Samoa Joe: "Mi meta inmediata es ganar el título universal"

Samoa Joe durante su entrada. Foto: WWE.com

Con motivo de la llegada de SummerSlam la compañía de Vince McMahon ha estado ofreciendo estas semanas conferencias telefónicas. Este lunes el encargado de comparecer ante los medios de comunicación fue Samoa Joe, el cual repaso su actualidad y su pasado. El excampeón de NXT será parte de un combate a cuatro en SummerSlam donde el título universal estará en juego.

Samoa Joe dio a conocer durante su conferencia de prensa cuales sus planes a cortos y a largo plazo dentro de la compañía que dirige Vince McMahon: "Mi meta inmediata es ganar el título universal, a largo plazo quiero mantener ese título por mucho tiempo", afirmó el luchador. Para conseguir esto, Joe tendrá que derrotar a Brock Lesnar, Roman Reigns y Braun Strowman en SummerSlam. A pesar de que son tres de nombres más importantes de la compañía, Joe se mostró confiado a la hora de conseguir la victoria y aseguro que no tenía planes de fallar en SummerSlam, además de los tres luchadores reconoció que el más peligroso es Brock Lesnar pues “es alguien especial".

Samoa Joe ya enfrentó a Lesnar en el último PPV de Raw y a pesar de caer derrotado pudo poner contra las cuerdas a la Bestia Encarnada. Sobre este combate Joe destacó que "quizás tenga que dejar de lado el torturar a mi oponente durante tanto tiempo y tenga que ser más directo y acabar el trabajo" pues según él ese fue su mayor error. Muchos de los luchadores del roster de la WWE dicen que trabajar con Lesnar en el ring es muy difícil, sin embargo Joe afirmó lo contrario.

Joe debutó en el roster principal de la WWE en el mes de febrero y desde ese momento reconoció que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, ni tan siquiera de no poder formar parte de la cartelera de WrestleMania. A pesar de no formar parte de la cartelera del evento magno de este año, Joe ya piensa en el del año que viene y a pesar de tener dudas a la hora de elegir su combate soñado, si que reconoció que le encantaría "a alguien como Brock Lesnar o Roman Reigns, Seth Rollins o Dean Ambrose. Quizás Finn Balor o AJ Styles o John Cena".

Joe es uno de los wrestlers con más experiencia en el mundo de la lucha libre, pues ha pasado por algunas de las empresas más grandes del mundo. Para Joe una de las principales diferencias de la WWE respecto al resto es la "habilidad de producción". Además destacó el echo de los fichajes que realiza la WWE y reconoció que a pesar de que WWE ficha a muchos luchadores "NJPW siempre van a tener buenos wrestlers".