El Impact de las empresas

Lashley entra al ring para su combate frente a Moose. Fuente: Impact

El show arrancó informándonos de que el evento se celebraría a la vez en cinco lugares distintos, habiendo combates celebrados en cada una de las empresas aliadas con Impact!, AAA, The Crash, Noah y BCW, además de en la propia Impact Zone

El Hijo del Fantasma y El Texano vs James Storm y EC3 (AAA, México)

El equipo estadounidense empezó dominando para enfado del público mexicano hasta que Fantasma consiguió tirar a sus rivales. Tras ello Texano sacó su cuerda para castigar al equipo de Impact, devolviendo la igualdad al combate. Cuando los mexicanos tenían la victoria Texano atacó a Fantasma, lo cual provocó fricciones en el equipo.

Fantasma logró conectar su finisher en EC3 pero Texano quiso hacer la cuenta, provocando un conflicto que aprovechó Storm para conectar el Last Call sobre Fantasma y ganar el combate.

Dutch Mantell apareció para preguntarle a Eli Drake sobre porque se había saltado varias ruedas de prensa, lo cual provocó que el campeón se enfadase diciendo que se merecía que su cara. Mantell volvió a aparecer en el despacho con Scott D´Amore intentando calmarle mientras Cornette apoyaba su idea de echar a Drake.

oVe (c) vs Phil Atlas y Brent Banks por el título por parejas de Impact (BCW, Canadá)

El show conectó con el combate ya arrancado. La pareja canadiense tuvo por momento el combate al conseguir dejar solo a uno de los miembros del equipo campeón. Pero al final los campeones retuvieron gracias al Tombstone Piledriver+Foot Stomp.

Eli Drake siguió comportándose como un idiota con el staff tras decirles que no podía hacer una entrevista en ese momento por estar ocupado mientras se dedicaba a chatear con el móvil.

Eddie Edwards (c) vs Marufuji por el título mundial de NOAH (NOAH, Japón)

El combate arranca y rápidamente es cortado a los minutos finales. En estos minutos finales Eddie Edwards conectó una Blue Thunder Bomb para una cuenta de dos. Ambos luchadores se contrarrestaron sus movimientos característicos. Marufuji le golpeó con una brutal kick a la cabeza, quitando la protección del ringside para buscar un Suplex que finalmente no conectó.

El campeón colocó al contendiente en la barrera para lanzarse contra él desde el ring. Pero en el siguiente corte era Marufuji quién dominaba con un Piledriver en el apron del ring y una Spanish Fly. Tras otro corte fue Edwards el que casi gano con una Powerbomb. Finalmente con el Die Hard Flowsion logró retener Edwards el cinturón.

oVe apareció en la calle hablando solo para asegurar que iban a ir acompañados por su familia para poder combatir contra LAX en Bound For Glory. McKenzie Mitchell consiguió finalmente encontrar a Eli Drake para su entrevista, el campeón simplemente aseguró que era el mejor e impidió más preguntas. Laurel Van Ness siguió con su búsqueda de pareja por el público.

Petey Williams vs Idris Abraham vs Tarik vs Kyo Mya (BCW, Canadá)

Tras atacar a Petey Williams desde el primer segundo, el canadiense fue quien controlo la acción dentro del ring. Williams buscó el Canadian Destroyer para Tarik pero Idris Abraham lo evitó para ser después sacado del ring por parte del veterano. Tras una brillante secuencia final Tarik recibió finalmente el Canadian Destroyer para la victoria de Petey Williams.

Eli Drake y Chris Adonis vs Johnny Impact y Garza Jr. (Impact, Estados Unidos)

Los heels dominaron al contendiente número 1, golpeándole ambos de forma constante para tratar de lesionarlo. Garza salvó a su compañero, provocando que Eli Drake fuese castigado por ambos luchadores. Drake aguantó un double Moonsault y gracias a Masters evitó un nuevo salto por parte del mexicano.

Garza quedó aislado por parte de Drake y su aliado, pero el relevo a Impact le dio nuevo aire al equipo face, el cual venció después de que Adonis chocase con Drake, permitiendo un roll-up para el aspirante sobre Chris Adonis.

Trevor Lee (c) vs Ultimo Ninja por el título de la X División (The Crash, México)

El combate fue dominado por medio de técnicas sucias por parte del campeón mientras que Ninja buscaba conseguir la ventaja gracias a su mayor velocidad. Pero finalmente Trevor Lee logró la victoria con un Double Foot Stomp.

Lashley (con Dan Lambert) vs Moose (con Stephan Bonnar) (Impact, Estados Unidos)

Moose comenzó mandando pero Dan Lambert le agarró de la pierna para dar ventaja a su púpilo. A partir de ese momento Lashley golpeó a Moose a pesar de que su rival se negase a caer contra la lona. Cuando Moose empezaba a recuperarse Lambert golpeó al luchador, provocando la descalificación de su luchador.

Tras el combate Lashley fue golpeado por Bonnar y Lambert se quedó solo frente al antiguo campeón de MMA hasta que llegaron sus chicos. Moose con una silla limpió el ring y convirtió el combate en Bound For Glory en una Six Sides of Steel.

El show se cerró con Konnan dando hype para el enfrentamiento por los títulos por parejas en BFG. En sí fue un buen evento pero muy extraño debido a los cortes en los combates, los cuales provocaron una sensación de no ver un Impact completo sino solo los mejores momentos. Aún así parece que Bound For Glory puede ser un gran evento, especialmente por el nivel que pueden tener varios combates como el de por parejas.