Los otros combates del siglo

Ali golpea a Frazier en "The Thrilla in Manila". Fuente: Newsday

Durante la historia del boxeo ha habido rivalidades y combates que han llevado al deporte a una nueva dimensión, pasando a ser prácticamente cultura de masas. El primer gran combate que recibió el nombre de del siglo fue el primer Ali vs Frazier en 1971 y desde entonces ha habido varios enfrentamientos más de un nivel mediático extraordinario.

El primer Ali vs Frazier se centró en la vuelta de Ali después de que le quitasen el cinturón por negarse a participar en la Guerra de Vietnam. Frazier por tanto representaba la posición gubernamental mientras que Ali era visto como un radical de izquierdas, convirtiéndose en un icono frente a la segregación racial. El anteriormente conocido como Cassius Clay estaba fuera de su mejor forma después de volver, y se demostró en su enfrentamiento frente a Oscar Bonavena.

El combate estuvo a la altura de las expectativas, con ambos luchadores dejándolo todo hasta que las 15 rondas acabaron. Gracias al apoyo del público y su nivel físico Frazier retuvo el cinturón por vía unánime de los jueces, acabando con el invicto de Ali. Se demostró que Muhammad no estaba en su mejor momento a partir del sexto asalto, momento en el que se empezó a verle muy cansado. Este combate destacó también por ser el primer enfrentamiento entre dos luchadores que llegaban invictos de la historia.

El siguiente combate del siglo recibió el nombre de “The Rumble in the Jungle” y enfrentó a Ali más frente a George Foreman. Mientras que tras la derrota por el título Ali tuvo que enfrentarse a luchadores de nivel menor, Frazier siguió defendiendo su cinturón hasta ser sorprendido por el propio Foreman, quién le arrebató el campeonato y el invicto.

Foreman era la nueva estrella del deporte, con 25 años era pura potencia física y había destrozado al campeón en tan solo seis asaltos, mientras que Ali acababa de sorprender a Frazier en su revancha. Para conseguir la cantidad de dinero que ambos luchadores pedían se acabó decidiendo que el combate se celebrase en Kinshasha, Zaire. Debido a la posición política de Ali, el luchador fue tratado como un héroe, al grito de Ali Boma Ye (traducido como Ali mátalo). En un escenario con un clima tropical ambos luchadores se tuvieron que aclimatar mientras que los espectáculos musicales se sucedían en la ciudad.

Durante el combate Ali se dedicó a burlarse de Foreman, buscando las cuerdas y provocando que el joven púgil se fuese cansando con golpes inútiles. Tras conseguir descentrarle, el héroe local aprovechó que Foreman ya estaba muy cansado y le golpeó cada vez más duro hasta lograr tirarlo en la octava ronda. A pesar de que Foreman logró levantarse, el árbitro tuvo que parar el combate dándole la victoria a Muhammad Ali en uno de los combates más vistos de la historia.

Tras esta victoria Ali le dio la revancha a Frazier, pensando que el antiguo ex campeón aún no se había recuperado de la paliza que le había dado Foreman. El combate tras varios debates sobre cuando y donde se celebraría, acabó disputándose en Manila el 1 de Octubre, bajo el nombre de “The Thrilla in Manila”. Debido al pensamiento del campeón sobre que le estaba haciendo un favor a Frazier, su preparación fue nula, con muchas fiestas y líos de faldas, en lo que se denomino como el circo de Ali.

Por otro lado Frazier seguía enfadado por los insultos de Ali antes de su primer enfrentamiento, igual que sus comentarios en los que le llamaba gorila por rimar con Manila. Su ira se transformó en un durísimo entrenamiento, llegando al combate en la mejor forma física de su carrera, lo cual levantó aún más las expectativas para este combate.

Ali buscó acabar el combate por la vía rápida debido al calor que hacía, pero Frazier aguantó el asedio y empezó a dominar en los asaltos intermedios, ante la desesperación de Ali que intentaba sacar del combate a base de insultos. Frazier también notó el calor y el cansancio a partir del décimo asalto, por lo que Ali volvió a controlar, dándole una brutal golpiza. En el decimocuarto asalto el entrenador de Frazier paró el combate ante la sorpresa de Ali, el cual también estaba a punto de rendirse. Este combate es considerado uno de los más intensos de la historia.

El siguiente combate del siglo fue muy diferente y es recordado por un motivo mucho peor. En 1997 el luchador más conocido era Mike Tyson mientras que Holyfield era el veterano estudioso de la situación. Ambos se iban a enfrentar en 1992 pero debido a la detención de Tyson por violación el combate acabó llevándose a cabo en 1996. Holyfield había vuelto al ring y estaba en peor forma que anteriormente, mientras que Tyson había vuelto de prisión, pero finalmente Holyfield sorprendió a Tyson.

Tyson enrabietado pidió la revancha en lo que sería realmente el siguiente combate del siglo. Con las expectativas más grandes que nunca el combate acabó siendo una desgracia terminada en tres asaltos. Tyson, viéndose inferior a su contrincante, acabó mordiendo en las dos orejas a Holyfield, acabando el combate para rabia del público con el cual posteriormente se encaró Tyson, siendo por todo esto sancionado sin poder competir el siguiente año.

El último combate del siglo fue hace dos años, con Mayweather enfrentándose a Pacquiao en un combate que estaba previsto desde hacía años pero que siempre había sido pospuesto por el luchador afroamericano. En 2015 y aprovechando que Pacquiao empezaba a acercarse a su retirada, el combate se celebró. Mayweather venció en una victoria indiscutida a los puntos por parte de los jueces pero el combate no fue celebrado por los fans.

Mayweather tuvo un comportamiento muy defensivo mientras que Pacquiao buscaba la victoria. Analistas expertos consideran que la diferencia de puntuación de los jueces no fue realista, con un combate mucho más igualado mientras que la noticia de que Pacquiao llegó al combate lesionado provocó aún más enfado por parte de los espectadores. Mayweather además fue acusado de haber retrasado el combate hasta ser favorito (como ya hizo con otros grandes como De La Hoya), de competir en casa con jueces que le apoyaban (el estadounidense es de los pocos luchadores que no ha combatido nunca fuera de Estados Unidos) y por el uso de una inyección de Vitamina C que sería ilegal según la AMA.

En definitiva en este combate no se espera ese nivel de competición dentro del cuadrilátero, pero sin duda alguna alcanzará un nuevo nivel de influencia mediática debido a los tremendos caracteres que tienen ambos competidores. Es evidente que Mayweather es muy favorito, pero como hemos visto en los anteriores “combates del siglo” no siempre el ganador es el esperado.