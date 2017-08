Análisis de los campeonatos de España por edades

Foto del campeonato de España sub 14,la que más participantes tuvo con 181 | FEDA

Terminados ya los campeonatos de España por edades, vamos a hacer un resumen de lo acontecido estos días intensos de ajedrez en Salobreña, repasando el medallero por comunidades e individuales ,pues varios jugadores han logrado varias medallas, medallero también por comunidades masculino y femenino y además de aportar datos curiosos. Los enlaces son las crónicas ampliadas desde VAVEL ajedrez de cada categoría.

En sub 8 el ganador fue el murciano Pablo Martínez con 8 de 9 puntos, partiendo como el número 1 del ranking . 110 participantes.

Podio Campeonato de España sub 8 Podio Campeonato de España sub 8 femenino 1º Pablo Martínez (Murcia) 8 puntos 1ª Diana Quintana (Valencia) 6 puntos puesto 19º 2º Jaime Boris Juan (Baleares) 7’5 puntos 2ª Helena Carrizo (Andalucía) 5’5 puntos puesto 28º 3º Alex Villa (Cataluña) 7’5 puntos. 3ª Irati Perez (Navarra) 5 puntos puesto 33º

No hubo campeonato de España de rápidas en sub 8.

En sub 10 ganó Habans que era el 5º por ranking . 149 participantes

Podio Campeonato de España sub10 Podio Campeonato de España sub 10 femenino 1º Javier Habans (Navarra) con 8 puntos 1ª Sofía Otero (Canarias) 6’5 puntos en el puesto 16º 2º Gerard Ano (Cataluña) con 7’5 puntos 2ª Jana Moll (Baleares) 6 puntos en el puesto 27º 3º Diego Macias (Comunidad valenciana) con 7’5 puntos 3ª Nerea Cereijo (Galicia) 5’5 puntos puesto 38º

Sub 10 rápidas . 121 participantes.

Podio Campeonato de España sub10 rápidas Podio Campeonato de España sub 10 rápidas femenino 1º Manuel Ermachenko (Baleares) 9 puntos 1ª Nerea Cereijo (Galicia) 6 puntos puesto 23º 2º Diego Macias (Valencia) 7’5 puntos 2ª Valentina Plamenova (Castilla y León) 5’5 puntos puesto 34º 3º Javier Habans (Navarra) 7’5 puntos 3º Sofia Otero (Canarias) 5’5 puntos en el puesto 35º

En sub 12 Revaliente partía el 3º del ranking . 165 apuntados.

Podio Campeonato de España sub 12 Podio Campeonato de España sub 12 femenino 1º Ciro Revaliente (Andalucía) 7’5 puntos 1ª Lulu Zhou (Madrid) 7 puntos en el puesto 3º 2º Ruben Fernandez (Galicia) 7’5 puntos 2ª Jimena Perez (Canarias) 6 puntos en el puesto 25º 3º Lulu Zhou (Madrid) 7 puntos. 3ª Marta Roldan (Navarra) 5’5 puntos, puesto 39º

Sub 12 rápidas 141 apuntados.

Podio Campeonato de España sub12 rápidas Podio Campeonato de España sub 12 rápidas femenino 1º Ciro Revaliente (Andalucía) 8 puntos 1ª Lulu Zhou (Madrid) 6’5 puntos puesto 7º 2º Xacobe Conde (Galicia) 7’5 puntos 2ª Rosa Adela Lorente (Andalucía) 6’5 puntos puesto 12º 3º Nicolas Jimenez (Cataluña) 7 puntos 3ª Leyre Abrisqueta (Navarra) 6’5 puntos puesto 13º

En sub 14 Henderson era el 2º por ranking. 181 inscritos

Podio Campeonato de España sub14 Podio Campeonato de España sub 14 femenino 1º Lance Henderson (Andalucía) 8’5 puntos 1ª Maria Eizaguerri (Aragón) 6’5 puntos puesto 7º 2º Pedro Antonio Gines (Aragón) 8 puntos 2º Paula Bermudez (Asturias) 6 puntos puesto 21º 3º Aaron Alonso (Murcia) 7 puntos 3º Joana Ros (Cataluña) 6 puntos puesto 26º

