La redacción opina: Tables, Ladders & Chairs 2017

Esta noche el Target Center de Minneapolis, MN, acogerá el último PPV de la WWE antes de Survivor Series. Con los cambios de última hora en la cartelera por problemas médicos de algunos luchadores, los aficionados podrán ver el regreso a un cuadrilátero de la WWE después de once años.

Kick-Off: Sasha Banks vs Alicia Fox

Sergio García: "La locura de Fox, que quiere vengarse de las derrotas sufridas recientemente a manos de The Boss, da lugar a un combate con muy poco interés. Ganará Sasha".

Óscar García: “Sasha Banks se llevará la victoria en esta rivalidad sin sentido de cara a Survivor Series”.

Fernando Murillo: “Combate para que la gente no olvide a Sasha. Cualquier cosa que no sea una victoria de la de Boston sería sorprendente”.

Cedric Alexander & Rich Swann vs The Brian Kendrick & Gentleman Jack Gallagher

Sergio García: "El cambio a heel de Gallagher y su impensada unión con Kendrick han añadido frescura a la división crucero. Enfrente, dos grandes atletas que tienen todas las papeletas para llevarse la victoria".

Óscar García: “Cedric Alexander y Rich Swann saldrán victoriosos y se colocarán en una buena posición para ser retadores al título crucero en el futuro”.

Fernando Murillo: “Este combate me ofrece dudas porque no sé que pensar. Por un lado sigo creyendo de Alexander es el futuro de la división, por lo que una victoria sería clave, pero por otro lado me gusta mucho la nueva faceta de Gallagher. Finalmente de decanto por vitoria heel”

Asuka vs Emma

Sergio García: "Nada hace pensar que The Empress of Tomorrow, que sigue invicta desde su llegada a la compañía, pierda esa condición este domingo. Emma ya ha demostrado que puede ofrecerle una buena lucha a la japonesa, por lo que esperamos un interesante combate entre ellas".

Oscar García: “Squash. Esa es la palabra que define este combate. Asuka se llevará la victoria en su debut en el roster principal en un combate cuya duración no llegará a los cinco minutos”.

Fernando Murillo: “Asuka gana seguro, la cosa es en cuanto tiempo”.

WWE Cruiserweight Championship: Kalisto (c) vs Enzo Amore

Sergio García: "La transformación de The Realest Guy in the Room, que cuenta con aliados, amenaza el flamante reinado de Kalisto. No suena descabellado que Enzo recupere el cinturón con la ayuda de sus secuaces".

Oscar García: “No me gusta para nada Kalisto como campeón. Al principio no quería a Enzo Amore como campeón crucero pero sí que es verdad que le da un plus a la división que nadie puede. Espero que Enzo recupere el título”.

Fernando Murillo: “No me gustan ninguno de los dos como campeones. Me parece que la división crucero ha perdido mucho desde que Neville no es el campeón. Para mí el próximo retador debería de ser Alexander, por lo que se necesita un campeón heel”.

"The Demon" Finn Bálor vs AJ Styles

Sergio García: "La repentina ausencia de Bray Wyatt nos brinda la oportunidad de presenciar un dream match entre dos iconos del wrestling en Japón y líderes del famoso grupo Bullet Club. Incierto resultado, pues Styles será el próximo retador al WWE Championship y Bálor no quedaría bien si fracasa en TLC. Lo único seguro es que, si les dejan, darán un grandioso espectáculo".

Oscar García: “El hecho de que sea un PPV de RAW y de que “The Demon” siga invicto en el roster principal de la WWE, me hace pensar que Finn Bálor saldrá con la victoria”.

Fernando Murillo: “El combate que espero con más ganas. Debido a este combate me alegro de la baja de Bray Wyatt, pues en su lugar nos dan un dream match. No sé quien ganará, pero sin ninguna duda este será el combate de la noche. No podría elegir un ganador ni por motivos personales, pues son mis dos wrestlers favoritos”.

RAW Women's Championship: Alexa Bliss (c) vs Mickie James

Sergio García: "La edad de la aspirante ha sido el tema central de la rivalidad, así que creo que todo quedará en un infructuoso intento de Mickie de desbancar a la campeona. La silueta de Asuka se asoma en el camino de Alexa".

Oscar García: “Combate de transición para la campeona que retendrá sin problemas antes de perderlo en Survivor Series ante Asuka”.

Fernando Murillo: “Alexa deberá ganar para decir que ha derrotado a todas las componentes de la división. Tras esto Asuka será su rival y le quitará el título”.

Kurt Angle, Seth Rollins & Dean Ambrose vs The Miz, Braun Strowman, Kane, Sheamus & Cesaro (3-on-5 Handicap Match): TLC Match

Sergio García: "El regreso oficial de The Shield tendrá que esperar tras la baja de Roman Reigns. Su sustituto, Kurt Angle, vuelve al ring en unas circunstancias que opacan lo que debería ser un acontecimiento trascendental. Imagino que vencerá el equipo de The Miz y compañía para así tener una revancha ya con The Big Dog recuperado".

Oscar García: “Según lo que tengo en la cabeza el equipo de The Miz y compañía se llevará la victoria. Este resultado llevará al combate principal de la marca RAW para Survivor Series donde el equipo vencedor de TLC se medirá también, a parte de los rivales de este domingo, a Roman Reigns y Jason Jordan en el combate tradicional de cinco contra cinco de este evento”.

Fernando Murillo: “Creo que este combate desembocará en el combate tradicional de Suvivor Series de Raw. Será un buen combate, pero me parece mal que se deje en el olvido el título intercontinental y los cinturones de la división por parejas”.