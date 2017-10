Janáček y Bruneta, la pareja perfecta

Google Plus

Bruneta yendo decididamente al poste final | Foto: Oscar Blazquez

La yegua de cuatro años de la cuadra Aterpe con una monta de diez de Václav Janáček se consagra como la yegua más rápida de las pistas españolas. No partía como favorita, pero si se preveía que iba estar seguro en la llegada final y así fue. La carrera partió con una Swift Mover (R. Sousa) poniendo un buen ritmo a la prueba y que no quería soltar la punta en ningún momento. Cerca de la puntera estaba en todo momento Bruneta (V. Janáček) que no le quitaba el ojo a la puntera. Otra de las invitadas a la fiesta era la favorita Electra Voice (O. Murphy) que iba siempre en la mitad del pelotón esperando el remate final. En la llegada a la recta final, Swift Mover se resistía a perder la primera posición, pero Bruneta ya había empezado a dar un paso adelante para conseguir la victoria. Además, el irlandés Oisin Murphy ya venía de atrás queriendo llevar a cabo el remate poderoso de Electra Voice que solo le valió para ser segunda, pasando a Swift Mover y sin poder batir a la ganadora Bruneta.

Del resto de la jornada cabe destacar la segunda carrera de la jornada, que era el premio Infanta Isabel, un hándicap de referencia 41 donde el preparador vasco Guillermo Arizkorreta firmó un triplete consiguiendo el primer, el segundo y el tercer puesto. Una carrera que lo ganó Santiz (J. Gelabert) sorprendiendo con una monta muy medida y buscando el hueco perfecto. El cuatro años de la cuadra Ciudad Rodrigo iba último durante todo el recorrido, pero consiguió venir por los malos batiendo a sus compañeros de preparación Queenwhity (V. Janáček) y Rock Eyes (J.L. Martínez).

Otra de las notas destacadas de la jornada fue el doblete de Roberto Cocheteux como propietario de los caballos Planteur Davier (O. Ortiz de Urbina) y Le Blue et Noir (I. Melgarejo). Para empezar, el dos años Planteur Davier desclasó a sus cuatro rivales en la primera carrera de la jornada dejando sin oposición ninguna a Swing Star (V. Janáček) y Halloko (J.L. Martínez). Y por otro lado en la última carrera de la jornada que estaba reservada para amazonas y gentleman ganó un Le Blue et Noir que ganó de punta a punta venciendo fácilmente a Tequila (M. Carmena) y a Amaro Pargo (P. Gredilla).

Por último, en las dos partes del hándicap las victorias han sido para Quick Artist (J.L. Borrego) y Wild Ranger (B. Fayos) que ganaron en un principio sin mayor oposición en ambas carreras. Por un lado, Quick Artist ganó en un lote de 20 participantes a una Littlebeck Lady (R. Sousa) que no lo puso nada fácil y que cuenta para las siguientes carreras, y a una veterana como Kuboki (C. Buesa) que con un espectacular remate solo pudo ser tercera. Por otro lado, Wild Ranger confirmó el favoritismo en taquillas y firmó una gemela de favoritos junto a Obanos (V. Janáček) que hizo un amago ganador. Mientras tanto tercero bastante más lejos, llegó Quimera (A. Gómez) que poco a poco va recuperando el valor que tuvo en el pasado.

El próximo domingo será el día de los dos años con la disputa entre otras carreras del premio Ramon Mendoza como siempre a partir de las 11:30 de la mañana.

Resultados de las carreras 2017-10-29:

1ª Carrera: (4) Planteur Davier - (1) Swing Star - (3) Holloko

2ª Carrera: (8) Santiz – (7) Queenwhity – (4) Rock Eyes

3ª Carrera: (4) Quick Artist – (14) Littlebeck Lady – (10) Kuboki

4ª Carrera: (4) Wild Ranger – (9) Obanos – (11) Quimera

5ª Carrera: (2) Bruneta – (3) Electra Voice – (10) Swift Mover

6ª Carrera: (1) Le Blue et Noir – (3) Tequila – (4) Amaro Pargo