aunque participaría varias veces entre 2002 y 2003 solo para combates en Heat y Velocity.

Debido a su marcha de WWE el luchador se dedicó a recorrer el mundo trabajando en diversas empresas independientes. Su principal papel fue en ROH, donde fue uno de los padres de la compañía, participando en el ME del primer show de la historia, The Era of Honor Begins.

Durante sus primeros años el wrestler dio en ROH varios combates históricos, como un enfrentamiento de 80 minutos frente a Austin Aries y frente a Samoa Joe. Además de ello tuvo una rivalidad de distintos tipos de match con Homicide. A pesar de ganar el Survival of the Fittest en 2004 fue incapaz de ganar el cinturón y decidió tomarse un tiempo libre de la empesa, en el cual se rumoreo que podría irse a TNA o WWE sin que al final ocurriese. En el 2004 también logró el título por parejas junior de NJPW junto a Curry Man, perdiéndolo solo 3 meses después.

El 15 de Septiembre de 2005, Danielson ganó a Gibson en Glory by Honor IV para ser por primera vez campeón mundial de ROH. Bryan tuvo grandes combates defendiendo el titulo contra Roderick Strong en ROH This Means War o Marufuji en Final Battle 2005. Su principal rivalidad durante los primeros meses de reinado fue con Chris Hero debido a la invasión que hizo CZW. A pesar del enfrentamiento entre empresas también defendió su cinturón contra wrestlers de ROH como Roderick Strong, dando otro gran match con él.

Debido a que Nigel McGuinness era el campeón del título Pure se decidió que ambos luchadores tendrían un combate de unificación por ambos títulos. El 29 de abril se produjo el combate, el cual acabo en victoria por cuenta de fuera del luchador británico, por lo que ambos luchadores mantuvieron sus títulos. Posteriormente traicionó a ROH en el Cage of Death definitivo entre ambas empresas por lo que Danielson defendió el título frente a Samoa Joe, con un resultado de empate tras 60 minutos de encuentro en Fight of the Century.

El 12 de Agosto se produjo en Inglaterra el combate de unificación definitivo, ganando Bryan y retirando el título Puro. Danielson se lesiono en un combate frente a Colt Cabana pero aún así volvió para derrotar a KENTA en otro gran combate. Perdió el cinturón frente a Homicide en Final Battle 2006 para poder recuperarse de su lesión en el hombro.

Danielson volvió el 11 de Mayo de 2007 y el 12 de mayo se enfrento junto a Morishima contra McGuinness y KENTA. Consiguió ser el contendiente al título tras ganar al británico una vez más pero perdió frente a Morishima en el combate por el título, lesionándose la retina en ese mismo combate.

El 29 de Julio ganó el título de PWG por primera vez en su carrera al derrotar a El Generico. El título lo perdió el 5 de Enero en 2008 tras perder el título frente a Low Ki. En este tiempo en ROH tuvo grandes combates frente a Morishima, en una sucesión de 3 combates que acabó con victoria para el estadounidense.

El luchador firmó con WWE en 2009, pero antes de ganarlo tuvo un tour de despedida por ROH y ganó el título de PWG por segunda vez. Una vez llegado a la empresa de Vince McMahon su nombre fue sustituido por Daniel Bryan. Su debut fue participando en la primera temporada de NXT. Su primer combate fue una derrota frente a Chris Jericho, a pesar de ser derrotado en los primeros 10 combates de su carrera logró derrotar a Santino Marella en RAW.

Fue eliminado del torneo pero atacó a Cole y Miz hasta que tuvo un combate con el último donde Bryan sorprendió ganándole. Participó en el primer segmento de los Nexus pero fue despedido por ser demasiado violento con Justin Roberts, solo para ser readmitido dos meses después. El 15 de Agosto volvió a WWE participando en Summerslam con el Team WWE frente a los Nexus, siendo eliminado solo después de ser atacado por The Miz.

Esto llevó a un enfrentamiento en Night of Champions por el título USA de Miz, con victoria para Bryan, siendo por tanto luchador de RAW. Durante su reinado su mejor combate fue frente a Ziggler en un campeón vs campeón en Bragging Rights. Tras una storyline de las Bellas compitiendo por él y Bryan saliendo en realidad con Gail Kim perdió el título frente a Sheamus el 14 de Marzo de 2010.

