Carmella: "Me encantaría retener mi oportunidad del Money in The Bank el máximo tiempo posible"

Carmella durante su entrada. Foto:WWE.com

La WWE prepara SummerSlam y como forma de promocionarlo esta realizando diversas conferencias telefónicas. El lunes fue el turno de Samoa Joe y el martes de Carmella. La luchadora de SmackDown repasó todo lo relacionado con su carrera y con la compañía que dirige Vince McMahon.

Carmella posa con el maletín. Foto: WWE.com

Carmella es la primera portada del maletín de Money in the Bank femenino y a pesar de salir en todos los programas con el maletín, aún no ha hecho intención de canjearlo. Sobre esta acción la luchadora declaró que "me encantaría retener mi oportunidad del Money in The Bank el máximo tiempo posible y utilizarlo en WrestleMania en Nueva Orleans el año próximo". A pesar de esta afirmación no dudo en sembrar la duda de que lo pudiese canjear en SummerSlam. Además afirmó que le gustaría canjearlo sobre Naomi, no solo porque sea la campeona sino también porque "tiene el reinado más largo".

Carmella debutó en NXT como mánager de Enzo Amore y de Big Cass. La relación de Big Cass y Enzo se rompió hace poco cuando Cass atacó a su compañero de equipo haciendo así un turn heel. Sobre esta acción la luchadora de SmackDown declaró "Creo que Cass se dio cuenta de quién es Enzo Amore. Él habla mucho, está un poco loco. Estoy muy feliz de que Cass haya tomado finalmente esa decisión". Además añadido que tiene a los dos en una parte de su corazón.

La WWE está realizando un torneo femenino para el cual la favorita de Carmella es Piper Niven pues "es muy buena y hay carisma en ella", además afirmó que no le importaría tener una lucha con ella. Con este torneo la WWE da un paso más a la igualdad entre el wrestling femenino y el masculino, para Carmellea "el cielo es el límite" para el wrestling femenino.

La luchadora de SmackDown cuenta con James Ellsworth como mánager, algo que no es muy usual pues se suelen ver pocos hombres mánager de una luchadora: "Es diferente, no es usual ver a una mujer con una mánager. Me divierto, me encanta la controversia. Creo que hacemos un gran equipo", declaró Carmella sobre su relación con Ellsworth. El luchador participo de forma activa en los dos combates que hubo por el maletín femenino de Money in the Bank y debido a esto fue suspendido durante 30 días. Carmella anunció que la semana que viene ya regresará Ellsworth.

Sobres sus inicios sobre el ring, la luchadora de Massachusetts reconoció que muchos entrenadores le han ayudado a mejorara su nivel y que todo se debe a "una combinación de muchas personas". Sin embargo destacó a Baron Saxton sobre el resto pues "es quien más aportó para el personaje", además afirmó que le ayudó a ser la chica que es hoy.