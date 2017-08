Cartelera WWE SummerSlam 2017

Foto: WWE.com

Este domingo se emitirá en WWE Network una nueva edición del segundo PPV más longevo, solo superado por WrestleMania, desde el Barclays Center de Brooklyn, NY.

Kick-Off: The Hardy Boyz & Jason Jordan vs The Miz & The Miztourage

Combate añadido a última hora a este preámbulo de SummerSlam que ya pudimos ver este pasado lunes en Monday Night RAW donde, tras una Swantom Bomb, los primeros se llevaron la victoria.

Kick-Off: WWE Cruiserweight Championship:

Akira Tozawa (c) vs Neville

Este pasado lunes Akira Tozawa derrotó a Neville y se convirtió en el quinto campeón crucero de esta nueva era de la WWE. Este domingo "The King of the Cruiserweights" tendrá su revancha como ex campeón.

Kick-Off: SmackDown Tag Team Championships:

The New Day (c) vs The Usos

The New Day derrotaron a The Usos en el último PPV en exclusiva de SmackDown Live antes de SummerSlam, Battleground. Este domingo Jey y Jimmy aplicarán su cláusula de revancha sobre los campeones.

The Big Show vs Big Cass

(con Enzo Amore suspendido sobre el ring en una jaula para tiburones)

The Big Show salió a defender a Enzo Amore de los ataques de Big Cass. Durante una edición de RAW se vieron las caras los dos gigantes pero, por una intervención de Enzo, Big Cass se llevó la victoria por descalificación. Este domingo Amore estará suspendido encima del ring dentro de una jaula para tiburones mientras The Big Show y Big Cass se ven las caras en SummerSlam.

SmackDown Women's Championship:

Naomi (c) vs Natalya

Natalya derrotó en Battleground a todo el vestuario femenino de SmackDown Live ganándose una oportunidad de enfrentarse a Naomi en SummerSlam. La ganadora del combate tendrá que tener cuidado ya que Carmella amenazó el pasado martes que canjearía el maletín.

Randy Orton vs Rusev

Durante un episodio de SmackDown Live Rusev reclamó competencia para SummerSlam. Ese reto fue respondido por el 13 veces campeón mundial de la WWE Randy Orton. Este domingo serán las caras La Víbora y El Bruto Búlgaro en el mayor evento del verano.

"The Demon" Finn Bálor vs Bray Wyatt

Tras una pelea en backstage, el combate entre Finn Bálor y Bray Wyatt se adelante a la edición de RAW de esta semana donde, tras un Sister Abigail, Bray Wyatt se llevó la victoria. Después del combate, Finn Bálor fue rociado con sangre y en una entrevista en backstage hizo oficial una revancha en SummerSlam donde él también sacaría sus demonios.

United States Championship:

AJ Styles (c) vs Kevin Owens (w/ Shane McMahon de árbitro especial)

AJ Styles derrotó a Kevin Owens de una forma un tanto controversial ya que Kevin Owens no tenía el hombro sobre la lona en el momento del conteo de tres. Un KO enfurecido le pidió una revancha Daniel Bryan, quien aceptó el combate para SummerSlam poniendo de árbitro especial a Shane McMahon.

RAW Tag Team Championships:

Sheamus & Cesaro (c) vs Dean Ambrose & Seth Rollins

Durante las últimas semanas Seth Rollins y Dean Ambrose han estado jugando con el universo de la WWE sobre una posible reunión de estos dos antiguos miembros del grupo The Shield. Este pasado lunes se unieron finalmente para batallar a los campeones en parejas de la marca roja y Kurt Angle pactó un combate para SummerSlam entre Sheamus & Cesaro y Dean Ambrose & Seth Rollins por los Campeonatos en Parejas de RAW.

John Cena vs Baron Corbin

Con el combate ya pactado, John Cena se enfrentaba a Jinder Mahal este pasado martes en SmackDown Live. Cuando The Marine iba a ganar Baron Corbin atacó a Cena. En ese momento canjeó el maletín de Money In The Bank y cuando sonó la campana John Cena distrajo a Corbin para que Jinder Mahal, con un roll-up, retuviese el WWE Championship. Ésto añadió mucha más expectativa a este choque en SummerSlam.

RAW Women's Championship:

Alexa Bliss (c) vs Sasha Banks

Bayley era le retadora número uno al Campeonato Femenino de Raw, pero una lesión le va a hacer perderse la cita. Kurt Angle pactó un torneo donde la ganadora sería la rival de Alexa Bliss en SummerSlam. Sasha Banks derrotó a Nia Jax con un Bank Statement pactando el combate entre "La Jefa" y "La Diosa" de la WWE.

WWE Championship:

Jinder Mahal (c) vs Shinsuke Nakamura

Jinder Mahal demandó un rival a la altura para defender el WWE Championship en SummerSlam. John Cena respondió al reto pero el manager general de SmackDow Live, Daniel Bryan, dijo que las oportunidades hay que ganárselas, pactando un combate entre el propio John Cena y Shinsuke Nakamura donde el ganador sería el retador al Campeonato de la WWE. El japonés salió victorioso tras un Kinshasa de este dream match convirtiéndose en el aspirante número uno al título máximo en SummerSlam.

WWE Universal Championship:

Brock Lesnar (c) vs Roman Reigns vs Samoa Joe vs Braun Strowman (Fatal 4-Way Match)

Tras una gran actuación en el último PPV en exclusiva de Monday Night RAW antes de SummerSlam, Great Balls Of Fire, Roman Reigns, Samoa Joe y Braun Strowman reclamaron una oportunidad por el Campeonato Universal en el mayor evento del verano. Después de una larga disputa, Kurt Angle anunció que Brock Lesnar defendería el WWE Universal Championship en un Fatal 4-Way Match ante los tres. La semana siguiente, el campeón y Paul Heyman aparecieron enejados en RAW y soltaron una bomba: si Brock Lesnar pierde el título abandonará, junto a Paul Heyman, la WWE.