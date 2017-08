La división británica invade el main event

Google Plus

Tyler Bate aplicando un movimiento contra el campeón británico Pete Dunne | Fuente: WWE

Este fue el programa semanal de NXT después de TakeOver, en el cual la mayor parte del programa hablaron sobre lo ocurrido en el evento de pago por ver. Lo único más destacable fue el combate por parejas entre integrantes de la división británica, la cual esta últimamente desaparecida de los planos estelares de NXT.

El programa empezó con un resumen de lo ocurrido el pasado NXT TakeOver en Brooklyn, en el que exponían los resultados de los combates con algunos momentos de los mismos. Sin embargo, el único que habló sobre su combate durante todo el programa fue Johnny Gargano, que expreso su decepción tras el combate y reconoció que fue un error fatal durante el mismo pero dijo que no sería el último y que en algún momento quiere un combate contra Tomaso Ciampa.

Lance Saullivan ataca a No Way Jose mientras hacía su entrada

Mientras No Way Jose bailaba con miembros del público mientras sonaba su tema de entrada, como de costumbre, Sullivan le atacó por la espalda mientras Jose estaba en la rampa de entrada. Dentro del ring siguieron los golpes y el combate entre ambos no se pudo empezar por la paliza hacia Jose. Sullivan salió de la arena bajo los abucheos del público tras el ataque.

Continuaba recordando el combate por el título femenino entre Ember Moon y la campeona Asuka, quien derrotó a Moon reteniendo el campeonato y manteniendo su racha invicta. Sin embargo, pocas horas después del evento, y tras unas declaraciones de la campeona después del combate, se confirmó que Asuka se lesionó durante el mismo rompiéndose la clavícula derecha. La campeona comentó en su cuenta de Twitter que ella, al igual que Terminator, volverá y con muchas fuerzas. Ahora es probable que le quiten el campeonato para dejarlo vacante si en un mes la luchadora japonesa no se recupera de su lesión.

Peyton Royce vs. Sarah Logan

Representando a Iconic y acompañada por Billie Kay, Royce afrontó el combate contra Logan, quien había aparecido alguna vez en el programa de la marca amarilla. A pesar de haber aparecido en pocos combates, Logan demostró que puede contra el estilo sucio de Royce a pesar de sus movimientos de sumisión en las cuerdas. Pero no le sirvió para la victoria, la cual se llevó Royce tras aplicar su finisher y cubrirla después de aplicarlo.

Después se hizo recordatorio del combate por el título por parejas y por el campeonato máximo de NXT por el debut de Adam Cole y por el debut como equipo de Bobby Fish y Kyle O'Riley, y la semana que viene empezará un enfrentamiento entre ambos.

Antes de empezar el programa, Bobby Roode, que debutó este martes en SmackDown, dijo que aún no abandonaría NXT del todo por su cuenta pendiente con Roderick Strong, quien enfrentará pronto y entonces podrá irse glorioso a SmackDown como un nuevo integrante del roster principal.

Por último se hizo mención al combate extremo que tuvieron Aleister Black e Hideo Itami, el cual se llevó la victoria Black. Antes del evento, mientras llegaba al recinto, se le preguntó por el combate, pero este no hizo ninguna declaración ignorando a los periodistas de NXT.

Evento Principal: Pete Dunne & Wolfgang vs. Tyler Bate & Trent Seven

Tras más de dos meses sin ver a esta división, se produjo un combate por parejas en el cual involucraba al campeón Dunne junto con su compañero Wolfang contra un nuevo equipo formado por los bigotudos Bate y Seven (hay que recordar que Bate fue el anterior campeón). A pesar de la igualdad de los equipos, el estilo salvaje del campeón y la química casi perfecta que tenía el nuevo equipo, el equipo de Dunne y Wolfang ganó después de que este consiguiera revelar a su compañero para aplicar una plancha con voltereta sobre Bate y cubrirlo con la cuenta de tres. De esta forma acabó el evento post TakeOver.