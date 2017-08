¿Un nuevo despertar para Matt y Jeff Hardy?

Google Plus

Foto: GFW. com

Hace unas semanas, todo parecía a que los hermanos Jeff y Matt Hardy por fin iban a usar los personajes Broken en WWE. Sin embargo, la disputa legal que mantienen con GFW (Global Force Wrestling) está prolongándose demasiado en el tiempo, así que la propiedad del "Broken Universe" sería dilucidada en los tribunales.Recordemos que estos personajes "Broken" fueron usados también en ROH en las dos luchas que tuvieron contra los Young Bucks.

Toda esta disputa sobre el "Broken Brilliance" se debe a los intentos de la familia Hardy de registrar nombres de "Brother Nero" "King Maxel" "Queen Rebecca" "Señor Benjamin" "Vanguard 1", entre otros. Además algunas dudas sobre el futuro creativo de los Hardys en la WWE, han hecho que los personajes aun no sean usados en WWE. Aunque desde su vuelta, tanto Matt como Jeff han hecho un uso muy escaso de estos personajes Broken con las palabras "Delete" por parte del Matt además de que no hay ni una entrevista en la que no usa los términos "Obsolete" "Delightful".

Al no llegar a una solución, se ha llegado al Plan B. "Woken". Es la nueva palabra que los Hardys usaron en su última aparición en RAW. Tras propinarles una paliza a The Revival y a Gallows & Anderson afirmaron que están más despiertos (Woken).En la cuenta personal de Twitter de Matt Hardy ha usado en múltiples ocasiones la palabra "Woken" haciendo referencia a un nuevo despertar que está a punto de tener lugar.

Aunque los personajes Broken supondrían mucho para WWE, la creación de nuevos personajes también puede tener ventajas parecidas. Por una parte no se copiarían personajes que tuvieron origen en otra compañía (recordemos que los personajes Broken se crearon para que una storyline tuviera sentido) y el presunto Woken Universe podría generarse de manera similar, con una nueva historia exclusiva de WWE.