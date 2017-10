Nikki Cross se convierte en aspirante al título

Google Plus

Foto: WWE.com

Antes del vídeo de apertura, el gerente general William Regal nos informa que debido a que fue sacada del combate de clasificación, Nikki Cross tendrá otra oportunidad de ganar una oportunidad por el título en Houston durante la batalla real de esta noche. Regal también ha hablado con Undisputed Era, SAnitY y Authors of Pain sobre la pelea cuerpo a cuerpo de la semana pasada y la conducta adecuada en NXT. La próxima semana, los Authors tendrán su revancha, y cualquiera de los miembros que no esté oficialmente en el combate será excluido del ringside.

Tino Sabatelli and Riddick Moss def. Oney Lorcan and Danny Burch via pinfall siguiendo un Gory creado por Moss en un running bulldog de Sabatelli en Lorcan; después de acabar con Burch, Oney entró pero Riddick le hizo un turnbuckle. El final vino después de que Burch fuera derribado.

Mauro Ranallo recapitula la interferencia de Taynara Conti en el primer clasificador de Triple Threat, y luego nos pone al tanto de tres mujeres que ya participarán por el campeonato en TakeOver. Mike Rome está en el cuadrilátero para las presentaciones de la batalla real (Candice LeRae, Billie Kay (con Peyton Royce) y Nikki fueron las últimas participantes anunciadas después de un comercial).

Nikki Cross gana la batalla real para convertirse en la ultima competidora en TakeOver: War Games; Después de la primera eliminación, Taynara y Royce atacaron a Cross, sacándola de la acción por un tiempo; orden de eliminaciones: Conti (por Cross), Rhea Ripley y Zeda (por Belair), Dakota Kai (por Sage Beckett), Reina González (por Santana Garrett), Aliyah (por Beckett), Vanessa Borne, Beckett, Garrett y Abbey Laith (por Cross), Sarah Logan (por Mercedes Martinez), Lacey Evans (por LaRae), LaRae (por Belair), Belair, Martinez y Billie Kay.

Regal sale con el cinturón. Royce sube al ring y grita a Cross. Ember Moon y Kairi Sane entran para una sesión de fotos.

A principios de esta semana, Drew McIntyre dejaba el Performance Center en camino a una gira promocional internacional. Los medios lo detienen, pero antes de poder darles una declaración oficial, Zelina Vega lo interrumpe, y quiere saber dónde está el contrato para el título de Andrade "Cien almas". El campeón le dice una vez más que si Almas lo quiere, debe mirarlo a los ojos y preguntarse como lo hizo Roderick Strong. Luego dirá "gracias", pero hasta entonces, él le dice "adiós". A Vega no le interesa hablar con los medios luego de que McIntrye se vaya.

El combate de Aleister Black nunca termina, ya que Velveteen Dream aparece detrás de él durante su entrada. Lo arroja a los escalones del ring y lo ata en las cuerdas, abofeteándolo y exigiéndole a Black que diga SU NOMBRE. Aleister lo mira pero no dice nada. Dream corre por las cuerdas para cargar, pero Black levanta un pie. Se suelta, pero VD esquiva Black Mass y sale por la cuerda, indicando a Aleister que casi lo tenía.

Vega escolta a su asociado al ring, y agarra el micrófono. Ella dice que no alcanzó su nivel de éxito siendo una mujer paciente. Ha pasado una semana, y todavía no tienen una respuesta sobre un match por el título de Drew McIntyre. Ella le da crédito al campeón por haber escalado la montaña, pero ella descubrió que la última vez que estuvo en la WWE, cada vez es más difícil respirar cuanto más subes. McIntyre está esquivando a Cien, pero descubrirá, al igual que Roddy Strong está a punto de descubrir, que no están en condiciones de compartir el aire del campeonato con Andrade.

Andrade "Cien" Almas def. Roderick Strong vía pinfall siguiendo el hammerlock DDT; realmente un match terminó después de que Strong parecía que había tomado el control, pero ZELINA golpea a Roddy dándole la victoria a Andrade.

Los heels llegan a la mesa de comentaristas. Zelina toma el auricular de Mauro para decir que la próxima semana, descubrirán si McIntyre es un hombre de palabra. Las almas lo encontrarán en el ring para pedir su oportunidad por el título. Andrade se sube al micrófono para decir que cree que Drew tiene miedo.

Mientras que Strong está en el ring, la música de Undisputed Era suena. Adam Cole dice que saben que Roddy no es un perdedor, pero que necesita unirse a ellos y ser parte de su era. Él le ofrece un brazalete con su logotipo, ¡y Strong lo toma! Cole, Bobby Fish y Kyle O'Reilly le dicen que lo piense bien. Roddy no parece convencido, pero sujeta la banda mientras los ve salir.