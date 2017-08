Reglas del combate del siglo

Google Plus

Foto: UFC.com

Ya han pasado muchos meses desde que fuera oficial el llamado combate del siglo entre uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Floyd “Money” Mayweather y la mayor estrella de la UFC, el irlandés Connor Mcgregor. Se le llamó combate del siglo por el enfrentamiento entre dos estilos de lucha: el del boxeo y el de las MMA. El combate tendrá lugar este mismo sábado en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Antes de todo, las reglas van a ser de boxeo 100%. El presidente de UFC, Dana White en una reciente entrevista para TMZ declaró que ningún tipo movimiento característico de la UFC tales como patadas, agarrones, rodillazos, codazos, llaves de agarra no estará permitido (por eso Connor McGregor es el gran underdog del combate). Además el irlandés no estará rodeado del octógono sino de un cuadrilátero. Los guantes tampoco serán los típicos de las MMA, si no que tendrán un peso de 10 onzas (284 gramos) y cubrirán toda la mano, en contraste con los guantes de la UFC que pesan entre 4 y 6 onzas (113 a 170 gramos), además de que cubren parcialmente la mano.Hay 12 asaltos de 3 minutos cada uno.

La ventaja es, a priori, del estadounidense, pues es su deporte favorito, donde nunca ha perdido y ha sido varias veces campeón mundial. Todo lo que no sea una victoria del americano sería una increíble sorpresa. Lo que no muchos sabes, es que el irlandés compitió en boxeo en sus inicios aunque nunca a nivel profesional. McGregor es más joven (29 años frente a 40), más alto (175 centímetros contra 174) y mayor alcance (188 cm contra 182cm).

El combate está pactado para el peso superwelter, 154 libras (69, 85 kilos). Una de las principales razones para que el combate se ha pactado son las semejanzas de peso entre ambos luchadores, pues si hubiera sido de otra forma, habría sido difícil de pactar la contienda. A pesar de que Floyd ha ganado títulos en varias divisiones, se le reconoce boxeador de 147 libras. Ha ganado peleas en el límite de 154, pero nunca ha llegado a las 152 libras. Por su parte, McGregor ganó campeonatos en la división pluma (límite 145 libras) y en la división ligera (155 libras). En sus enfrentamientos contra Nate Diaz aceptó competir bajo el límite de 170 libras.

Las cifras que se mueven en este combate son astronómicas. Dana White comentó que McGregor espera ingresar más de 100 millones. Por su parte, Mayweather fue mucho más allá y espera ganar entre 200 y 300 millones de dólares.

En las últimas horas se ha dado a conocer que “Notorius” se expone a una fuerte multa económica en caso de que “rompa las reglas” y golpee de forma ilegal a Floyd. La suma de la multa se desconoce, pero se especula que podría llegar a ser un 90 por ciento de su dinero, o incluso más. Tomando como referencia, que puede llegar a ganar 100 millones, llegaría a perder unos 90 millones, además de enfrentarse a una posible demanda por parte del americano.

En cuanto al control antidopping, ambos luchadores pasarán un reconomiento en la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA), la cual trabaja en conjunto con la UFC.