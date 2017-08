Cena y Roman Reigns, una alianza con tensiones

Roman golpea sin querer a Cena durante el main event. Foto: WWE.com

Brock Lesnar abrió el programa junto a su mánager Paul Heyman. El público recibió de bastante bien al campeón universal, el cual disfrutó de los cánticos del universo de la WWE. Paul Heyman empezó a hablar de como Lesnar consiguió retener el título universal en SummerSlam. Al acabar el discurso de Heyman, Braun Strowman apareció y subió al ring. Strowman y Lesnar se encararon en en el ring, hasta que Strowman atacó al campeón. Strowmana le aplicó una Big Boot y dos Running Powerslam para tumbar a Lesnar. Tras esto tomó el título universal y posó con él ante los cánticos del público.

Brooklyn Street Fight: Enzo Amore vs. Big Cass

Cass no espero a que sonase la campana y empezó a atacar a Enzo mientras este hacía su típica promo. Cass tomó una silla y se la dio a Enzo para que tratase de atacarle, sin embargo Cass fue más rápido y le aplicó una Big Boot. Tras los anuncios Big Cass mantuvo el control de la lucha, impidiendo que Enzo se hiciese con la silla. Enzo evitó una Big Boot de Cass, el cual cayó al ringside, lesionándose la rodilla. A pesar de esto, Cass siguió hasta que no pudo aplicar el Empire Elbow. Cass empezó a cojear y pidió que sonase la campana hasta que apareció el servicio médico.

Victoria: Enzo Amore, pues Big Cass no pudo acabar el combate.

Momento en el que Cass al ringside antes de lesionarse. Foto: WWE.com

Emma apareció en los vestuarios quejándose de que no le den una oportunidad. Emma se metió con Nia, la cual apareció detrás de la australiana.

Nia Jax vs. Emma

Emma atacó primero conectando varios golpes, pero Nia dominó el combate. Nia tras una Samoan Drop se hizo con la victoria.

Victoria: Nia Jax por cuenta de tres.

Elias apareció para cantar una canción sobre su oponente R-Truth. La canción Elias fue interrumpida por la entrada de R-Truth, el cual se ganó el cariño del público.

Elias vs. R-Truth

Truth empezó dominando con varios golpes consecutivos, pero Elias con una patada consiguió hacer el comeback. Elias aplicó una especie de Neckbreaker para conseguir la victoria.

Victoria: Elias por cuenta de tres.

Kurt Angle apareció para anunciar una sorpresa, la cual se trataba de que John Cena iba a aparecer en Raw. El Marine hizo su entrada entre los cánticos del público de “Let's Go Cena y de Cena Sucks”. Cena empezó a hablar de porque esta en Raw, lo cual es porque quiere enfrentarse a cierto luchador. Roman Reigns hizo su entrada y se dirigió al ring para hablar con Cena. El Marine fue el primero en tomar la palabra para afirmar que era él al que estaba buscando. Roman tomó la palabra para retar a Cena, mientras el público coreaba el nombre de Undertaker. Ambos se encararon, pero Miz apareció para interrumpir. El campeón intercontinental empezó a hablar sobre que Cena y Roman se encontraban en el mismo ring y que estaba harto de esperar de que le diesen su momento. Miz pregunto al público si Raw necesita a John Cena, a lo que el publico respondió que no, tras esto Miz empezó a hablar sobre Roman Reigns. El campeón intercontinental dijo estar cansado de que no le muestren el respeto que se ha ganado en doce años. John Cena anunció que si quiere su momento en el main event en un combate por equipos entre Miz y uno de sus secuaces y Cena con Roman. Miz se negó, pero antes de acabar Samoa Joe apareció para interrumpir y para anunciar que él sería el compañero de Miz en el main event. Joe se dirigió a Roman para decirle que le ganaría en un uno contra uno, tras esto atacó a Cena, mientras, que Miz atacó a Roman. A pesar de que Joe aplicó el candado Coquina, Roman y Cena limpiaron el ring quedando victoriosos.

Rich Swann, Cedric Alexander, Mustafa Ali y Gran Metalik vs. Drew Gulak, Tony Nese, Aria Daivari y Noam Dar

Metalik empezó dominando con movimientos rápidos, hasta que Daivari tomó el relevo. Daivari a pesar de recibir un par de golpes fue capaz de aplicar un Crossbody a Ali y le dio el relevo a Swann, mientras que Nese entró en el equipo heel. Tras los anuncios, Gulak dominó sobre Swann con un candado de pierna, sin embargo Swann sorprendió con una patada voladora y le dio el relevo a Alexander que hizo el hot tag. Mientras Gran Metalik se deshacía de sus rivales en el ringside con un Moonsault desde la tercera cuerda, Alexander le aplicó Lumbar Check a Nese para hacerse con la victoria.

Victoria: Rich Swann, Cedric Alexander, Mustafa Ali y Gran Metalik por cuenta de tres de Alexander sobre Nese.

Neville fue entrevistado en los vestuarios. El campeón de los pesos cruceros llamó patético a Tozawa y a Titus, los cuales aparecieron para pedir la revancha en 205 Live.

