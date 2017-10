Kane se une a The Miz

Kane ataca a Roman. Foto: WWE.com

Kurt Angle inció el programa dando la entrad a The Shield. El stable realizó su entrada clásica con su música y subió al ring para tomar la palabra. Los tres miembros afirmaron que The Shild había vuelto para dominar. Braun Strowman salió al ring junto a Miz, Cesaro y Sheamus para encarar al grupo.

Jason Jordan, Titus O’Neil y Apollo Crews vs. Luke Gallows, Karl Anderson y Elias

Combate en el que los faces dominaron antes de la publicidad. Tras esto Elias mantuvo el control de combate durante un tiempo hasta que Jordan hizo el hot tag. Los faces acabaron dominaron y consiguieron la victoria después de que Apollo aplicase un Crews Control.

Victoria: Jason Jordan, Titus O’Neil y Apollo Crews por cuenta de tres.

Emma fue entrevistado sobre su combate contra Asuka, pero fue interrumpida por Alexa.

Cedric Alexander (con Rich Swann) vs. Jack Gallagher (con The Brian Kendrick)

Alexander empezó dominando con movimientos rápidos. Alexander consiguió conectar un par de patadas, pero la interrupción de Brian Kendrick hizo que Gallagher tomase el control. Mientras Alexander hacía el comeback, Kendrick intentó interferir, pero Swann ayudó a su compañero, permitiendo que este aplicase el Lumbar Check para conseguir la victoria.

Victoria: Cedric Alexander por cuenta de tres.

The Miz apareció para un nuevo programa de Miz Tv. En esta ocasión estaba acompañado por Cesaro y Sheamus. Los tres hablaron sobre como iban a derrotar a The Shield y dieron paso Braun Strowman. El gigante siguió con el tema hasta que Miz afirmó que acabaran con The Shield. Kurt apareció para afirmar que si Strowman perdía contra Roman en el main event de la noche no estaría en el equipo para TLC, con esto se cerró el segmento.

Sasha Banks vs. Alicia Fox

Sasha dominó el combate fácilmente hasta que aplicó el Bank Statemnet.

Victoria: Sasha Banks por sumisión. Después del combate mientras Sasha era entrevistada en los vestuarios apareció Alicia para atacarla y dejarla KO en el suelo.

Enzo apareció para recordarlo ocurrido la semana pasada y como le robaron el cinturón, pero Kalisto apareció para encarar a su rival. Mientras Kalisto hablaba los heels de la división crucero aparecieron para atacarlo, Mustafá Ali trato de hacer el salve, pero los heels impusieron la superiodidad numérica.

Combate por los campeonatos en parejas de Monday Night RAW: Dean Ambrose y Seth Rollins (c) vs. Cesaro y Sheamus

Ambrose empezó dominando sobre Sheamus, llegando a aplicar una llave de equipo junto a Rollins. Cuando el Arquitecto tomó el relevo, Cesaro le atacó de forma ilegal dando paso al dominio heel. Rollins tras mucho tiempo consiguió rehacerse y le dio el relevo a Ambrose para que hiciese el hot tag. Los dos equipos tuvieron cuentas al borde de tres, pero finalmente fue el equipo face el que se llevo la victoria después de que Ambrose aplicase su finisher.

Victoria: Ambrose y Rollins por cuenta de tres.

Finn Bálor apareció para hacer una promo sobre Sister Abigail. Al acabar la promo se transformó en demonio.

Mickie James y Bayley vs. Emma y Alexa Bliss

James empezó buscando la victoria rápida. Ninguno de los dos equipos consiguió un control total del combate. James tras aplicar una Superkick consiguió aplicar la cuenta de tres.

Victoria: Mickie James y Bayley por cuenta de tres.

Combate Steel Cage: Roman Reigns vs. Braun Strowman

Strowman empezó dominando atacando a Roman utilizando la jaula, además de aplicarle un SpineBuster. Roman sorprendió a su rival con una Samoan Drop. Roman trató de escapar per aparecieron Cesaro, Sheamus, Rollins y Amborse que se fueron a pelear a los vestuarios. Roman consiguió sorprender con un Superman Punch y una Spear, pero cuando iba a buscar la cuenta Kane apareció de la nada. Kane aplicó dos Chokeslam y un Tombstone, mientras que Strowman aplicó dos Powerslam para conseguir la victoria.

Victoria: Strowman por cuenta de tres.

Tras el combate Miz apareció para anunciar que Kane se unía a su equipo.