Sub 14 rápidas 140 inscritos

Podio Campeonato de España sub 14 rápidas Podio Campeonato de España sub 14 rápidas femenino 1º Lance Henderson (Andalucía) 8 puntos 1ª Maria Eizaguerri (Aragón) 7’5 puntos puesto 4º 2º Pedro Antonio Gines (Aragón) 7’5 puntos 2ª Bianca Andrade (Madrid) 6 puntos puesto 26º 3º Martin Gomez (Galicia) 7’5 puntos 3ª Cecilia Guillo (Madrid) 5’5 puntos puesto 30º

En Sub 16 Ayats venció siendo el 7º del ranking inicial. 115 inscritos

Podio Campeonato de España sub 16 Podio Campeonato de España sub 16 femenino 1º Gerard Ayats (Cataluña) 7’5 puntos 1ªMireya Represa (Galicia) 6 puntos puesto 18º 2º Francisco Orantes (Andalucía) 7 puntos 2ª Ana Redondo (Andalucía) 6 puntos puesto 19º 3º Adrian Galiana (Valencia) 7 puntos 3ªCarla Cristina Sosa (Canarias) 5’5 puntos puesto 35º

Sub 16 rápidas 81 participantes.

Podio Campeonato de España sub 16 rápidas Podio Campeonato de España sub 16 rápidas femenino 1º Lance Henderson (Andalucía) 7’5 puntos 1ª Mireya Represa (Galicia) 6 puntos puesto 11º 2º Luis Miguel Lechuga (Andalucía) 7 puntos 2ª Cecilia Guillo (Madrid) 5 puntos puesto 24º 3º Josep García (Valencia) 7 puntos 3ª Ainhoa Ortin (Navarra) 5 puntos puesto 28º

En sub 18 Santos era el 1º del ranking y quedó campeón. 108 inscritos.

Podio Campeonato de España sub 18 Podio Campeonato de España sub 18 femenino 1º Miguel Santos (Castilla y León) 8 puntos 1ª Ana Redondo (Andalucía) 5 puntos puesto 37º 2º Alejandro Perez (Andalucía) 7 puntos 2ª Marta García (Valencia) 4’5 puntos puesto 48º 3º Alejandro Domingo (Andalucía) 7 puntos 3ª Mireya Represa (Galicia) 4’5 puntos puesto 52º

Sub 18 rápidas 61 inscritos.

Podio Campeonato de España sub18 rápidas Podio Campeonato de España sub 14 femenino rápidas 1º Ruben Domingo (Andalucía) 7’5 puntos 1ª Marta García (Valencia) 6 puntos puesto 10º 2º Íñigo López (Extremadura) 7 puntos 2ª Mireya Represa (Galicia) 5’5 puntos puesto 17º 3º Juan Plazuelo (Madrid) 7 puntos 3ª Ana Redondo (Andalucía) 5 puntos puesto 24º

Medallero total

Oro Plata Bronce Medallas totales Andalucía 7 6 2 15 Galicia 3 3 3 9 Comunidad Valenciana 2 2 3 7 Madrid 2 2 3 7 Aragón 2 2 4 Baleares 1 2 3 Cataluña 1 1 3 5 Canarias 1 1 2 4 Castilla y León 1 1 2 Navarra 1 5 6 Murcia 1 1 2 Extremadura 1 1 Asturias 1 1

Jugadores con varias medallas, hasta 13 jugadores ganaron más de una medalla.

