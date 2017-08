Google Plus

La ruptura final de los caminos de Enzo y Cass

Punto y final para la historia conjunta de Enzo Amore y Big Cass. Los dos luchadores ofrecieron a los aficionados un último encuentro entre ambos el pasado lunes. La historia de estos dos luchadores es larga, ambos trabajaron como equipo durante cinco años, siendo uno de los equipos más queridos por los fans tanto del roster principal de la compañía como del roster de NXT, hasta que el pasado mes de junio Big Cass atacó a su compañero.

Desde el momento en el que Cass atacó a Enzo en el main event de un programa de Raw, ambos entraron en una rivalidad. Ambos intercalaron segmentos hasta tener un combate en The Great Balls Of Fire, donde Cass se impuso a su antiguo compañero de fácilmente. Para tratar de igualar las tornas, Enzo formó una alianza con Big Show, lo que llevó a un combate en SummerSlam entre Show y Cass. En este combate a pesar de la breve intervención de Enzo, Cass consiguió la victoria. Este lunes Cass y Enzo se enfrentaron en una Brooklyn Street Fighten lo que será el último combate entre ambos, pues en este combate Big Cass sufrió una grave lesión. Durante el combate Enzo Amore evitó una Big Boot de Cass, lo que provocó que este cayera al ringside de una forma poco ortodoxa, provocándose de esta forma una lesión en su rodilla. Cass no pudo acabar el combate, por lo que la victoria fue para Enzo Amore.

Cass saliendo del pabellón. Foto: WWE.com

Durante los instantes finales del combate, Cass cojeó de forma visible, por lo que se descartó que la lesión fuese parte de la storyline, a lo que también ayudó que el propio Cass fuese el que pidió que sonase la campana. A las pocas horas se confirmó que la lesión de Cass era legítima, el propió luchador tuvo que salir del pabellón con muletas. Cass sufre un un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, por lo que tendrá que pasar por quirófano. El tiempo de baja estimado de Big Cass es de nueve meses, por lo que lo más probable es que se pierda WrestleMania 34.

Enzo se encara con Neville. Foto: WWE.com

Por su parte con el fin de la rivalidad entre ambos, Enzo Amore ha pasado a la división crucero. El excompañero de Big Cass debutó anoche en el episodio de 205 Live. Enzo apareció tras el combate titular entre Neville y Tozawa, para anunciar su entrada a la división, además se encaro con el actual campeón. Con este movimiento la WWE trata de reactivar la división crucero que dentro de poco cumplirá un año, en el que no ha conseguido los objetivos que se pensaba.