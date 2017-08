Dos árbitros para confirmar al campeón de EEUU

Google Plus

Styles aplica el Phenomenal Forearm.

AJ Styles fue el luchador encargado de protagonizar el primer segmento de la noche. El campeón de los EEUU tomó la palabra para anunciar que iniciaba el reto abierto por el cinturón que porta. El primer luchador en salir fue Kevin Owens, pero Styles dijo que no podía participar porque ya le ganó en SummerSlam, pero Owens afirmó que no fue así, sino que Shane McMahon le hizo trampa. El hijo de Vince McMahon salió y tomó la palabra. Shane afirmó que hizo un arbitraje justo, sin embargo Owens no lo creía así y mostró el vídeo de la cuenta de tres que hizo Owens sobre Styles, pero Shane afirmó que vio el pie de Styles en la cuerda y que se retractó de su decisión de contar tres. Styles interrumpió la pelea de Shane y Owens pidiendo una pelea contra Owens, pero el luchador canadiense afirmó que él tendría que escoger el árbitro. Shane oficializó el combate, pero le advirtió a Owens que esa sería la última oportunidad por el campeonato de EEUU mientras estuviera en manos de Styles.

Daniel Bryan se reunió con Jinder Mahal en su oficina. El manager de SmackDown, le dijo al campeón que solo puede ganar con la ayuda de The Signn Brothers, por lo que pacta una pelea entre estos y Nakamura.

Owens se junto con Sami Zayn en los vestuarios. Owens le pidió a Zayn que fuese su árbitro esa noche pues era “la unica persona” en la que puede confiar. Zayn no le dijo que no, a lo que Owens le dijo que se lo pensase.

Aiden English salió para cantar, pero de repente fue interrumpido por una música de piano. Bobby Roode hizo su entrada, debutando en SmackDown Live.

Aiden English vs. Bobby Roode

El público dio una calurosa bienvenida a Roode, que empezó dominando el encuetro. Tras los anuncios, English trató de hacerse con el control, pero el excampeón de NXT no se lo permitió y le aplicó un Neckbreaker. English trató de buscar altura, pero falló y Roode aplicó un Spinebuster seguido de un Glorious DDT para conseguir la victoria.

Victoria: Bobby Roode por cuenta de tres.

Roode hace su burla de Glorious.

Tras el combate Roode fue entrevistado tras el combate para asegurar SmackDown con su contratación ha pasado a ser un programa glorioso.

Daniel Bryan habló con Gable sobre quien será su nuevo compañero. Bryna dijo que había hecho un trató con Angle, él se llevaba a Jordan a Raw, pero a cambio le ayudaba a contratar a un viejo amigo, de esta forma Bryan presento a Shelton Benjamin. Daniel les dijo que debutaría la semana que viene.

Owens se volvió a juntar con Zayn y le dio la camisa de árbitro, pero este la negó pues no se fiaba de Owens.

Hype Bros vs. The Usos

Mojo empezó dominando con movimientos rápidos, pero se distrajo un momento y permitió que la pareja heel se hiciese con el control de la pelea. Mojo invirtió una llave de sus rivales y le dio el relevo a Ryder que hizo el hot tag. Jimmy sorprendió a Ryder con una Superkick y consiguió la victoria.

Victoria: The Usos por cuenta de tres.

Tras el combate The Usos hicieron una nuevo promo de como van a controlar la división por parejas de SmackDown.

Shinsuke Nakamura vs. Singh Brothers

Jinder estuvo en la esquina de los hermanos. Nakamura dio el primer golpe y empezó dominando sobre sus dos rivales. Nakamura les aplicó un Running Knee y trató de cabrear a Jinder con una de sus burlas. The Singh Brothres aprovecharon esto para dar los primeros golpes, sin embargo, Nakamura sorprendió a sus rivales con un Triangle Choke, para que estos se rindieran.

Victoria: Nakamura por sumisión.

Treas el combate Jinder atacó a Nakamura, sin embargo el japonés le aplicó un Kinshasa.

Fandango y Tyler Breeze se juntaron con Owens y bromeron con ser los árbitros del combate. Baron Corbin apareció para afirmar que él sería el árbitro si le da una pelea por el cinturón después.

Natañlya subió al ring para hablar de su victoria en SummerSlam sobre Naomi. La campeona de la división femenina de SmackDown aseguró que era la mejor que hay y habrá en el roster de la marca azul. El discurso de Natalya fue interrumpido por Carmella, la cual felicitó a la nueva campeona. Ellsworth y Carmella recordaron que aún tenían el meletín de Money in the Bank.

Natalya & Carmella vs. Becky Lynch & Naomi

Naomi y Carmella empezaron el combate, pero Carmella le dio el relevo a Natalya nada mas empezar. Tras los anuncios Becky le aplicó un Leg Drop a Natalya, sin embargo la canadiense se hizo con el control de la pelea. Natalya trató de darle el relevo a Carmella, pero esta se bajo del ring. Becky le dio el relevo a Naomi, que le aplicó una llave de sumisión a la campeona. Natalya consiguió romper la llave y le dio el relevo a Carmella mientras esta estaba distraída. Becky le aplicó un Bexploder a Carmella, tras esto Naomi le aplicó un Split Legged Moonsault, para conseguir la victoria.

Victoria: Becky Lynch y Naomi por cuenta de tres.

Becky y Naomi tras el combate.

Ziggler fue entrevistado asegurando que no se encontraba muy bien por regresar con una entrevista en vestuarios. Ziggler empezó a hablar sobre que es lo que planea hacer para triunfar la próxima semana.

Tamina y Lana hablaron sobre el viaje de Tamina hacia el título. Lana aseguró que empezaría la semana que viene y le recomendó un ejercició para sacar la ira que lleva dentro Tamina.

Styles se juntó con Corbin y le recordó que va a haber una oportunidad por el cinturón todas las semanas.

Campeonato de Estados Unidos: AJ Styles (c) vs. Kevin Owens (Baron Corbin es el árbitro especial)

Owens escapó al ringside nada más empezar el combate, lo que provocó que Styles discutiese con Crobin. Al subir, Owens tomó el control de la pelea, pero Styles le respondió con un Dropkick. Tras los anuncios, Styles le aplicó a su rival una Pele Kick, pero Owens consiguió el control de la pelea con un golpe contra la barricada. Styles rompió una llave de su rival con un Facebuster, tras esta llave el campeón de EEUU se hizo con el control de la pelea. AJ buscó la cuenta tras un Ushigoroshi, pero solo llegó a dos. Styles le aplicó a Owens un Calf Crusher, pero Owens rozó la cuenta, lo que provocó que Corbin rompiese la llave. El árbitro y Styles empezaron a discutir, hasta que Owens empujó al campeón y este golpeó sin querer a Corbin, el cual en las dos siguientes cuentas a favor de Owens contó más rápido de lo usual. Shane McMahon apareció para hablar con Baron Corbin, la distracción de Corbin fue utilizada por Owens para aplicar un golpe bajo. El luchador canadiense buscó la cuenta, pero cuando parecía que iba a llegar a tres, Shane sacó a Corbin del ring para explicarle que Owens había aplicado un golpe bajo. Corbin se marchó y le dio la camiseta de árbitro a Shane, el cual se convirtió en el oficial del combate. Styles aprovechó para aplicar el Phenomenal Forearm seguido de una cuenta de tres.

Victoria: AJ Styles por cuenta de tres. Styles retuvo de esta forma el título de EEUU.