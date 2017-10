Christian: "Capitán Carisma"

Foto: WWE.com

William Jason Reso, más conocido como Christian, nació el 30 de noviembre de 1973 en Kitchener, Ontario, Canadá.

Durante el año 1998 recibió una invitación de la WWF para entrenar junto a Dory Funk Jr. y cuando completó el entrenamiento, firmó un contrato con la World Wrestling Federation. Hizo su debut en el evento WWF In Your House 24: Breakdown ayudando a Gangrel. El 18 de octubre del mismo año, en su primer combate, ganó el WWF Light Heavyweight Championship tras derrotar a TAKA Michinoku. Después de un tiempo insistiendo, Gangrel y Christian convencieron a Edge para que se uniera a ellos, formando The Brood. A mediados de 1999 Gangrel traicionó a sus compañeros para unirse a The Hardy Boyz, pero también terminaría abandonándolos.

El 2 de abril del primer año del nuevo milenio en WrestleMania 2000, Edge & Christian derrotaron a The Hardy Boyz y a los Dudley Boyz en un Ladder Match ganando por primera vez los WWF Tag Team Championships. Durante el año 2000 lo perdieron y lo ganaron hasta en seis ocasiones. El 1 de abril de 2001 en WrestleMania X-Seven volvieron a derrotar a Matt y Jeff Hardy y a Bubba Ray y D-Von Dudley, en esta ocasión en un TLC Match, ganando por séptima y última vez los Campeonatos en Parejas de la WWF.

Foto: WWE.com

El 3 de septiembre de 2001 Christian traicionó a Edge pactando una lucha por el Campeonato Intercontinental, lo que provocó que en Unforgiven Christian se convirtiese en campeón. El feudo entre ambos terminó en Rebellion dentro de una Steel Cage donde Edge salió victorioso.

El 8 de diciembre de 2003 inició un feudo, junto a Chris Jericho, contra Lita y Trish Stratus. Se enfrentaron en Armaggedon en un Battle Of The Sexes Match. Al entrar Chris Jericho en una relación amorosa con Trish Stratus, ambos luchadores entraron en un feudo que culminó con un combate en WrestleMania XX. En dicha lucha Trish Stratus traicionó a Y2J entregándole la victoria a Christian. En noviembre de 2005 abandonó WWE.

El 13 de noviembre de 2005 hizo su debut en TNA en el evento Génesis atacando a Bobby Roode y Coach Scott D’Amore para defender a Rhino, Brother Ray y Brother Devon. Durante su estancia en Total Nonstop Action Wrestling ganó en dos ocasiones el NWA World Heavyweight Championship y también el Gaunlet for Gold en el año 2008.

El 10 de febrero de 2009 hizo su regreso a la WWE derrotando al entonces campeón de la ECW Jack Swagger. En Backlash, volvió a vencer al “All-American American” ganando el ECW Championship.

En WrestleMania XXVII acompañó a Edge en su lucha con Alberto Del Rio por el World Heavyweight Championship. Edge retuvo el título, pero tuvo que dejarlo vacante al día siguiente en RAW debido a una lesión que le obligaba a retirarse. El 1 de mayo de 2011, Christian se enfrentó a Alberto Del Rio por el vacante Campeonato Mundial de los Pesos Pesados, donde ganó su primer título mundial. Christian lo perdió dos días después en la grabaciones de SmackDown! ante Randy Orton, comenzando la rivalidad individual más importante de su carrera.

Foto: WWE.com

Volvió a perder ante “The Viper” en Over The Limit y en Capitol Punishment, siendo esta última con el pie debajo de la cuerda inferior. Ésto le dio una última oportunidad de derrotar a Randy Orton en Money In The Bank, donde si el campeón era descalificado perdería el título. “The Appex Predator” golpeó a Christian en sus partes íntimas y el Capitán Carisma se convirtió por segunda vez en campeón de los pesos pesados. Se pactó un último combate entre ambos en SummerSlam donde, con un RKO sobre unas escaleras metálicas, Randy Orton recuperó el título. Por petición de Edge, Christian obtuvo una última oportunidad el 30 de agosto en SmackDown dentro de una Steel Cage, pero no consiguió ganar.

En la edición del año 2012 de Over The Limit derrotó a Cody Rhodes ganando el Campeonato Intercontinental pero lo perdió durante el episodio número 1000 de Monday Night RAW ante The Miz.

En mayo de 2016 se anunció la retirada de los cuadriláteros de Christian. Sin embargo sigue trabajando para la WWE como embajador y como co-presentador de “The Edge & Christian Show”.

Movimientos finales:

- Killswitch

- Frog Splash

- Spear (en honor a Edge)

Apodos:

- “Captain Charisma”

- “The Instant Classic”