Adam Cole firma por la WWE

Adam Cole hace su entrada en ROH. Foto: twitter.com/AdamColePro

Lo que era un rumor a voces al fin se ha confirmado, Adam Cole ha firmado por la WWE, según informa PWInsider. El pasado mes de mayo Cole puso fin a su contrato con Ring of Honor donde había trabajado desde 2009 siendo una de las principales caras.

Cole era uno de los miembros del Bullet Club, pero tras perder en War of the Worlds salió del grupo. Después de su combate, The Youngs Bucks salieron a consolar a Cole, pero Kenny Omega apareció en la pantalla para anunciar el despido de Cole del club y quien entraba en su lugar, Marty Scurll. The Youngs Bucks y Scurll atacaron a Cole que esa misma noche se despidió de Ring Of Honor. Tras este suceso los rumores de que Adam Cole firmaría por la WWE empezaron a sonar, pero no fue hasta ayer que no se confirmó. Este retraso se debió a que Ring of Honor no esta muy contenta con que WWE firme contratos con sus luchadores antes de que estos acaben los que tienen con ROH.

En los próximos días Cole se trasladará a Orlando, donde se encuentra el Performance Center de la compañía de Vince McMahon. Todo apunta a que Cole formará parte del roster de NXT, por lo que es factible que aparezca entre el público en NXT TakeOver: Brooklyn III, como ya hicieron en el pasado alguno de los luchadores que había firmado la WWE.

Cole ha portado en tres ocasiones el título de Ring of Honor, siendo el cuarto luchador que más tiempo ha portado el título de la compañía con 445. Por delante de Cole están Samoa Joe, con 645 días y que ahora forma parte de WWE, Nigel McGuinnes, con 545 días y que también está en la WWE, pero como comentarista, y Bryan Danielson, con 462 días y que ahora es el manager de SmackDown Live después de retirarse del wrestling por culpa de una lesión.