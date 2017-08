Combate Conor McGregor vs Floyd Mayweather en vivo y en directo online 2017

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Sean bienvenidos al combate del año, a la pelea entre Conor McGregor vs Floyd Mayweather en vivo. Lo narraremos aquí, en directo, en VAVEL.com.

La noche además no tendrá solo este combate. Sin contar los cuatro combates preliminares, en la cartelera principal habrá tres combates para que el espectador abra apetito: Gervonta Davis vs Francisco Fonseca, Nathan Cleverly vs Badou Jack y Andrew Tabiti vs Steve Cunningham.

McGregor y Mayweather ayer tras el pesaje. Fuente: Getty

Ayer se dio el pesaje entre ambos luchadores, mientras que Mayweather pesó 149,5 libras, McGregor pesó 153, cumpliendo ambos con el peso. Aun así se espera que el irlandés aumenté su peso para el combate

Las apuestas dan como claro favorito al norteamericano, el cual se paga escasamente 1,40, mientras que el irlandés se paga más de 5 a 1. Igualmente los expertos también dicen que Mayweather ganará fácil.

El irlandés por otro lado buscará un combate mucho más agresivo y corto, tendrá que aprovechar su mayor potencia, su mayor altura y su peso para tratar de sorprender a Floyd Mayweather.

El boxeador norteamericano buscará aprovechar su ventaja en experiencia, con un enfrentamiento lento y defensivo, donde una defensa sea mucho más relevante que el ataque.

Mientras tanto Mayweather ha optado por un entrenamiento clásico basado en su preparación antes de cualquier combate, además de haber aprovechado gran parte de su tiempo en disfrutar de los lujos de Las Vegas.

El entrenamiento de McGregor ha sorprendido a muchas personas, utilizando métodos distintos a los que se esperan antes de un combate de boxeo, con varias estrategias innovadoras, buscando sorprender a Mayweather.

Byrd arbitrando un combate. Fuente: Getty

El árbitro del encuentro es Robert Byrd. El veterano de 74 años ya ha arbitrado a ambos contendientes. Fue el encargado de arbitrar el enfrentamiento entre Mayweather y Guerrero, además de los dos combates entre McGregor y Nate Diaz.

El combate se celebrará dentro del nuevo T-Mobile Arena, situado en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Inaugurado hace solo un año su capacidad máxima es de 20.000 espectadores.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Sean bienvenidos a la retransmisión del combate Floyd Mayweathervs Conor McGregor en vivo.

El entrenamiento de McGregor ha sorprendido a muchas personas, utilizando métodos distintos a los que se esperan antes de un combate de boxeo, con varias estrategias innovadoras, buscando sorprender a Mayweather.

Byrd arbitrando un combate Fuente: Getty

El árbitro del encuentro es Robert Byrd. El veterano de 74 años ya ha arbitrado a ambos contendientes. Fue el encargado de arbitrar el enfrentamiento entre Mayweather y Guerrero, además de los dos combates entre McGregor y Nate Diaz.

El combate se celebrará dentro del nuevo T-Mobile Arena, situado en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Inaugurado hace solo un año su capacidad máxima es de 20.000 espectadores.