Las yeguas más rápidas frente afrente

GP Román Martín la edicion del 2016 | Foto: Oscar Blazquez

El ecuador de la temporada de otoño en el hipódromo de la Zarzuela llega con un gran premio haciendo homenaje a uno de los profesionales más emblemáticos de la historia del turf español, Román Martín Sánchez.

El ex jockey y ex preparador recientemente fallecido, tendrá bajo su nombre un premio donde se van a medir las mejores yeguas españolas sobre la distancia de la milla. Diez serán las participantes, donde veremos el duelo entre cinco viejas y cinco tres años. Tres viejas en este caso saldrán como favoritas, la incombustible Poti (F. Jiménez), la experta Bruneta (V. Janáček) y la siempre cumplidora Electra Voice (O. Murphy). La victoria debería estar entre esas tres yeguas, pero no hay que olvidarse tampoco de la ganadora del año pasado de esta misma carrera Kalinda (B. Fayos), la esperanza de los tres años Swift Mover (R. Sousa) y de la sorpresa Boston Charm (J. Gelabert).

Después de que la última jornada de la temporada de San Sebastián fuese suspendida, en la cual estaba programada un gran premio de unas condiciones parecidas tendremos que remitirnos al 2 de julio para ver antecedentes parecidas al del domingo. Ese día se disputó en la misma pista y en la misma distancia un premio Baldoria en la que acabaron en las primeras cinco posiciones las cinco favoritas para el domingo Swift Mover, Electra Voice, Bruneta, Boston Charm y Poti. Este domingo podrían repetirse los mismos duelos, lo veremos en que orden y si habrá alguna invitada más en el duelo de la victoria.

Por lo demás podremos vivir otras cinco carreras en las que destacan dos cosas. Primero, la presencia de una de las promesas de las fustas mundiales como es Oisin Murphy y segundo, el hándicap referenciado Infanta Isabel con 12.000€ al ganador.

Oisin Murphy con los colores de Qatar Racing | Foto: British Champions Series

Oisin Murphy es una de los jockeys con más futuro del turf mundial. A pesar de tener aún 22 años ya ha conseguido la cifra de más de 400 victorias en apenas cinco años que lleva montando. Números espectaculares que, pese a su corta edad, ya tiene grandes victorias de Grupo 1 y un contrato como primer jockey de una de las grandes cuadras mundiales como el Qatar Racing. El domingo tendremos la doble oportunidad de verle montar, ambas con la chaquetilla de la cuadra La Cincha, con Electra Voice y Amathyst.

Mientras que en la otra carrera destacada de la jornada el premio Infanta Isabel donde correrán ocho caballos con un nivel muy parejo. Destacan las opciones de Ranyan (O. Ortiz de Urbina) y Rock Eyes (J.L. Martínez), que en un principio saldrán como favoritos teniendo muy de cerca a Mr Axel (J.L. Borrego) y Canella (B. Fayos). Por lo cual, seis carreras interesantes para este domingo a partir de las 11:30 de la mañana.

Favoritos para VAVEL en la jornada del 2017-10-29:

1ª Carrera: (2) Tarte Flambee – (1) Swing Star – (5) Romelia

2ª Carrera: (3) Rock Eyes – (1) Ranyan – (5) Canella

3ª Carrera: (2) Getaria – (10) Kuboki – (3) Duendecillo

4ª Carrera: (4) Wild Ranger – (6) Amathyst – (9) Obanos

5ª Carrera: (3) Electra Voice – (10) Swift Mover – (5) Poti

6ª Carrera: (4) Amaro Pargo – (1) Le Blue et Noir – (3) Tequila