Cartelera WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs 2017



Este domingo se emitirá a través de WWE Network el último PPV exclusivo de Monday Night RAW antes de Survivor Series desde el Target Center de Minneapolis, MN.

Kick-Off: Sasha Banks vs Alicia Fox



Después de varias batallas en Monday Night RAW, Sasha Banks y Alicia Fox se verán las caras en el preámbulo de TLC. Será transmitido una hora antes del evento a través de YouTube, Facebook, Twitter, etc.

Cedric Alexander & Rich Swann vs The Brian Kendrick & Gentleman Jack Gallagher



Cedric Alexander y Rich Swann quieren mostrarle al Universo de la WWE que son el futuro de la división crucero. Este domingo 22 harán equipo para enfrentarse a la nueva alianza del encordado morado, The Brian Kendrick y Gentleman Jack Gallagher.

Asuka vs Emma



Emma ganó una Fatal 5-Way Elimination Match derrotando a Bayley, Sasha Banks, Dana Brooke y Alicia Fox para convertirse en la primera rival de Asuka en el roster principal de la WWE. ¿Mantendrá la ex campeona femenina de NXT su invicto en la compañía de Vince McMahon?

WWE Cruiserweight Championship:

Kalisto (c) vs Enzo Amore



Kalisto derrotó a Enzo Amore la semana pasada en el evento estelar de Monday Night RAW y se convirtió en el nuevo campeón crucero de la WWE. Este domingo tendrá su primera defensa titular ante el ex campeón de la división, quien todavía tenía su cláusula de revancha. ¿Quién saldrá de TLC como el campeón crucero?

"The Demon" Finn Bálor vs AJ Styles



"The Demon" estaba destinado a enfrentarse a Sister Abigail, pero una lesión de Bray Wyatt ha hecho imposible la realización del combate. Finn Bálor no se va a librar de luchar y en su lugar se medirá ante "The Phenomenal" AJ Styles. ¿Quién saldrá vencedor de esta inesperada contienda?

RAW Women's Championship:

Alexa Bliss (c) vs Mickie James



Tras su breve paso por NXT, Mickie James hizo su regreso al roster principal de la WWE disfrazada de La Luchadora ayudando a Alexa Bliss a defender su título femenino de SmackDown ante Becky Lynch. El paso del tiempo ha querido que 10 meses después se disputen el campeonato, en esta ocasión de RAW, ambas luchadoras. ¿Quién saldrá con el oro en su cintura?

Tables, Ladders & Chairs Match:

Kurt Angle, Seth Rollins & Dean Ambrose vs The Miz, Braun Strowman, Kane, Sheamus & Cesaro (3-on-5 Handicap Match)



El primer combate tras la reunión del grupo The Shield tendrá que esperar. Roman Reigns ha sufrido en las últimas horas una meningitis y le impedirá competir en el evento estelar de este domingo. En su lugar estará el manager general de Monday Night RAW, Kurt Angle, quien entrará en un ring de WWE por primera vez en más de 11 años para hacer equipo con los campeones en parejas de RAW, Seth Rollins y Dean Ambrose. ¿Sus rivales? Nadie más y nadie menos que el campeón intercontiental, The Miz, acompañado por Kane, Braun Strowman, Sheamus y Cesaro. La lucha será en desventaja de tres contra cinco e incluirá mesas, escaleras y sillas.