En Abril fue traspasado a Smackdown, ganando el Money In the Bank de la marca en Julio. Tras perder múltiples combates y estar en rivalidad con Henry canjeo el maletín por el World Heavyweight Championship el 25 de Noviembre, pero el canjeo fue invalido debido a que Henry no podía competir. Finalmente canjeo frente a Big Show en TLC, poco a poco fue siendo cada vez más heel siendo arrogante y negándose a decir que quería a AJ Lee.

Durante su reinado ganó de forma poco clara todos sus combates hasta perder el cinturón frente a Sheamus en 18 segundos en Wrestlemania debido a un beso con AJ Lee. Tras ello entro en una rivalidad con Punk y Kane por el título de WWE, con AJ Lee también en la rivalidad, finalmente fue incapaz de derrotarlos a pesar de dejar un gran combate frente al luchador de Chicago. Bryan le pidió matrimonio a AJ y esta acepto, pero en el RAW 1000 le plantó en el altar por un puesto como GM de Raw.

Debido al nuevo puesto de AJ Lee, la GM empezó a vengarse de Bryan, obligándole a ir a terapia con Kane. Finalmente ambos formaron un equipo que siempre discutían, derrotando a los campeones por parejas, Kofi Kingston y R-Truth en Night of Champions, logrando los cinturones. El equipo pasó a llamarse Hell No y poco a poco Bryan volvió a ser face. Tras ser atacados por The Shield, se unieron a Ryback para enfrentarse en TLC, siendo derrotados. Su rivalidad con The Shield acabó con la derrota por los títulos en Extreme Rules 2013.

Esta derrota transformo a Daniel Bryan, volviéndole mucho más agresivo y logrando conectar aún más con el público. Tuvo una rivalidad con Orton antes de que Cena le nombrase como su oponente por el campeonato de WWE para Summerslam. Durante la rivalidad la familia McMahon se opuso a Bryan, por considerarle demasiado pequeño para ser campeón. Logró derrotar a Cena con Triple H como árbitro especial pero Triple H le traicionó para que Orton canjease el Money in The Bank, siendo el primer reinado de Bryan de escasos segundos.

Bryan casi logró recuperar el cinturón en Night of Champions pero su victoria fue anulada por una cuenta rápida, en Hell In a Cell fue Shawn Michaels quién le hizo perder el combate con una Sweet Chin Music. Tras esto tuvo una rivalidad con los Wyatt, acabando por unirse a ellos el último Raw de 2013. Dos semanas después demostró que todo esto era falso, haciendo que RAW estallase en Yes. Este apoyo del público fue tremendo tanto en Royal Rumble como a posteriori, provocando una invasión del ring el 10 de Marzo que llevo a un Triple H vs Bryan en Wrestlemania XXX, el cual si Daniel ganaba podría competir por el título en el ME.

Bryan logró vencer a Triple H y también a Orton y Batista en el ME, siendo el nuevo campeón unificado de WWE. A pesar de que logró retener el título frente a Extreme Rules, sufrió una operación de cuello que le obligó a dejar el título vacante tras Payback, provocando además que Brie Bella fuese despedida (en kayfabe). Bryan consiguió volver en el Royal Rumble sin ganarlo, no sin antes no seguir el consejo médico de operarse una vez más. Bryan fue derrotado por Reigns en Fastlane, perdiendo la oportunidad de ser ME en Wrestlemania.

Bryan logró ganar el título Intercontinental en un ladder match en Wrestlemania 32, ganando el Grand Slam y la Triple Crown. Tras un gran combate frente a Ziggler tuvo un último combate junto a John Cena frente a Cesaro y Tyson Kidd. Aunque tenía que defender el título frente a Barrett en Extreme Rules el combate se suspendió por causas médicas y el 11 de Mayo dejó el título vacante sin especificar la lesión.

Aunque en Julio de ese mismo año dijo que era por conmociones y que había médicos externos que le habían dado el alta, en Febrero de 2016 el luchador confirmó vía Twitter que se retiraba del wrestling profesional. Según una entrevista a ESPN sufrió 10 conmociones diagnosticadas en el mundo del wrestling, y podía sufrir más que no habían sido vistas.

Tras producirse la decisión de volver a dividir la empresa en marcas, Daniel Bryan fue nombrado GM de Smackdown por parte de Shane McMahon. Además de ello le dieron Talking Smack junto con Renee Young, en este programa se desarrollo su rivalidad con The Miz, el cual le insulto por no poder luchar. Ahora mismo Talking Smack fue cancelado y Daniel Bryan solo ejerce como GM de Smackdown.

Movimientos finales

Yes Lock

Running Knee Plus