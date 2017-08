Tercera semana del G1: Resultados, clasificación y análisis

Nagata ejecuta un Suplex sobre Zack Sabre Jr. (Día 15). Fuente. NJPW

La tercera semana del G1 Climax ha terminado y nos ha dejado en una situación prácticamente definitiva. Solo queda 1 jornada del Grupo A y 2 del B, por lo que la lista de candidatos a ganar su grupo es escasa. Por el Grupo A el ganador del grupo saldrá del enfrentamiento entre Naito y Tanahashi en la última jornada, mientras que en el Grupo B solo quedan como candidatos Evil, Sanada, Omega y Okada.

NOCHE 11

YOSHI-HASHI sorprendió a Fale vía Roll-up

Sabre rindió a Makabe vía Knee Bar

Ishii sometió a Nagata vía Brainbuster

Naito derrotó a Goto vía Destino

Ibushi venció a Tanahashi vía Kamigoye

NOCHE 12

Sanada ganó a Juice Robinson vía Moonsault Press

Yano eliminó a Elgin vía descalificación

Suzuki acabó con Kojima vía Gotch Piledriver

Okada eliminó a Tonga vía Rainmaker

Omega fulminó a EVIL vía OWA

NOCHE 13

Ibushi logró derrotar a Nagata vía Kamigoye

Fale sometió a Ishii vía Bad Luck Fall

Goto eliminó a YOSHI-HASHI vía GTR

Naito derrotó a Sabre vía Destino

Tanahashi eliminó a Makabe vía High Fly Flow

NOCHE 14

Yano sorprendió a Tonga vía Low Blow

Kojima venció a Sanada vía Lariat

Elgin eliminó a Suzuki vía Elgin Bomb

Juice Robinson sometió a Omega vía Roll-Up

Evil fulminó a Okada vía Evil

NOCHE 15

Nagata eliminó a Zack Sabre JR vía Exploder

Ibushi derrotó a YOSHI-HASHI vía Kamikoye

Fale eliminó a Goto vía Grenade

Naito acabó con Makabe vía Destino

Tanahashi eliminó a Ishii vía High Fly Flow

Clasificación Grupo A

Hiroshi Tanahashi 12

Tetsuya Naito 12

Bad Luck Fale 10

Kota Ibushi 10

Zack Sabre Jr. 8

Hirooki Goto 8

Tomohiro Ishii 8

Togi Makabe 6

YOSHI-HASHI 4

Yuji Nagata 2

Clasificación Grupo B

Kazuchika Okada 12

Kenny Omega 10

EVIL 10

Sanada 8

Minoru Suzuki 6

Toru Yano 6

Michael Elgin 6

Tama Tonga 4

Juice Robinson 4

Satoshi Kojima 2

La tercera semana ha sido sin lugar a dudas el momento del Grupo B. Tras varias semanas siendo muy inferior al Grupo A han logrado tener mejores shows, gracias como siempre a Okada y a unos acompañantes de lujo como son Elgin, Kojima, EVIL y Juice Robinson.

En cuanto a combates a destacar de esa semana habría que mencionar de la noche 11 el Ishii vs Nagata y el Ibushi vs Tanahashi, de la 12 Omega vs Evil, de la 12 Ibushi vs Nagata, de la 14 Kojima vs Sanada y EVIL vs Okada y de la 15 Nagata vs Zack Sabre Jr y Tanahashi vs Ishii.

El Grupo A ha notado por primera vez que el ritmo del principio no era sostenible y se ha visto a varios luchadores que no han logrado repetir su espectacular primer semana. El caso más evidente es el de Zack Sabre JR, que a pesar de estar haciendo un buen torneo es evidente que no va a llegar al increíble nivel que se le vio en el primer momento. Sorprendentemente otro de los luchadores que ha bajado mucho su nivel es Naito, el cual parece no estar al nivel de intensidad que se espera de él. Es muy posible que se esté reservando para el enfrentamiento final con Tanahashi y una hipotética final.

El último torneo de Nagata ha sido la demostración de que se retira, no lo retiran. Su trabajo en combates como el de Ishii está a la altura de muy pocos, y de ninguno que tenga su edad. Conseguir su primera victoria eliminando a un arrogante joven gaijin como es el papel de Sabre no debería sorprendernos, pero siempre es bonito de ver. Sus ocho combates son la demostración de que su nivel sigue siendo el de uno de los mejores del mundo.

Por otro lado Tanahashi, Fale y Goto siguen a lo suyo, cada uno a su nivel y con su personaje pero manteniendo buenos combates y sosteniendo la parte media del grupo sin problemas. Ibushi mientras es el MVP del grupo, con combates de alto perfil y demostrando su relevancia para el futuro.

Tanto a Makabe como a YOSHI-HASHI se les ha visto sus limitaciones pero ambos hombres han sido capaces de aguantar a pesar de su calidad inferior al resto de participantes. Makabe ha aguantado siendo el monstruo querido por el público y YOSHI-HASHI como underdog, aunque sorprendentemente la afición no ha estado tan detrás suya como cabría esperar.

El enfrentamiento final entre Tanahashi y Naito no debería sorprender a nadie como último combate del grupo, es la lucha entre la antigua cara de la empresa y la que posiblemente sea la próxima una vez Okada reduzca su nivel. Lo normal y lógico sería que Naito lograse la victoria frente a Tanahashi para conseguir asentarse como un gran luchador dentro del roster de NJPW, pero en el G1 siempre puede haber sorpresas.

El Grupo B como ya hemos mencionado antes ha mejorado sobremanera siendo liderados por Okada, pero en este caso no se le puede considerar a él el MVP del Grupo. Ese papel corresponde a Michael Elgin, el cual está dando un torneo extraordinario en todos los sentidos. A pesar de su sorprendente eliminación vía descalificación se ha demostrado que el canadiense es uno de los mejores cuando se sube al ring.

A pesar de que ni Omega ni Suzuki han estado al nivel esperado otros han tomado su relevo. Kojima y sus derrotas, logrando cada vez más apoyo del público, han conseguido darle una nueva vida al luchador, siendo su victoria con Sanada uno de los mejores momentos del torneo al dejar al miembro de LIJ al borde de la eliminación.

Hablando de LIJ hay que reconocer sus dos miembros, Sanada y EVIL, han estado a un gran nivel y que merecen que se hable de ellos de forma positiva. Por otro lado Tama Tonga ha seguido siendo decepcionante mientras que Yano nos ha dado los momentos de humor.

Solo quedan 4 fechas contando la final y estamos ante uno de los mejores torneos de la historia, solo cabe esperar ver quién será el campeón y por tanto main eventer de Wrestle Kingdom en Enero. Pero de lo que no hay duda es que sea cual sea la final, ese combate será recordado muy posiblemente a final de año como uno de los mejores.