Jason Jordan se junto con su padre, al cual le pidió un combate contra Finn Balor. Angle tras dudar un momento accedió a darle el combate contra Finn Balor.

Ambrose y Rollins hicieron su entrada al ring como nuevos campeones por parejas de Raw. Rollins fue el primero en hablar, a lo que el público respondió bastante bien. Ambrose y Rollins dijeron que se enfrentarían a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Matt y Jeff Hardy aparecieron ante los públicos de Delete. Jeff afirmó que estaban para felicitarlos, mientras que Matt dijo que los iban a retar a una pelea. Rollins afirmó que crecieron admirándolos y aceptó la pelea propusta por Matt.

Seth Rollins y Dean Ambrose vs. The Hardy Boyz

Matt y Ambrose empezaron el combate. Matt empezó dominando hasta darle el relevo a Jeff el cual sufrió un ataque conjunto de Rollins y Ambrose. Jeff le devolvió el relevo a Matt que tomó el control sobre Rollins, pero este le sorprendió con un ataque contra las cuerdas. Tras una gran secuencia de movimientos de las parejas, Jeff y Matt Hardy limpiaron el ring. Tras los anuncios, Rollins aplicó una patada voladora a Jeff y le dio el relevo a Ambrose que realizó un breve hot tag, hasta que falló un suicide Dive. Jeff buscaba el Whisper in the Wind sobre Ambrose, pero Rollins apareció para apartar a su compañero. Los campeones con relevos rápidos tomaron el control de la pelea. Jeff consiguió evitar dos Clothesline y aplicó el Whisper in the Wind antes de darle el relevo a su hermano. Matt dominó sobre Rollins, pero Ambrose robó el relevo y con una llave conjunta tumbaron a Matt. Ambrose y Rollins aplicaron un Suicide Dive cada uno. Matt se rehizo y tumbó a Ambrose y le aplicó un Twisted of Face tras darle el relevo a Jeff. El menor de los Hardy falló la Swannton Bomm. Rollins robó el relevo y después de que Ambrose le aplicase un Dirty Deeps a Jeff, lo cubrió para llevarse la victoria.

Victoria: Seth Rollins y Dean Ambrose por cuenta de tres.

Momento en el que Jeff Hardy falló la Swanntom Bomb. Foto: WWE.com

Miz se juntó con Samoa Joe en los vestuarios para hablar de la estrategia para el combate contra Cena y Roman.

Sasha Banks salió al ring para hablar sobre el combate en SummerSlam. Sasha afirmó que no existe ninguna Diosa en Raw, solo existe una Jefa. Alexa apareció para meterse con Sasha, afirmando que Sasha nunca ha defendido el título. La Jefa dijo que porque no toma su clausula de revancha en ese momento, sin embargo Alexa afirmó que sería la semana que viene.

Jason Jordan vs. Finn Bálor

Jordan empezó dominando con llaves típicas de la lucha olímpica. Bálor dio el primer golpe con una Dropkick y se rehusó a darle la mano a Jordan. Jordan volvió a tumbar Balor con una especie de Spinebuster. Tras los anuncios, Bálor dominó con varias patadas, pero Jordan le respondió con varios Suplex. Bálor evitó un nuevo Suplex y realizó el comeback. Jordan sorprendió a su rival con un Belly to Belly, al que le siguió la Spear, sin embargo no puedo llegar a aplicar el finisher. Jordan castigo contra los esquineros a Balor, pero este le respondió con un Swing Blade, una Drop Kick y el Coup de Grace para conseguir la victoria.

Victoria: Finn Balor por cuenta de tres.

Balor aplica el Copu de Grace. Foto: WWE.com

Samoa Joe y The Miz/con The Miztourague vs. John Cena y Roman Reigns

Cena empezó atacando a Miz, el cual le dio rápidamente el relevo a Joe. Cena se encaró con el público, el cual estaba jugando con una pelota de playa, Joe aprovechó esta distracción para dar el dominio al equipo heel. Cena sorprendió a Miz con un Clothesline y se puso a jugar con el público, lo que aprovechó Miz para aplicar un DDT y dar el relevo a Joe. El equipo heel dominó hasta que Cena evitó un golpe de Miz y le dio el relevo a Roman, el cual hizo el hot tag sobre Joe con varios Clotheslines seguidos de una Big Boot. Roman buscaba el Superman Punch, pero Joe lo evitó y le dio el relevo a Miz. Bo Dallas aprovechó que Roman estaba en el ringside y que el árbitro estaba distraído para aplicar un Clothesline a Roman. Miz trató de aplicar las patada de Daniel Bryan, pero Roman invirtió la última para aplicar una Powerbomb. A pesar de este golpe el equipo heel mantuvo el control de la lucha. Roman consiguió dar el relevo a Cena que atacó a Miz, pero se vio sorprendido por el Coquina Clutch de Joe. Roman buscó romper la llave con un Superman Punch, pero golpeó a Cena sin querer. Miz buscó el Skull Crushing Finale, pero Cena invirtió la llave y aplicó un AA para conseguir la victoria.

Victoria: John Cena y Roman Reigns por cuenta de tres de Cena sobre Miz.