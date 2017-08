La tensión aumenta de cara a SummerSlam

Strowman y Lesnar son separados por la seguridad. Foto: WWE.com

Dean Ambrose fue el encargado de abrir el programa recordando como Seth Rollins no quiso unirse a él la semana pasada. Rollins apareció a la llamada de Ambrose y subió al ring. Los dos luchadores empezaron a hablar sobre quien puede confiar en quien y Rollins afirmó que si se unen pueden controlar el lugar, tras esto le propuso hacer el gesto de The Shield. Ambrose se negó a hacer el gesto y dijo que aún no confiaba en él, a lo que Rollins le dijo que igual unirse es una idea estúpida, pero que tal vez no lo es. Rollins se estaba marchando, pero Ambrose evitó que saliera del ring y le propuso hacer el gesto, pero de nuevo Rollins se negó, tras esto ambos empezaron a pelear hasta caer al ringside. Cesaro y Sheamus aparecieron para atacar a Rollins y a Ambrose. Los campeones dominaron sobre sus rivales, pero Rollins sorprendió con un Crossbody y Rollins y Ambrose hicieron el comeback, Tras deshacerse de los campeones, Rollins y Ambrose hicieron el gesto de The Shield ante el público que no paraba de cantar Yes¡Yes¡Yes¡ al estilo de Daniel Bryan. Kurt Angle apareció para anunciar un combate por el campeonato por parejas de Raw en SummerSlam entre Rollins y Ambrose y los campeones.

Rollins y Ambrose realizan el gesto de The Shield. Foto: WWE.com

Nia Jax vs. Sasha Banks

Alexa Bliss se sentó en una silla al pie del ring. El combate empezó en los anuncios con el dominio de Nia Jax sobre La Jefa que intentaba aplicar una Huracarrana. Nia aplicó un Bearhug para mantener el control de la pelea, tras esto aplicó un Leg Drop y buscó la cuenta, la cual solo llegó a dos. Sasha consiguió hacer una inversión, pero Nia le aplicó una Samoan Drop, pero a la hora de hacer la cuenta Sasha tocó las cuerdas. Nia volvió a aplicar otro Samoa Drop, pero Sasha escapó al ringside. Tras los anuncios Nia buscaba un SuperSuplex, pero Sasha lo invirtió y aplicó un DoubleKnee. Sasha sorprendió a su rival con un Banks Statement, Nia trató de escapar, pero Sasha mantuvo la llave tras aplicarle un Tornado DDT hasta que Nia se rindió.

Victoria: Sasha Banks por rendición.

Sasha y Alexa se miran tras el combate. Foto: WWE.com

Kurt Angle habló con Matt y Jeff Hardy, pero Miz interrumpió la charla. Miz dijo que se enfrentaría esta noche a Jeson Jordan y un árbitro apareció para decirle a Angle que había un problema con Bálor y Wyatt.

En los vestuarios Bray Wyatt y Finn Bálor estaban peleandose mientras que los árbitro trataban de separarlos. Angle apareció y anunció un combate entre los dos esa noche.

Elias Samson empezó a tocar hasta que R-Truth apareció. Antes de que Truth subiese al ring Elias le atacó hasta aplicarle un Drift Away.

Big Cass apareció en el ring con el micro en la mano. El público con los abucheos no dejaba hablar a Big Cass, que tuvo que empezar en varias ocasiones su discurso. Cass al empezó su discurso a pesar de los abucheos del público. Cass dijo que Enzo Amore no era nada sin nadie que le protegiera, mientras que Big Show necesita a Enzo para mantenerse relevante. Enzo apareció despuñes de que Cass lo nombrase varias veces seguidas. Enzo se empezó a burlar de Cass, mientras el público lo vitoreaba. Big Show apareció para subir al ring junto a Enzo. Cass atacó a Enzo y Show a Cass, pero Gallows y Anderson realizaron el salve. Los heels atacaron la mono derecha de Show con la puerta de la jaula. Los árbitro aparecieron para separar a los luchadores.

Campeonato de Peso Crucero: Neville (c) vs. Akira Tozawa

Neville empezó dominando con varios candados, pero Tozawa tomó el control con una Dropkick. Tras los anuncios Neville consiguió el contrl de la pelea con un salto de la tercera cuerda, pero Tozawa aplicó dos grandes Suplex seguidos de dos Suicide Dives. Tozawa tras un Senton buscó el SuperSenton, pero Neville evitó el salto del aspirante y le aplicó un SuperSuplex. Tozawa tomó el control, pero Neville le estrelló contra el esquinero. Tozawa invirtió la Rad Arrow y aplicó un Super Senton para conseguir la victoria.

