Anunciada la cartelera para los shows en España

España aguarda la llegada de sus ídolos | Foto: Proactiv.es

Barcelona y Madrid serán testigos los días 4 y 5 de noviembre, respectivamente, de dos nuevos eventos que lleva a cabo la mayor empresa del entretenimiento deportivo a nivel mundial, WWE, en medio del tour europeo que desarrolla cada año por estas fechas. La compañía liderada por Vince McMahon ya ha comunicado la lista de combates que se podrán disfrutar en un país en el que la reputación del wrestling ha crecido notablemente en los últimos años.

La lucha principal de la velada estará protagonizada por AJ Styles y Jinder Mahal, que se batirán en un duelo en el que el WWE Championship de The Modern Day Maharaja no estará en juego. Styles, próximo retador al título, querrá probar que tiene lo que se necesita para derrotar al campeón. El que sí se disputará es el WWE United States Championship, ya que Baron Corbin defenderá su cinturón ante dos luchadores sumidos en una fuerte rivalidad, Bobby Roode y Dolph Ziggler, en una Triple Threat Match. También estará en liza el WWE SmackDown Tag Team Championship, pues los actuales campeones, The Usos, se verán las caras con sus acérrimos rivales, The New Day, y con el dúo formado por Rusev y Aiden English.

Para complementar estos choques titulares, el público presenciará otras contiendas muy interesantes ya sin campeonatos en disputa. Dos de los mejores competidores de la marca azul, Shinsuke Nakamura y Kevin Owens, dirimirán una batalla que promete las delicias de los espectadores. Naomi, Charlotte Flair y Becky Lynch combatirán en desventaja frente al equipo integrado por la WWE SmackDown Women's Champion Natalya, Carmella, Tamina y Lana. Además, el volador Sin Cara se medirá al renovado Sami Zayn en un encuentro del que se esperan grandes movimientos y el carismático dúo Breezango tratará de vencer a The Ascension.