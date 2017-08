Previa SmackDown Live: 8 de agosto

Google Plus

Foto: WWE.com

Los luchadores de SmackDown Live se desplazan esta semana hasta el Air Canada Center, Toronto, ON, para ofrecer un nuevo capitulo de la marca azul. La prensencia de un gran nuemero de luchadores canadienses en la marca azul puede marcar el programa.

Sami Zayn y Kevin Owens en casa

En uno de los últimos live shows Kevin Owens salió a ayudar a su compatriota, hoy se sabrá si solo fue por ser un live show o si esta ayuda va más enserio. Sami Zayn se encuentra en plena rivalidad con Mike y Maria Kanellis, mientras que Owens sigue persiguiendo el título de EEUU.

Randy Orton a por Jinder Mahal de nuevo

Tras conocerse que Nakamura será el retador de Jinder en SummerSlam, el Maharaja moderno tendrá que enfrentar a un viejo conocido. Randy Orton y el campeón de la WWE se volverán a ver las caras después de que ambos terminasen su rivalidad en Battleground. El último ataque que realizó Orton a Rusev puede marcar el combate, pues es más que factible que el búlgaro interfiera.

Carmella a prueba

La portadora del maletín de Money in the Bank tendrá esta noche la primera oportunidad para conocer el nivel individual de Naomi. Carmella y la campeona se enfrentaran en una pelea donde el título femenino de SmackDown no estará en juego. A favor de Carmella juega que la sanción de James Ellsworth llega a su fin esta noche.

Lana quiere ser la reina

Charlotte y Lana se verán las caras en un combate donde la hija de Ric Flair parte con el papel de favorita. Lana retó la semana pasada a Charlotte, la cual no pudo negar el desafió, pues en las semanas anteriores ya había retado a la mujer de Rusev.

El cinturón de EEUU en las manos de Shane McMahon

En el último episodio de SmackDown, Daniel Bryan anunció que Shane McMahon sería le árbitro del combate entre Kevin Owens y AJ Styles que tendrá lugar en SummeSlam por el título de EEUU. El hijo de Vince McMahon tuvo sus más y sus menos con AJ Styles en marzo, lo que les llevó a un combate en Wrestlemania, pero tras este la relación entre ambos se volvió cordial. Todo lo contrario que la relación que tiene con Owens. El hijo de Vince McMahon y Owens parace que cada día se llevan peor. ¿Podrán esta noche arreglar los asuntos que tienen pendientes?

Baron Corbin no para

Parece que Corbin está obsesionado con atacar a Nakamura, pues la semana pasada cuando SmackDown había acabado salió a atacarle, sin embargo John Cena hizo el salve. ¿Empezaran El Marine y el Lobo Solitario una rivalidad de cara a SummerSlam?