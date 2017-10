Stone Cold Steve Austin: "The Texas Rattlesnake"

Foto: WWE.com

Steve Austin nació el 18 de diciembre de 1964 en Victoria, TX. A finales de los años '80 se ganaba la vida descargando camiones hasta que un día volviendo a casa vio un anuncio de Chris Adams para una escuela de lucha libre.

En el año 1991 debutó en WCW bajo el nombre de "Stunning" Steve Austin, ganando su primer título el 3 de junio de ese mismo año tras derrotar a Bobby Eaton por el WCW World Television Championsip. Durante su paso por la empresa de Ted Turner fue dos veces campeón de la televisión, dos veces campeón de los Estados Unidos y dos veces campeón en parejas junto a Brian Pillman.

Tras ser despedido por Eric Bischoff de WCW firmó por Extreme Championship Wrestling donde comenzó a gestar el personaje de "Stone Cold" que tantos éxitos le traería después.

En diciembre de 1995 firmó un contrato con WWF, siendo presentado como "The Ringmaster". En su debut en RAW, Ted DiBiase le entregó el Million Dollar Championship. Debutó en WrestleMania, en su edición número 12, derrotando a Savio Vega. En el año 1996 ganó el torneo King Of The Ring derrotando en la final a Jake "The Snake" Roberts. Después del combate pronunció las palabras que lo acabarían convirtiendo en la superestrella más importante de todos los tiempos:

"You sit there and you thump your Bible, and you say your prayers, and it didn't get you anywhere! Talk about your Psalms, talk about John 3:16...

Austin 3:16 says I just whipped your ass!"

En el Royal Rumble Match de 1997 fue eliminado por Bret Hart pero por una distracción de los árbitros, éstos no se dieron cuenta y Austin volvió a entrar al ring donde terminó ganando el combate. Estos hechos llevaron a que Bret Hart y Stone Cold Steve Austin se vieran las caras en WrestleMania 13 en un Submission Match. Al final del combate, Hart estaba aplicando el Sharpshooter cuando Austin se desmayó. Ken Shamrock, árbitro especial en la lucha, hizo sonar la campana sin que Stone Cold se rindiera.

Ese mismo año en SummerSlam se enfrentó a Owen Hart por el Campeonato Intercontinental. Un Piledriver mal aplicado por parte de Owen estuvo a punto de retirar a "The Texas Rattlesnake" de la lucha libre por una grave lesión en el cuello.

En 1998 ganó su segundo Royal Rumble Match consecutivo, lo que le daba la oportunidad de enfrentarse en WrestleMania XIV al campeón de la WWF, Shawn Michaels. Tras un Stone Cold Stunner Mike Tyson, quien estaba en la esquina del campeón, hizo la cuenta de tres proclamando a Steve Austin el nuevo campeón de la WWF. El día siguiente en RAW Is WAR trajo un nuevo diseño del título, lo que enfureció a Mr. McMahon dando comienzo a la mejor rivalidad jamás vista en la lucha libre profesional.

A comienzos de 1999 Shawn Michaels fue nombrado comisionado de la empresa y, después de que Mr. McMahon anunciase que Stone Cold sería el primero en entrar al Royal Rumble Match, dijo que el segundo en participar sería el CEO de la WWF. Vince terminó ganando la lucha pero, tras reclamo popular, tuvo que poner la oportunidad en juego en St. Valentine's Day Massacre ante Steve Austin dentro de una Steel Cage. Paul Wight hizo su debut en ese combate para ayudar a McMahon lanzando a Austin sobre una de las paredes de la jaula, con la mala suerte de que se rompió y cayó fuera. Stone Cold derrotó a The Rock en WrestleMania XV y ganó por tercera vez el WWF Championship.

En el Royal Rumble Match del año 2001 hizo historia al convertirse en el único hombre en ganar tres veces este combate. Esta victoria le garantizaba enfrentarse a The Rock en WrestleMania X-Seven. Durante el combate, Mr. McMahon interfirió para ayudar a Steve Austin poniendo fin a esta rivalidad y a la dorada Attitude Era. Durante el ángulo de la Invasión, Stone Cold se puso del lado de la WWF pero en el combate que enfrentó a ambas empresas le aplicó un Stunner a Kurt Angle, traicionando a su equipo. Steve Austin perdió el título en Vengeance ante Chris Jericho quien, tras haber derrotado antes a The Rock esa misma noche, se convirtió en el primer campeón indiscutible en la historia.

Tuvo su última lucha en WrestleMania XIX perdiendo ante The Rock.

Apariciones especiales:

. Fue árbitro especial en el combate entre Brock Lesnar y Goldberg en WrestleMania XX.

. Fue árbitro especial en la Batalla de los Billonarios (Mr McMahon vs Donald Trump) en WrestleMania 23. Stone Cold le aplicó un Stunner al actual presidente de los Estados Unidos.

. También fue árbitro especial en el combate por el World Heavyweight Championship entre Batista y Chris Jericho en Cyber Sunday 2008.

. Volvió a ser árbitro especial en WrestleMania XXVII en el combate entre Jerry Lawler y Michael Cole.

. Tras tres años sin aparecer en TV, participó junto a Hulk Hogan y The Rock en el segmento de entrada de WrestleMania XXX donde los tres brindaron con cerveza.

. Hizo su última aparición en WrestleMania 32 donde, junto a Shawn Michaels y Mick Foley, atacaron a The League Of Nations. Después de echar unos bailes, Stone Cold Steve Austin le aplicó un Stunner a Xavier Woods.

Movimientos finales:

- Stone Cold Stunner

Apodos:

- "The Texas Rattlesnake"

- "Austin 3:16"

- "Stunning"