Batalla final por el G1

Shibata se sienta en el ring después de volver tras su lesión. Fuente: NJPW

La final del G1 se disputó como todos los años en el Sumo Hall. Su inicio fue la presentación de los combates de esta noche mientras que todo el mundo esperaba a una de las mayores veladas del wrestling del año.

Taichi, TAKA Michinoku, El Desperado y Kanemaru (Suzuki-Gun) vs Thunder Liger, KUSHIDA, Tiger Mask y Kawato.

El combate empieza con mucho ritmo y una brawl entre todos los participantes hasta que El Desperado y KUSHIDA llevan el enfrentamiento dentro del ring. En un clásico enfrentamiento tag de NJPW todos los luchadores tuvieron su momento hasta que acabó. El final fue un High Ball de Taka sobre Kawato para que Suzuki-Gun se llevase la victoria, insinuándose un enfrentamiento por el título Junior entre KUSHIDA y El Desperado. Suzuki Gun siguió golpeando a los luchadores face por todo el recinto en el post match.

Tama Tonga y Tanga Loa (Guerrillas of Destiny) vs Nagata y Nakanishi.

Nagata se llevó la ovación del público en su entrada debido a su retirada del G1. En un primer momento los heels tuvieron el control total sobre Nagata, pero el veterano logró recuperarse para controlar el combate. Después de que ambos equipos tuviesen sus oportunidades de ganar, incluyendo a Nagata estando a punto de rendir a Loa, una Running Samoan Drop del propio Tanga Loa sobre Nakanishi acabó el combate. Tras el combate Loa y Tonga le mostraron sus respetos a Nagata, el cual se marchó en solitario con otra enorme ovación.

Makabe y Finlay vs Goto y YOSHI-HASHI

Otro combate más que empezó con mucho ritmo y con múltiples opciones. Makabe consiguió controlar ciertos momentos pero Goto y YOSHI-HASHI se mostraron mucho más dominantes. Finalmente y tras un Karma de Yoshi-Hashi a Finlay el finalista en 2016 y el propio HASHI se llevaron la victoria sin mucha dificultad.

Fale, Owens y Yujiro (Bullet Club) vs Tenzan, Kojima y Juice Robinson.

Los faces tomaron rápidamente el control sobre Chase Owens gracias a una velocidad superior y a un enfrentamiento de 3 contra 1. Pero la intervención de Yujiro permitió al BC volver a equilibrar la pelea. Tras ello y con varios momentos de dominación por parte de Fale, Kojima consiguió sacar del ring al gigante del Bullet Club, dejando todo entre Robinson y Owens. Robinson no desaprovechó la oportunidad, conectando el Pulp Friction y derrotando a Owens. Tras el combate los tres luchadores se abrazaron mientras el público aclamó a Juice Robinson.

Matt y Nick Jackson (Young Bucks) (c) vs Ricochet y Taguchi por el Tag Team Junior Title.

En el combate se notó la velocidad habitual de los 4 luchadores, con un ritmo rapidísimo y vuelos por parte de todos los luchadores. Los Bucks consiguieron capitalizar un fallo en un hip Attack de Taguchi para poder castigarle duramente sin que Ricochet pudiese hacer nada para evitarlo. Aún con ello el japonés logró resistir el asedio constante de los hermanos Jackson y darle el relevo a su compañero. Por desgracia para el equipo face Ricochet se hizo daño en la rodilla al chocar con el poste, lo cual aprovecharon los Bucks para seguir golpeando esa pierna. A pesar del dolor el luchador americano aguantó hasta tres Sharpshooters gracias a la intervención de Taguchi. Con un More Money to the Buck el combate parecía acabar pero Taguchi consiguió intervenir para evitar un Melzer Driver, permitiendo a Ricochet una Shooting Star Press que le dio la victoria y el cinturón a su equipo.

Tras el combate volvió al cuadrilátero por primera vez en meses Katsuyori Shibata. “The Wrestler”, uno de los mejores luchadores del mundo y uno de los más queridos regresaba a su ring. Como demostración del cariño y admiración que se le tiene se vio a Thunder Liger llorar en comentarios al igual que gran parte de las personas del público. Después de una grave lesión de la cual no está todavía recuperado y de múltiples operaciones el japonés volvió solo para decir que estaba vivo, visiblemente emocionado. Tan emocionado como él estaba el público, los comentaristas y absolutamente todos los espectadores. No se sabe si podrá volver a competir después de su grave lesión provocada durante el match con Okada, pero simplemente verle ya es una de las mejores noticias de este año para todo el mundo del wrestling.

