¿Un nuevo stable en NXT?

Google Plus

Fish, Cole y O'Reilly al final de TakeOver Brookly. Foto: WWE.com

Tres de las principales caras de Ring Of Honor ficharon por la WWE durante verano pasando al territorio de desarrollo de la compañía de Vince McMahon. Kyle O'Reilly y Bobby Fish ya aparecieron en los programas semanales previos a TakeOver para enfrentar a Aleister Black, sin embargo ninguno de los dos consiguió derrotar al luchador. Por su parte Adam Cole apareció por primera vez en el PPV de la marca amarilla, donde atacó al nuevo campeón de NXT, Drew McIntyre tras su combate.

Los tres luchadores tienen una larga carrera en las ligas independientes de wrestling y en empresas distintas a la WWE, pero se les recuerda principalmente por su paso por Ring of Honor. Cole en su etapa en ROH consiguió tres veces el título mundial de la compañía y una vez el título de la televisión, O'Reilly por su parte consiguió tres veces el título por parejas con Bobby Fish y una vez el campeonato mundial de ROH, mientras que Bobby Fish consiguió tres veces el título por parejas con O'Reilly y una vez el título de la televisión.

Kyle O'Reilly y Bobby Fish aparecieron al final del combate por los títulos por parejas de TakeOver, para atacar a los participantes, tras esto posaron con los campeonatos. Con esta acción los luchadores dieron a entender que se volvían a unir como equipo. O'Reylli y Fish formaron en noviembre de 2012 el equipo reDRagon. Bajo este nombre de equipo los dos luchadores han conseguido tres veces el título por parejas de Ring Of Honor, además dos veces el IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship y ganaron el Super Jr. Tag Tournament de 2014.

Además de la relación que existe entre O'Reilly y Fish también existe una relación con Adam Cole, pues O'Reilly fue el primer compañero de Cole. O'Reilly y Cole consiguieron una oportunidad para enfrentar a los campeones por parejas de Ring Of Honor. El equipo de Cole y O'Reilly, el cual se llamó Future Shock, duró dos años teniendo su final en 2012. La relación entre los dos luchadores no acabo aquí, pues en 2016 Cole y O'Reilly tuvieron un feudo por título mundial de Ring of Honor. O'Reilly fue el encargado de poner fin al segundo reindo de Cole como campeón mundial, sin embargo el luchador de florida recuperó el título 33 días después.

La actitud mostrada por los tres luchadores tras NXT TakeOver: Brooklyn III y sus pasados relacionados dan a entender que los tres formaran un equipo que tratará de imponerse en la marca amarilla. Todo apunta a que Fish y O'Reilly tratarán de hacer con los título de la división por parejas que portan Sanity, mientras que Cole tratará de hacerse con el título máximo de la marca amarilla, el cual esta en manos de Drew McIntyre.