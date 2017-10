Triple H regresó al cuadrilátero, Kurt Angle también, pero ¿Daniel Bryan también?

Triple H realizando su entrada en el evento en vivo en Santiago de Chile | Fuente: WWE

A pesar de que llega un momento en el que un luchador de una empresa de lucha libre hace oficial su retiro ya sea por la edad, por condición física y/o mental, por causas ajenas al wrestling, por terceros, ...; hay veces en la que estos luchadores, muchos años depsués, hacen apariciones especiales para realizar una lucha más o incluso pueden volver a luchar de forma activa.

En el caso de la WWE hay muchos ejemplos de ello, los más recientes son los de Kurt Angle, que apresuró su regreso al ring sustituyendo a Roman Reigns en el pasado TLC en la lucha de estipulación con el mismo nombre del evento de 5 vs 3; y de Triple H, quien regreso recientemente al ring en un evento en vivo en Santiago de Chile del 21 de Octubre.

Pero no solo estas dos leyendas hicieron un regreso tras su supuesto retiro. Goldberg regresó en Survivor Series de 2016 para enfrentarse a Brock Lesnar tras 12 años sin luchar, además gano este año el Campeonato Universal. Hulk Hogan regresó el 2002 para liderar el equipo de NWO (New World Order) y estuvo involucrado en grandes luchas, sobre todo la que tuvo frente a The Rock en Wrestlemania 18. Shawm Michaells regresó el 2002 tras recuperarse de su lesión en la espalda y estuvo en la compañía hasta que The Undertaker lo retiró definitivamete en 2008.

Sin embargo, hay otro caso diferente y controversial: el regreso de Daniel Bryan. Aún no está totalmente confirmado su regreso, aunque según varios reportes de los creativos de la empresa es posible que tras Survivor Series y si los médicos se lo permiten, Bryan podría hacer un regreso al ring dejando vacante su puesto de comisionario de Smack Down. Después de lesionarse dos veces, en ambas ocasiones dejando vacante el título que poseía y tras pasar por varios quirófanos, los médicos de la compañía le dieron la baja obligada para evitar que el luchador barbudo sufriese alguna lesión permanente en la columna. A pesar de esto, Bryan asegura que sus heridas están curadas y que está dispuesto a volver a luchar.