Rowe y Hanson (War Machine) (c) vs Rhodes y Page (Bullet Club) por el IWGP Tag Team Championship.

Uno de los combates de la noche y en este caso una enorme sorpresa. Aunque podía parecer un enfrentamiento aburrido los cuatro luchadores dejaron todo sobre el cuadrilátero. El Bullet Club dominando a Hanson fue una gran escena, con el gigante de War Machine sufriendo todo el castigo mientras que Rowe era al final el hombre más fresco en los momentos finales. Tras dos cuentas al límite sin éxito para War Machine sobre Page, Bullet Club tuvo su oportunidad para ganar el combate pero Rowe sobrevivió el envite incluso de un Moonsault. Al final un FallOut de War Machine sobre Page acabó el combate.

Tras el mismo y mientras War Machine celebraba, Guerrillas of Destiny apareció para reclamar otra revancha por el título, pero antes de que los campeones pudiesen aceptar KES hizo su aparición. El equipo formado por Davey Boy Smith Jr. y Lance Archer destrozó a los otros 4 luchadores, diciendo que irían a por el cinturón por parejas y marchándose dejando el ring lleno de luchadores destrozados.

Tanahashi, Ibushi y Elgin vs Suzuki, Iizuka y Sabre (Suzuki-Gun)

Tras el ataque habitual de Suzuki-Gun el combate se transformó en una batalla campal, con Suzuki golpeando el brazo de Elgin, Sabre y Taichi atacando a Tanahashi y Iizuka tratando de ahogar a Ibushi. En ningún momento el combate llega a ser al uso, con todo Suzuki-Gun interviniendo para tratar de ganar mientras que el árbitro busca evitar el uso de objetos por parte del grupo de Suzuki. Finalmente Sabre le hizo su Octopus Hold a Tanahashi para hacer que se rindiese. Por segunda vez en un mes ha logrado hacer rendir al campeón Intercontinental, lo cual implica que el próximo contendiente por el título será Sabre.

Tras el combate Suzuki y Elgin se empezaron a pegar una vez más mientras que Sabre posaba con el cinturón sobre el ring, poniendo su pie sobre el pecho de un Tanahashi tendido. Suzuki y Elgin se pegaron hasta llegar al vestuario, con Suzuki destrozando con la silla a cualquier Young Lion que se acercase a él para separarlos.

Sanada, Evil, BUSHI e Hiromu (Los Ingobernables de Japón) vs Okada, Gedo, Ishii y Yano (CHAOS)

El combate se inició con Evil y Okada enfrentándose, con Evil golpeando duramente el cuello lesionado de Okada. Durante el combate este fue el spot más relevante, el cuello de Okada siendo muy castigado por EVIL, contra el cual tendrá que defender el título en un futuro próximo. El combate acabó cuando Hiromu logró rendir a Gedo con una variante del Triangle Choke.

En los momentos posteriores al combate Evil destrozó el cuerpo de Okada sobre unas sillas, dejando al campeón gravemente mermado y sin poder moverse dentro del ring. Okada tuvo que marcharse al vestuario siendo llevado por los Young Lion sin poder estar de pie sin ayuda.

Naito vs Omega por ser el ganador del G1 Climax

Debido a la dureza del combate frente a Okada, Omega sufrió un grave problema en el cuello. Esto fue aprovechado por Naito, quién le dominó en todo momento haciendo uso de esos problemas. Omega para conseguir aguantar tuvo que basarse en realizar big moves que solo le daban una ventaja momentánea. Naito llegó a conectar un Destino pero Omega logró evitar la cuenta y tras ello Naito trató de invertir cualquier momento de posible dominio del canadiense, incluyendo una espectacular Hurricanrana desde lo alto de la tercera cuerda.

La desesperación fue tal que Naito volvió a usar movimientos de antes de su vuelta como Ingobernable, mientras que Omega trataba de resistir a un segundo Destino del cual volvió a salir. Al final solo después de un cuarto Destino Naito fue capaz de someter a Omega en uno de los mejores combates del año.

Lo que se puede extraer de esta noche especial es que el final del torneo ha estado a la altura del resto de la competición, y que eso es decir que ha sido uno de los mejores combates de este año. El resto de la noche también estuvo al nivel, con dos grandes combates por parejas y una sensación de que NJPW está en el mejor momento de su historia y no parece que vaya a bajar de ese lugar en un futuro próximo.