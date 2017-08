Noches 16, 17 y 18 del G1 Climax. Resultados, clasificación y análisis

Tanahashi ataca la pierna de Naito (Noche 17): Fuente. NJPW

Tras 18 noches la fase de grupos ha llegado a su fin, dejando algún combate espectacular y la sensación de que estamos en una de las mejores eras en cuanto a wrestling se refieren. Pero antes de nada aquí están los resultados de las últimas 3 noches y la clasificación final de ambos grupos.

NOCHE 16

Tama Tonga ganó a Kojima vía Gun Stun

Juice Robinson derrotó a Yano vía Pulp Friction

Elgin eliminó a EVIL vía Elgin Bomb (elimina)

Omega eliminó a Sanada vía OWA (elimina)

Suzuki y Okada empataron por límite de tiempo

NOCHE 17

Fale terminó con Nagata vía Bad Luck Fall

Makabe destrozó a YOSHI-HASHI vía King Kong Knee Drop

Sabre sometió a Ishii tras parar el árbitro el combate

Goto acabó con Ibushi vía GTR

Naito eliminó a Tanahashi vía Destino

NOCHE 18

Robinson ganó a Elgin vía Pulp Friction

Tonga derrotó a Sanada vía Gun Stun

Yano sorprendió a Suzuki vía Low Blow

Evil sometió a Kojima vía STO

Omega eliminó a Okada vía OWA

GRUPO A

Tetsuya Naito 14

Hiroshi Tanahashi 12

Bad Luck Fale 12

Kota Ibushi 10

Zack Sabre Jr. 10

Hirooki Goto 10

Tomohiro Ishii 8

Togi Makabe 8

YOSHI-HASHI 4

Yuji Nagata 2

GRUPO B

Kenny Omega 14

Kazuchika Okada 13

EVIL 12

Minoru Suzuki 9

Sanada 8

Toru Yano 8

Tama Tonga 8

Michael Elgin 8

Juice Robinson 8

Satoshi Kojima 2

En las 3 últimas noches se vio que los luchadores lo dejaron todo a pesar de que muchos de ellos estaban ya seriamente limitados por las lesiones. Esto no has dejado dos noches de un ritmo trepidante y una última noche que su calidad dependerá del gusto del espectador que la vea.

Por parte del grupo A se llegaba con solo un combate decisivo para la victoria del grupo, el Tanahashi vs Naito, pero con alguna de las historias más importantes aún en el candelero como el último combate de Nagata en un G1, mientras que en el Grupo B todo se resolvería en el Omega vs Okada 3, el combate que llevaría la rivalidad a ser una trilogía.

En estas 3 noches ha habido grandes combates muy recomendables como el enfrentamiento entre Okada y Suzuki en la noche 16, Sabre vs Ishii y Naito vs Tanahashi de la noche 17 y según un sector del público en la noche 18 el choque entre Omega y Okada.

Para hacer un resumen del grupo A se debe antes de nada presentar los respetos que se merece a Yuji Nagata. El luchador ha completado un torneo excelso en su última participación, con combates de toda clase, dejando muestras de que aún sigue siendo un maravilloso wrestler. La emoción del público, suya y de Fale en el último combate es algo que no se va a olvidar fácilmente y que nos muestra lo querido que era Blue Justice. Su torneo ha sido el de un verdadero MVP y está a la altura de lo que ha sido su gran carrera.

Por suerte para el Grupo A y su nivel aquellos luchadores más encasillados no solo no han fallado, sino que en momentos del torneo han estado con la inspiración suficiente para mejorar lo que se esperaba de ellos antes de iniciar el torneo. Makabe, YOSHI-HASHI, Fale, Ishii y Goto no solo no han reducido las expectativas sino que han ayudado con sus estilos a darle color a las noches, buenos torneos que sin ser espectaculares ayudan a NJPW.

Pero hay que concentrarse en los hombres fuertes del grupo. Zack Sabre ha hecho un extraordinario torneo, a pesar de notar el cansancio como todos ha sido capaz de acabar a un nivel muy alto. Aunque no sea tan importante como el resto de los hombres a mencionar a continuación es relevante que alguien como él cumpla tan bien. Sin duda alguna es la sorpresa agradable del grupo A.