Lance Henderson (Andalucía) 3 Oros . 1º sub 14 de lentas y rápidas. 1ª sub 16 rápidas. Mireya Represa (Galicia) 2 Oros . 1ª sub 16 de lentas y rápidas. Plata sub 18. Bronce sub 18 rápidas. Lulu Zhou (Madrid) 2 Oros. 1ª sub 12 de lentas y rápidas. Bronce sub 12 lentas mixto. Ciro Revaliente (Andalucía) 2 Oros. 1º sub 12 de lentas y rápidas. Maria Eizaguerri (Aragón) 2 Oros. 1ª sub 14 de lentas y rápidas. Ana Redondo (Andalucía) 1 Oro. 1ª sub 18 de lentas. Plata sub 16 de lentas. Bronce sub 18 rápidas. Marta García (Comunidad Valenciana) 1 Oro. 1ª sub 18 rápidas. Plata sub 18 de lentas. Javier Habans (Navarra) 1 Oro. 1º sub 10 lentas. Bronce sub 10 rápidas. Sofía Otero (Canarias) 1 Oro. 1ª sub 10 lentas. Bronce sub 10 rápidas. Nerea Cereijo (Galicia) 1 Oro. 1ª sub 10 rápidas. Bronce sub 10 de lentas Pedro Antonio Gines (Aragón) 2 Platas. 2ª sub 14 de lentas y de rápidas. Diego Macias (Comunidad Valenciana) 1 Plata 2º sub 10 de rápidas. Bronce sub 10 de lentas Cecilia Guillo (Madrid) 1 Plata 2º sub 14 de rápidas. Bronce sub 14 de lentas

Medallero masculino

Oro Plata Bronce Medallas totales Andalucía 6 3 1 10 Cataluña 1 1 2 4 Baleares 1 1 2 Murcia 1 1 2 Navarra 1 1 2 Castilla y León 1 1 Galicia 2 1 3 Aragón 2 2 Comunidad Valenciana 1 2 3 Extremadura 1 1 Madrid 2 2

Medallero femenino

Oro Plata Bronce Medallas totales Galicia 3 1 2 6 Madrid 2 2 1 5 Comunidad Valenciana 2 1 3 Aragón 2 2 Andalucía 1 3 1 5 Canarias 1 1 2 4 Asturias 1 1 Baleares 1 1 Castilla y León 1 1 Navarra 4 4 Cataluña 1 1

Datos curiosos

- Solo dos jugadores fueron capaces de confirmar su primer puesto en el ranking inicial, en sub 8 Pablo Martinez y en sub 18 Miguel Santos.

-En ritmo lento la mejor femina en puesto general fue Lulu Zhou en sub 12, terminando 3º de general, con lo que gano dos copas, como campeona y como 3º general. En ritmo rápido fue Maria Eizaguerri en sub 14 , en el puesto 4º, además de ser la chica que más puntos hizo de todas las categorias con 7'5.

-Miguel Santos es nacido en Andalucía pero juega por Castilla y León, por lo que hubiera sido un triplete de Andalucía en sub 18 a ritmo lento.

-Ana Redondo no ganó su "categoría natural" que es sub 16 quedando 2ª, pero si que fue capaz de quedar 1ª en sub 18.

- Hasta cinco jugadores hicieron doblete de oro ,tanto a ritmo lento como a rápido. Fueron Ciro Revaliente (sub 12), Lulu Zhou (sub 12), Lance Henderson (sub 14), Lance Henderson (sub 14), Maria Eizaguerri (sub 14) y Mireya Represa (sub 16).

-La categoría con más participantes fue la de sub 14 con 181 inscritos.

-Solo hubo un campeonato perfecto, el del balear Manuel Ermachenko en sub 10 de rápidas con 9 de 9.

-Todos los títulos fueron de líder en solitario, salvo en sub 12 donde empataron a 7'5 puntos Ciro Revaliente y Ruben Fernandez, con mejor desempate el primero.

-El mejor 2º fue Pedro Antonio Gines en sub 14 que termino con 8 puntos, teniendo en cuenta que en varias categorías el ganador termino con 7'5 puntos.

Aceptamos en comentarios del artículo el añadir más datos curiosos.