Victoria: Tozawa por cuenta de tres. Tozawa se coronó de esta manera como campeón de los pesos crucero.

Tozawa celebra con Titus y Apollo. Foto: WWE.com

Big Show y Enzo Amore hablaron sobre lo que acababa de ocurrir. Show aseguró que luchará en SummerSlam.

Emma y Mickie James hablaron en los vestuarios. Todo el segmento acabó con el anunció de un combate entre ambas.

Bray Wyatt vs. Finn Bálor

Bálor dio los primeros golpes, pero Bray fue el primero en derribar a su rival para tomar el control de la pelea. Bálro consiguió dar unos cuentos golpes consecutivos para controlar durante un tiempo el combate. Tras los anuncios. Bray empezó a dominar el combate con varias llaves que concluyó con un Clothesline. Bálor sorprendió con una Pelekick y tomó el control de la pelea. Finn buscaba una especie de Suplex, pero Bray deshizo la llave. El patriarca de la familia Wyatt aplicó un Senton y buscó el Sister Abigail, pero Finn lo evitó. Bálor buscaba altura, pero Bray evitó el salto y tras un Sister Abigail consiguió la victoria.

Victoria: Bray Wyatt por cuenta de tres.

Tras el combate Bray le aplicó otro Sister Abigail a Bálor. Se apagaron las luces y cuando se encendieron Bray apareció con un cubo lleno de una sustancia roja, el cual vació sobre el cuerpo de Bálor.

Brya Wyatt mira a Bálor después de derramarle el líquiedo. Foto: WWE.com

Mickie James vs. Emma

James dominó los primeros compases del combate con varias patadas seguidas. James buscó altura, pero Emma evitó el salto y tomó el control de la pelea. Emma aplicó un Suplex y buscó la cuenta, pero solo llegó a dos. James sorprendió a su rival con una Mick Kick y se llevó la victoria.

Victoria: Mickie James por cuenta de tres.

Finn Bálor fue entrevistado y anunció que en SummerSlam mostrará sus demonios.

The Miz vs. Jason Jordan

Jordon empezó dominando con movimientos típicos de la lucha olímpica. Jordan aplicó una Spear y cuando iba a aplicar un Suplex, Curtix Axel y Bo Dallas aparecieron para atacar a Jordan. Matt y Jeff Hardy aparecieron para realizar el salve.

The Miz & The Miztourage vs. Jason Jordan & The Hardy Boyz

El combate comenzó en los anuncios con el dominio del equipo face. Jordan quedó en el ring peleando contra Axel. A pesar de que Axel consiguió dar el relevo, el equipo face mantuvo el control de la pelea con relevos rápidos. Jeff aplicó un Clothesline a Bo Dallas y le dio el relevo a Jordan, mientras que Bo se lo dio a Miz. El campeón intercontinental evitó una llave de Jordan para tomar el control de la pelea. Tras los anuncios Matt tomó el relevo y realizó el hot tag. Miz entró con el relevo y empezó a dominar sobre el mayor de los Hardys. El equipo heel tomó el control de la pelea con relevos rápidos. Matt sorprendió a Miz con un Clothesline y le dio el relevo a Jeff que dominó fácilmente sobre Bo Dallas. Jordan hizo el salve el y el equipo face consiguió la victoria después de que los tres integrantes hicieran sis finisher.

Victoria: Jason Jordan & The Hardy Boyz por cuenta de tres.

Kurt Angle apareció para presentar a los integrantes de la amenaza a cuatro que tendrá lugar en SummerSlam. Lesnar fue el primero en salir y Paul Heyman realizó su típico discurso de entrada. A pesar de la seguridad que había, Heyman anunció que no iba a ser suficiente. Heyman habló de los tres retadores que tratarán de conseguir el título, haciendo énfasis en Roman Reigns. Heyman recordó que si Lesnar pierde el título, este dejará la WWE. Samoa Joe hizo su entrada al ring y tomó el micro para decirle a Lesnar que no le tiene miedo. Strowman fue el siguiente en salir y tomó el micro para decir que el es “El último hombre en pie”, a lo que Joe se rió diciéndole que sin él no hubiera ganado. El último en salir fue Roman que le aplicó una Spear a Joe, mientras que Strowman le aplicó un Running Powerslam a Roman. La seguridad subió al ring, pero Strowman y Lesnar se deshicieron de ellos obligando a los miembros del roster a salir.