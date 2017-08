Baron Corbin: "Es genial demostrar a la gente que estaba equivocada"

Google Plus

Corbin mira a Nakamura. Foto: WWE.com

La WWE ha realizado estas semanas varias conferencias de prensa con el fin de promocionar SummerSlam, evento que tendrá lugar el próximo domingo 20. El martes le toco el turno de atender a los medios de comunicación al portador del maletín de Money in the Bank, el Lobo Solitario, Baron Corbin. El ex luchador de NXT habló sobre cuando canjeará el maletín y repaso gran parte de su carrera en la compañía de Vince McMahon.

Baron Corbin se enfrentará en SummerSlam a John Cena, sun embargo ofreció al conferencia de prensa antes de que se anunciase el combate entre ambos. Durante la conferencia, Corbin aseguró que estaría en SummerSlam y que hará “algo importante”. A pesar de no saber su rival todavía, Corbin dio a entender que este podría ser John Cena, tal y como en el programa de SmackDown se afirmo: “Tienes que derrotar a Cena si quieres ser campeón mundial. Tienes que ganar a John Cena si quieres ser considerado alguien top", reconoció el portador del maletín.

Corbin es el portador de maletín de Money in the Bank, lo que le asegura un combate titular cuando y donde él quiera, lo que le convierte en “el contendiente número uno”. Con este maletín en su poder, Corbin aseguró que tendrá un “canjeo satisfactorio” y que se asegurará al 100% de que salga bien. El Lobo Solitario tiene todo un año para canjear su maletín, sin embargo aseguró que lo hará cuando consiga “el momento clave”, el cual “puede ser esta noche (refiriéndose a la noche del martes pasado) en Smackdown, la semana que viene en Summerslam o en la Rumble”.

Corbin llegó a NXT sin haber pasado antes por ninguna liga de pro wrestling, de esta forma los entrenadores del territorio de desarrollo se convirtieron en sus maestros: “Los entrenadores te dan todas las herramientas para triunfar en la WWE”, afirmó Crobin sobre estos. Cuando fue ascendido al roster principal mucha gente dudo de sus capacidades, sin embargo Corbin a superado las expectaitivas y ahora es una de las caras de SmackDown: “Es genial demostrar a la gente que estaba equivocada y ver ahora a todas aquellas personas que se reían de mí”, afirmó el portador del maletín sobre estas personas.

El luchador de la WWE aseguró que su meta en la compañía de Vince McMahon es ser campeón de la WWE. Tras conseguir el cinturón el siguiete paso para Corbin es “conservar el cinturón durante años y conseguir el reinado más largo de la historia”.

En los últimos días, Baron Corbin ha visto como su canción de entrada ha sido cambiada. El Lobo Solitario admitió durante la conferencia que su antigua canción era "guay", pero que tiene que "evolucionar". Sobre su nueva canción el luchador admitió que "se adapta mejor a mi personalidad".

Sin salirse de su papel de heel, Corbin habló sobre como ve su carrera cuando esta termine asegurando que no le importa si los aficionados le odian o le aman. Corbin se puso como meta para su carrera ser parte del Salón de la Fama.