Previa Monday Night Raw 16/10/17: Reigns y Strowman en una 'steel cage match'

Foto: WWE

La cadena USA Network y FOX Sports transmitirán un nuevo episodio, el número 1273 de Monday Night Raw desde el Moda Center en Portland, Oregon. El show se podrá seguir en directo desde nuestro Twitter: @WrestlingVAVEL. El plato fuerte del programa será el enfrentamiento entre Roman Reigns y Braun Strowman dentro de una celda de acero.

Entre monstruos

La semana pasada The Shield se reunió y causó estragos en Raw, desde la paliza a The Miz y The Bar hasta defender a Matt Hardy de la devastación de Braun Strowman para luego pactar un combate de 4 contra 3 en TLC el próximo domingo. Para mantener los reflectores puestos sobre los estelares de dicho combate, Kurt Angle alineó al powerhouse de The Shield contra el Monstruo entre hombres dentro de la poderosa estructura metálica donde Strowman casi termina con la carrera del Big Show, ¿se involucrarán las facciones rivales? ¿Saldrá victorioso Roman Reigns ante uno de sus más grandes rivales?

El llamado de la Hermana

Finn Bálor afirmó tener una idea de qué hacer al enfrentar a Bray Wyatt en TLC. El 'Devorador de Mundos' ha declarado que la Hermana Abigail no ha muerto y será la fuente de poder para que Wyatt pueda derrotar a quien ya le venció tanto en su faceta como demonio como en su persona humana. Bálor no tiene miedo de lo que pueda ofrecer Wyatt y en el último episodio previo al PPV, se jugará el último de los juegos mentales.

Cita con la Emperadora

Puede que Emma haya ganado una lucha que le abriría muchas puertas dentro de la compañía, pero la verdad es que el boleto que se ganó no puede ser favorecedor para ella, o quizá sí. Todo depende de si Emma tiene la astucia y la capacidad de vencer a la ex campeona de NXT que posee el récord más largo de reinado en la historia de la marca, un reto nada sencillo.

La última oportunidad

Kalisto regresó a WWE y con él trajo la alegría de quitar el Campeonato Crucero a Enzo Amore, quien no ha recibido nada de apoyo desde que quitó el título a Neville en No Mercy. La noche después de quitarle el oro, hizo equipo con Mustafa Ali para luchar contra Enzo y Ariya Daivari, derrotándolo por segunda vez consecutiva. El "Certified G" hizo valer su cláusula de revancha por el campeonato para llevarla a cabo en TLC, ¿recuperará Enzo Amore el cinturón que le dio mayor atracción a la división crucero?

Viejos los caminos

Alexa Bliss llamó la atención de Mickie James tras hablar negativamente sobre su edad y cuestionando si aún puede generar algún peso en la compañía. La veterana luchadora ha puesto en marcha un plan para demostrarle a Alexa que los años solo han mejorado su habilidad y que ahora más que nunca, va a poner todo sobre la mesa para conseguir su séptimo título en la rama femenina.