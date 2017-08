John Cena y su gafe con SummerSlam

Google Plus

Foto: WWE.com

John Cena ha sido el buque insignia de la WWE durante más de diez años. Ha ganado 16 títulos mundiales, está solamente a uno de superar a Ric Flair, es el luchador en activo con más victorias en Wrestlemania, dos veces ganador de Royal Rumble, entre muchos otros logros.

Pero, "SuperCena" tiene un borrón en su trayectoria, y es SummerSlam. El evento más grande del verano no es el escenario ideal para The Marine. Para lo que muchos es el Wrestlemania de mitad del año para John Cena no hace más que producirle malos recuerdos y derrotas muy duras y algunas de ellas siguen en el recuerdo de muchos fanáticos.

John Cena debutó en SummerSlam hace 13 años, en 2004. Venció a Booker T y al año siguiente retuvo el campeonato de la WWE ante Chris Jericho. Dos victorias de dos apariciones. Nada mal.

En 2006 llegó su primera derrota ante Edge, y al año siguiente volver a ganar el título de la WWE ante Randy Orton y mantener su récord a tres victorias y una sola derrota. Esta última victoria ante Randy Orton es la última victoria que ha conseguido John Cena en combate individual. Ya hace diez años desde que Cena ha tropezado en este evento.

En 2010, consiguió su última victoria ante The Nexus. Desde aquel día ya no han vuelto a levantar su mano en SummerSlam. Seis derrotas ante cinco rivales, y cinco de ellas en combates titulares.

Llegó 2011 y uno de los combates más recordados. John Cena vs CM Punk por el campeonato indiscutido de la WWE. El de Chicago venció en casa y se llevó el titulo. Un año más tarde volvió a perder ante el de Chicago, pero esta vez era una triple amenaza junto al Big Show.

En 2013 le llegó el turno a Daniel Bryan con Triple H de árbitro. Bryan ganó y consiguió su primer titulo mundial, le duró escasos minutos. Pero lo peor estaba por llegar. La derrota más humillante de John Cena tuvo lugar en 2014 contra Brock Lesnar. El combate de los 16 Suplex. El momento más bajo de John Cena sin duda.

La herida se hizo más grande en 2015, donde no consiguió un nuevo título mundial y además perdió el titulo de los Estados Unidos contra Seth Rollins por culpa del humorista John Stewart. En el año 2016 fue el turno de AJ Styles que en tan solo sies meses en la empresa demostró quien es el mejor del mundo en lo que hace.

Este año se enfrenta ante Baron Corbin, en un combate en el que no hay mucho en juego. Después de eso, John tendrá una agenda cargada de sus próximas películas con lo que esta rivalidad no se trasladará mucho más. ¿Se llevará la décima derrota de catorce participaciones? Este domingo lo sabremos.