Previa Monday Night Raw 23/10/17: La Bestia responde a Jinder Mahal

Foto: WWE

La cadena USA Network y FOX Sports transmitirán un nuevo episodio, el número 1274 de Monday Night Raw desde el Resch Center de Green Bay en Wisconsin. El show se podrá seguir en directo desde nuestro Twitter: @WrestlingVAVEL. En este nuevo episodio habrá reacciones de TLC incluyendo a The Shield, Finn Balor, Braun Strowman y Kane.

Habla el campeón

Para dar inicio a las rivalidades de Survivor Series, Jinder Mahal hizo un importante anuncio en SmackDown Live la semana pasada, retando al Campeón Universal a un combate en el próximo gran evento de la compañía en la que se enfrentan ambas marcas. La invitación del Campeón de WWE será respondida esta noche por "La Bestia" y su agente, Paul Heyman. ¿Aceptará la lucha para mantener el nombre de la marca roja en lo más alto?

La llegada de la Emperatriz

En TLC Asuka demostró que va al róster principal con todas las ganas de brillar y no tardará en poner sus ojos en el cinturón de la división femenina. Pero por ahora toca ver cuál será el próximo reto de la japonesa en la marca dirigida por Kurt Angle, ¿retomará la rivalidad que tenía con Bayley en el semillero, NXT? ¿Podrá medirse con Alexa, la diosa de WWE?

Dos monstruos en guerra

Kane y Braun Strowman no pudieron mantener su relación contra The Shield y Kurt Angle. Los dos gigantes tuvieron roces desde antes del combate estelar y finalmente terminaron encasillados en una lucha de alto voltaje, finalmente, The Monster Among Men fue derrotado por todo el equipo de The Miz para lanzarlo en un camión de basura, pero todo este calor empezó por los choques con Kane. ¿Qué sigue para ambos luchadores bestiales? ¿Estará Kane a un buen nivel para hacerle frente al devastador Strowman?

Otra vez Enzo

Enzo Amore recuperó su campeonato de la división crucero de manera polémica y sigue sin tener la aprobación de quienes conforman la División 205. El G Certificado volverá a la acción en Raw y ahora se sabrá si Kalisto buscará su revancha por el título o si Mustafa Ali tendrá la chance que ha estado buscando en las recientes semanas.

A pasos endemoniados

Finn Balor sigue creciéndose en su camino a recuperar el título que nunca perdió, ya venció al Fenomenal AJ Styles en uno de los mejores combates de TLC, Balor tiene que mantener el ritmo para poder ganarse la oportunidad titular y esto lleva a la pregunta: ¿Qué hará ahora al Demonio Rey?