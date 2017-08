Mayweather vs McGregor: Todo listo para el sábado

McGregor y Mayweather se encaran en una de las entrevistas previas. Fuente: The Telegraph

Durante meses la lucha entre McGregor y Mayweather ha sido el centro de atención de todos los medios de comunicación, pero ahora ha llegado el momento de la verdad, con pocos días para el combate y las expectativas por todo lo alto. Todo está listo para que en el espectacular T-Mobile Arena de Nevada se celebré el encuentro, que no empezaría antes de las 4 pero que está previsto que se inicie sobre las 5:30 de la mañana en horario de España.

No obstante no todo son flores en este combate. A pesar de las expectativas puestas las entradas no se están vendiendo al mismo nivel que en eventos anteriores de este tipo. A falta de solo 48 horas para el evento se siguen pudiendo comprar, aunque es cierto que la más barata no baja de los 1800 dólares. Respecto a las ventas en PPV no se puede saber aún el resultado, pero parece que el combate no logrará exceder los 4,6 millones que compraron el Mayweather vs Pacquiao, aunque sí conseguiría superar los más de dos millones del combate entre Mayweather y De La Hoya.

Aún con ello, ambos luchadores estarán muy contentos con la bolsa que se llevarán gracias a este combate. Mayweather tiene asegurados 100 millones, mientras que puede llevarse 100 más gracias a diversos contratos televisivos. McGregor por otro lado se llevará 75 y podría alcanzar hasta los 100 millones de beneficio.

Los careos entre ambos luchadores no han ayudado a que la gente piense en el combate como algo competitivo. Ambos contendientes han estado discutiendo por todo el país en promos dignas de un combate de wrestling más que de un enfrentamiento pugilístico. Estas rondas suelen ser habituales en UFC e incluso en el boxeo, pero la sensación de que McGregor no es rival ha provocado animadversión hacia ambos durante esta clase de careos.

Los vídeos de los entrenamientos han sido también extraños, mientras Mayweather ha mantenido un estilo habitual, McGregor ha hecho uno de los métodos más extravagantes para entrenar, con movimientos distintos a lo habitual y una forma de entrenar nunca antes vista. Esto ha provocado burlas a la par que dudas sobre si será posible que este método sorprenda de verdad al afroamericano.

Las apuestas tampoco tienen dudas sobre el favorito, Mayweather ganará. Mientras que la cuota del americano no suben del 1,40, las del irlandés se mantienen estables por encima de los 5 euros. En las últimas horas poco a poco el público va confiando más en las oportunidades de Conor pero entre expertos y ex luchadores aseguran que McGregor no tiene la más mínima posibilidad.

El combate eso sí, dependerá principalmente de un exceso de confianza del púgil norteamericano. McGregor sin experiencia, solo puede confiar en su potencia bruta y en conseguir mantener al estadounidense a una distancia prudencial desde la cual golpear sin ser golpeado. Si por el contrario Mayweather no infravalora al irlandés y está concentrado, buscará de forma constante el mantenerle muy cerca, castigándole sin permitir que cargue un zurdazo que acabe el combate.

Las únicas posibilidades del irlandés más allá de lo dicho vienen desde un punto de vista mental. Aunque no lo parezca Mayweather tiene mucho más que perder (y no solo el cinturón creado exclusivamente para el combate) que McGregor. Si McGregor pierde todo el mundo dirá que es lo lógico, que no es boxeador y está peleando contra el campeón del mundo. En cambio si pierde Floyd todo el mundo hablará de la vergüenza que es esto para el deporte y que el luchador ha defraudado.

Con esto en mente hay que recordar que el norteamericano tiene una de las mejores mentes del mundo del deporte de contacto en cuanto a psicología. Pero es también cierto que a pesar de su gran defensa sufre cuando empieza a recibir, siendo bastante débil si no logra bloquear o esquivar. En esta situación y si McGregor logra al menos tirarle una vez durante los primeros asaltos puede ser el momento en el que Mayweather pierda el combate.

Todo esto son especulaciones que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir. Lo lógico sería que Mayweather retuviese a McGregor a raya durante los primeros 4 asaltos, cuando el irlandés tenga potencia. A partir de ahí simplemente el luchador se lo pasará bien burlándose del hombre de las MMA para conseguir una victoria por puntos que provoque más furia hacia su persona pero le dé mucho más dinero.

En definitiva el combate va a ser recordado seguro, la única duda es si lo será como un momento clásico del deporte, o únicamente como un espectáculo vergonzante como fue el Tyson vs Holyfield II, el momento en el cual el boxeo cayó a su punto más bajo en la historia. Sea como sea el sábado se saldrá de dudas sobre el enfrentamiento, el show y como lo veremos en el futuro, solo queda esperar que el combate esté a la altura de las bocas de sus participantes.