Si no existiese Nagata, Ibushi sería el MVP. Un torneo a una altura de lo más grandes, cambiando su estilo, vendiendo de forma muy convincente y mostrándose como un luchador que tiene mucha calidad para dar grandes combates. Su posible combate contra Tanahashi por el título Intercontinental pinta como una de las grandes atracciones de este otoño en la compañía, tanto por el nivel de ambos como por el combate que mantuvieron durante este G1.

Todos los años surge el mismo debate sobre la figura de Tanahashi, si está mayor, si no puede seguir en un puesto tan relevante y en todos los G1 sorprende con una regularidad digna de los más grandes. Tras un año de dudas sobre su estado y llegando al G1 con una lesión grave de brazo ha hecho lo que mejor sabe, dar combates para el recuerdo. Vendiendo el brazo, cambiando su ofensiva para proteger el brazo y dando un empujón a torneos como el de Naito o carreras como la de Sabre. Puede no estar para 12 meses al año al máximo nivel, pero este nivel de Tanahashi es el que le coloca a finales de temporada entre los 5 mejores del mundo y que se mantenga, es una muestra de cómo se debe dosificar un luchador.

Naito por otro lado ha sido una pequeña decepción salvada en la última noche. Debido al cansancio ha rendido muy por debajo del nivel que se le espera a la próxima cara de NJPW hasta la última noche, donde se resarció en un extraordinario combate con Tanahashi. No obstante esa decepción no significa un mal torneo, sino un torneo normal, que en cualquier otro luchador sería una grandísima participación.

En el grupo B el otro veterano tampoco ha defraudado. Kojima ha demostrado que dentro de él aún queda suficiente gasolina para un año más de G1 y sus combates le respaldan. El apoyo de Tenzan al lado suya en todos los combates y su desempeño hacen que haya que pedir que un año más pueda dejarnos su calidad para elevar la calidad de su grupo.

El papel de Yano es conocido por todos y no se debería pedir más al luchador, sirve para combates humorísticos y es introducido en el torneo para dar descanso. Pero este año sí ha habido alguien que ha sobrado en este gran show, y su nombre no es otro que Tama Tonga. Tonga ha dejado una muy mala sensación, con combates lentos en el cual le han dado el peso, provocando que sus combates estuviesen muy por debajo del resto de la noche, la diferencia entre el grupo A y el grupo B está aquí, ha hecho lo contrario de lo dicho anteriormente sobre hombres como Makabe, repercutiendo negativamente en su grupo.

Pero no todo son malas noticias en el grupo B y por ello hay que hablar de Elgin y Robinson. Elgin sigue demostrando que su estilo es Japón, dejando muestras de su calidad todas las noches y asegurando tener que ser considerado como un wrestler muy importante para NJPW. Juice por otro lado ha sorprendido con un torneo muy por encima de lo esperable, siendo su primera participación se ha dejado todo y eso ha sido recompensado. Robinson ha logrado provocar que el público se posicione a su favor y ha logrado el respeto de la mayor parte de la afición.

El MVP del grupo no ha variado en 4 semanas, Okada sigue siendo el mejor wrestler del mundo y este torneo solo reafirma esta idea. Su combate contra Suzuki no hace más que redondear su extraordinario torneo mientras que su enfrentamiento contra Omega deja la rivalidad en un punto de empate que tendrá que ser roto en el futuro próximo con un cuarto (y posiblemente definitivo) enfrentamiento.

Omega y Suzuki deben agradecerle mucho a Okada, a pesar de tener torneos por debajo de su nivel han conseguido acabar con dos combates muy buenos frente al campeón. En el caso de Suzuki ha parecido fuera del torneo durante parte de él, notando mucho un ritmo que no se ha amoldado a sus características. Omega por otro lado ha tratado de dar a todos sus combates su sello personal y eso ha podido cansar a más de un espectador. Su último combate contra Okada polariza y polarizará la opinión dentro de la trilogía, para unos será espectacular, para otros el mejor de la saga. Pero si algo queda claro es que Omega no deja indiferente al espectador, sea por gusto o por desagrado.

Para terminar habría que destacar que estamos ante uno de los mejores torneos que se recuerdan en el mundo del wrestling, con grandes combates prácticamente todas las noches. El grupo A ha sido extraordinario mientras que el B ha tenido más altos y bajos, pero ahora solo queda esperar como Naito y Omega dan el fin de fiesta a las 18 noche más vibrantes del verano en el mundo del wrestling.