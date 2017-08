Kevin Owens ha sido campeón en la mayoría de días que lleva en WWE

Kevin Owens sosteniendo su Campeonato Universal de WWE | Fuente: WWE

Hoy toca hablar de uno de los luchadores más importantes de la WWE a día de hoy, se trata del canadiense Kevin Owens, quien en sus tres años en la empresa acumula un total de siete títulos: un título de NXT, un título universal, dos títulos intercontinentales y tres títulos del campeón de los Estados Unidos. Entre todos esos títulos acumula un total de 559 días con un campeonato, siendo más de la mitad de días de los que lleva en la empresa.

Su primer título lo obtuvo en la zona de desarrollo de NXT, obteniendo el título máximo al derrotar a Sami Zayn por nockout el 11 de febrero de 2015 en NXT Takeover: Rival y lo perdió el 4 de julio frente a Finn Balor en el evento especial en Japón de The Best in the East. Su único reinado como campeón máximo de NXT fué de 143 días.

Su segundo título fue su primer campeonato intercontinental, lo ganó en Night Of Champions el 20 de septiembre de 2015 frente a Ryback y lo perdió el 13 de diciembre del mismo año frente a Dean Ambrose en TLC: Tables, Ladders and Chairs, durando un total de 84 días de reinado. Su tercer título fue precisamente el segundo título intercontinental que ganó en una revancha frente a Dean Ambrose (c), Stardust, Dolph Ziggler y Tyler Breeze el 15 de febrero de 2016 en un programa semanal de Raw y lo perdió en Wrestlemania 32 en un combate con escaleras, ganando Zack Ryder, durando su segundo reinado apenas 48 días. Con el título intercontinental acumula un total de 132 días de reinado.

Su cuarto título es su mayor logro hasta el momento: el campeonato universal. Lo ganó en un combate a cuatro esquinas por eliminación frente a Roman Reigns, Seth Rollins y Big Cass cuando Triple H traicionó a Rollins aplicándole un Pedigrey en un programa semanal de Raw (29 de agosto de 2016). Lo perdió el 5 de marzo de 2017 en Fastlane frente a Goldberg, durando el combate tan solo 45 segundos. Su reinado como campeón universal duró unos 188 días.

Por último, sus tres campeonatos restantes son los tres títulos de los Estados Unidos que fueron prácticamente seguidos:

-Primer título de EEUU: Lo ganó el 2 de abril de 2017 en Wrestlemania 33 frente a Crhis Jericho y lo perdió el 30 de abril en Payback frente al mismo luchador. Duró 28 días.

-Segundo título de EEUU: Como consecuencia de la revancha por su derrota en Payback ganó por segunda vez este título el 2 de mayo en el programa semanal de SmackDown contra Jericho y lo perdió el 7 de julio en el famoso House Show de Madison Square Garden frente a AJ Styles. Este segundo reinado duró unos 66 días.

-Tercer título de EEUU: Como consecuencia (efectivamente otra vez) de la revancha por el título lo ganó el 23 de julio en Battleground contra AJ Styles. Sin embargo, este último solicitó también su revancha y le arrebató el título el 25 de julio en una triple amenaza en la que se incluía Jericho por su revancha del anterior reinado. Su reinado duró 2 días, siendo el reinado más corto en toda su carrera.

En total, su reinado entre los tres títulos de los estados unidos es de 96 días.