Tetsuya Naito, el gran ingobernable

Google Plus

Naito patea la cabeza de Tanahashi. Fuente: NJPW

Tetsuya Naito nació el 22 de Junio de 1982 en Tokio, Japón. Actualmente es el ganador del G1 Climax, lo cual le dará derecho a pelear por el IWGP Heavyweight en el Main Event de Wrestle Kingdom 13.

El luchador japonés empezó a entrenar en el año 2000 bajo las órdenes de Animal Hamaguchi, hasta llegar a firmar un contrato en 2004 con NJPW para poder entrenar en su Dojo. Tras un año se graduó pero no fue hasta Mayo de 2006 cuando disputó su primer combate oficial frente a Takashi Uwano.

Siguiendo el camino de todos los Young Lion tuvo múltiples derrotas hasta ganar el 29 de Octubre a Mitsuhide Hirasawa. Participó sin éxito en el Best of Super Juniors de 2007 para posteriormente formar un equipo en 2008 con Yujiro Takahashi llamado “No Limit”. Tras competir contra múltiples equipos como Nagata y Nakanishi durante todo el año lograron los IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship en Destruction frente a Prince Devitt y Minoru.

El reinado no obstante duró poco, al perder el cinturón en un gran combate en Wrestle Kingdom 3 frente a Motor City Machine Guns. Durante dos meses No Limit apareció en TNA debido al acuerdo que tenían ambas empresas pero finalmente el luchador fue enviado junto a Yujiro a CMLL, donde acabó muy contento y prometiendo volver.

Su vuelta fue en Wrestle Kingdom 4, evento en el que No Limit se alzó con los IWGP Tag Team Championship al derrotar a Team 3D y Bad Intentions. El grupo se unió al stable de Chaos, pero no pudo retener el título frente a Nagata y Inoue en Wrestling Dontaku 2010. A partir de este momento Naito en solitario empezó a despuntar, con una gran participación en el G1 Climax de 2010, donde llegó al límite de tiempo frente a Tanahashi.

Tras ser finalista de la G1 Tag League ese mismo año, Naito se enfrentó a Hardy por el título de TNA, sin lograr derrotarle en Wrestle Kingdom 5. Posteriormente en Mayo, tras no haber conseguido el nuevo título Intercontinental, fue traicionado por Yujiro, disolviendo de forma definitiva No Limit.

A pesar de un mal inicio en el G1 Climax de 2011, cayendo frente a Yujiro, fue capaz de imponerse en su grupo, perdiendo en la final frente a Nakamura. Finalmente y tras derrotar por primera vez a Tanahashi, ambos luchadores se enfrentaron por el título mundial de Tanahashi. En Destruction Naito no fue capaz de derrotar al campeón, quedándose sin el cinturón pero dando su primer gran combate.

En 2012 volvió a retar sin éxito a Okada por el título en otro gran combate. A pesar de derrotar a Okada en el G1 Climax fue incapaz de ganar el torneo, lesionándose la rodilla lo cual le obligó a parar tras King of Pro-Wrestling para operarse. Tras su vuelta peleó por el título Never sin éxito, pero consiguió ganar el G1 Climax de 2013 al derrotar en la final a Anderson.

Además del contrato consiguió derrotar a Tanaka para llevarse el título Never mientras que se preparaba para enfrentarse a Okada. Debido a las críticas del público sobre el personaje de Naito al considerarlo plano y genérico (el público de Osaka literalmente odiaba al luchador), perdió el spot de ME de Wrestle Kingdom 8, perdiendo además el combate frente a Okada. Poco después también perdió el Never frente a Ishii en otro match muy recomendable para el espectador. Volvió a competir por el título de Okada pero fue derrotado sin recibir apoyo del público.

Tras estar un par de semanas en México se unió a los Ingobernables, teniendo un nuevo personaje al volver a Japón. Su nuevo carácter, mucho más provocador y engreído, además del uso de “TRANQUILO” provocaron mayor interés por parte del público. A pesar de no ganar el G1 y no ser capaz de derrotar a Tanahashi por el contrato del G1 si creó su propio stable junto a EVIL (antiguo Watanabe) y BUSHI, llamado Los Ingobernables de Japón.

A pesar de no lograr ganar la League Cup debido a una derrota en la final frente a Honma y Makabe, Naito siguió impresionando con su nuevo personaje. Finalmente consiguió conquistar el título IWGP al sorprender a Okada con la ayuda de BUSHI, Evil y la nueva incorporación Sanada. No obstante solo dos meses después, en Junio de 2016, perdió el cinturón de vuelta contra Okada. En el G1 no pudo derrotar a Omega para ganar su grupo, pero dejó el mejor combate hasta ese momento de la carrera del nipón.

En otro gran combate sorprendió a Elgin para conseguir el título Intercontinental, siendo el primer luchador en haber llevado los 3 títulos principales de la empresa. Ese mismo 2016 recibió además el trofeo de luchador del año otorgado por Tokyo Sports. Tras defender su cinturón frente a Tanahashi en Wrestle Kingdom 11 en un buen combate volvió a mostrar su versión más espectacular frente a Michael Elgin en New Begginning, reteniendo el cinturón. Finalmente perdió el título con Tanahashi en Junio.

Durante el G1 Climax Naito tuvo más altibajos en cuanto a nivel pero dio un grandísimo combate frente a Ibushi, ganando su grupo por delante de hombres como Tanahashi. En la final frente a Omega volvió a dar un combate extraordinario, llevándose por segunda vez el torneo. A diferencia de la primera vez esta vez Naito sí es querido por el público, el cual desea ver su enfrentamiento frente a Okada por el título en el próximo Wrestle Kingdom

Movimiento Final:

Destino.