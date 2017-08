Los olvidados para SummerSlam

Google Plus

Haper aplica un Big Boot a Rowan, ambos han sido olvidados para SummerSlam. Foto: WWE.com

Este domingo tendrá lugar el evento más grande del verano SummerSlam. En este evento las dos marcas de la compañía de Vince McMahon se unen para ofrecer el PPV de cuatro horas de duración. Con doce combates anuncios no todos los luchadores de la compañía apareceran, sin embargo aunque alguno no aparezcan han tenido relevancia en el camino hacia este evento, mientras que otros no han aparecido en la programación habitual desde hace semanas, quedando olvidados tanto por la WWE como por los aficionados.

Dolph Ziggler

Uno de los que más destaca. Tras un gran feudo a finales de 2016 con Miz, todo apuntaba a que Ziggler sería importante durante el año venidero sin embargo esto no ha sido así. Olvidado en WrestleMania, donde luchó en la Batalla de Andre el Gigante, su camino ha sido parecido desde entonces. Tras un breve feudo para poner over a Nakamura, Ziggler a desaparecido de la programación semanal, siendo su último combate el 4 de julio.

Luke Harper

Tras rumorearse de que podría pelear por el título de la WWE en marzo, Luke Harper ha desaparecido. El antiguo miembro de la Familia Wyatt tuvo su momento álgido en el primer trismestre de este año, sin embargo desde que el feudo entre Randy Orton y Bray Wyatt acabó Harper desapareció. Como Ziggler su último combate en televisión fue el 4 de julio.

Heath Slater y Rhyno

Los primeros campeones por parejas de la historia de SmackDown Live, no están en su mejor momento. Desde que perdieron los títulos han estado divagando por la zona baja de la división por parejas. A pesar de ser traspasados Raw durante el Shake-Up, su situación no ha cambiado, siendo el 3 de julio la última vez que apareció Slater en un combate de televisión y el 26 de junio la fecha del último combate de Rhyno.

Zack Ryder y Mojo Rawley

Una de las parejas que más dudas género desde que Zack Ryder regreso. Ryder se lesionó en enero y desde ese momento Rawley empezó su carrera en solitario, llegando a ganar el trofeo memoria Andre el Gigante. Tras el regreso de Ryder a los cuadriláteros todo apuntaba que se volvería a unir, sin embargo en la última aparición de ambos en televisión, el 4 de julio en una batalla real, Mojo eliminó a Ryder, por lo que no se sabe como está la relación entre ellos.

Alicia Fox

Una de las veteranas del roster femenino de Raw. Tras acabar su alianza con Noam Dar, Alicia paso de nuevo a luchar en la división femenina. La veterana luchadora participó en el mini torneo que hubo para convertirse en la retadora número uno al título femenino de Raw.

Dana Brooke

Una situación parecida a la que vive Alica Fox es la que vive Dana Brooke. La luchadora esta completamente olvidada, aunque participó en el torneo para convertirse en retadora número uno.

Erick Rowan

Tras recuperarse de su lesión, Rowan tuvo un breve feudo con Harper en el que los dos ofrecieron un buen combate en Backlash. A pesar de este buen combate, Rowan no volvió a parecer en televisión hasta el 4 de julio para participar en una batalla real.

Sin Cara

Como los miembros del roster de SmackDown Live nombrados antes, no ha aparecido desde el 4 de julio. Sin embargo la situación de Sun Cara es más preocupante, pues no se le recuerda importancia desde hace mucho tiempo.

Sami Zayn

El eterno underdog de la WWE parece que se va a quedar sin aparecer en SummerSlam. Pese a ser uno de los jugadores más queridos por parte de los fans, Zayn no cuenta con el apoyo de los directivos. La última aparición del canadiense fue hace dos semanas y solo porque el programa semanal fue desde su país natal.

Tye Dillinger

Una situación parecida a la de Zayn, pero un poco más extrema. Dillinger es de los favoritos de la afición, pero no consigue terminar de despegar, llegando a perder ante jobbers en los kicks offs de algunos PPVs. AL igual que Zayn su última aparición fue hace dos semanas porque el programa tuvo lugar en su país natal.