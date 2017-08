Previa WWE SmackDown Live: 22 de agosto de 2.017

Google Plus

Foto: WWE.com

Esta noche se emitirá en USA Network una nueva edición de SmackDown Live desde el Barclays Center de Brooklyn, NY.

¿Buscará venganza Shinsuke Nakamura sobre el campeón de la WWE?

El domingo pasado en SummerSlam, Shinsuke Nakamura se enfrentaba al campeón Jinder Mahal por el WWE Championship. Cuando el japonés preparaba su finisher especial, The Singh Brothers distrajeron al retador para que Jinder Mahal le aplicase por la espalda un Khallas para llevarse la victoria. ¿Buscará Nakamura una nueva oportunidad titular, o tendremos un nuevo retador al campeón para el próximo PPV de SmackDown Live, Hell In A Cell?

¿Cómo está manejando Kevin Owens su derrota contra AJ Styles?

Tras un Pop-Up Powerbomb, Kevin Owens tenía vencido a AJ Styles. La cuenta del árbitro especial de la contienda, Shane McMahon, llegó a tres pero justo en ese instante se dio cuenta de que el pie del campeón estaba sobre la primera cuerda. Más adelante, AJ terminó ganando el combate con un Styles Clash. ¿Qué le tendrá que decir Kevin Owens al comisionado de SmackDown Live?

¿Cómo reaccionará la división femenina de SmackDown Live ante Natalya, su nueva campeona?

Natalya hizo rendir a Naomi el pasado domingo con un Sharpshooter y se convirtió en la nueva campeona femenina de la marca azul de la WWE. ¿Quién será la siguiente en la línea para retar a Natalya por el título? ¿Tendrá Naomi su revancha obligatoria? ¿O canjeará Carmella su maletín de Money In The Bank?

¿Recuperarán The New Day los títulos perdidos en SummerSlam el pasado domingo?

Jey & Jimmy Uso recuperaron los Campeonatos en Parejas de SmackDown Live cuando derrotaron a The New Day en el Kick-Off de SummerSlam. ¿Aplicarán Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods esta misma noche la cláusula de revancha que tienen por contrato como ex campeones en parejas?