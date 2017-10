Resultados RAW 30/10/17: encrucijada para Kurt Angle, títulos retenidos y regreso de Braun Strowman

Google Plus

WWE inició otra semana más de su calendario con un ambiente tenso en RAW, luego de la invasión y el caos generado por Shane McMahon y todo el elenco de SmackDown Live la semana pasada.

El show inició con todo el roster de RAW en la rampa y con Kurt Angle en medio del ring, dando la bienvenida como lo hace habitualmente. Sin embargo, con un tono muy distinto pedía disculpas a todos los que conforman el roster por lo sucedido, pero fue interrumpido por la comisionada del programa Stephanie McMahon, quien le reclamó por la forma en la que dejó que sucedieran los hechos de la invasión del programa manejado por su hermano, y en pocas palabras le advirtió que si no lograba que RAW triunfase ante SmackDown en Survivor Series, sería despedido.

Luego de los comerciales Kurt Angle aparece junto a Stephanie en el estacionamiento del Royal Farms Arena, esta le advierte que su anuncio va en serio y se retira del recinto. The Miz aparece y pregunta si se perdió de algo, Angle le repite lo dicho por Stephanie. Miz le dice que está siendo recompensado por realizar una mala labor como gerente general, a lo que Angle responde que está cansado de escucharlo, y que además, no estuvo en RAW durante la invasión de SmackDown Live, así que anuncia que esta noche The Miz estará defendiendo el campeonato intercontinental.

Los combates que se dieron en el programa fueron:

Nia Jax vs Bayley

Originalmente sería Alicia Fox quien enfrentaría a la 'Reina de los Abrazos', pero la capitana del equipo femenino de RAW en Survivor Series dice que está muy ocupada en otros asuntos, por lo que elige a la peligrosa Nia para reemplazarla. La dominante de descendencia samoana tuvo que exigirse al máximo, pero logró vencer a Bayley con un machetazo de pierna. Luego de esto, Alicia Fox, que se quedó viendo el combate, eligió a la ganadora del combate para que hiciera parte del equipo de RAW en Survivor Series.

Samoa Joe hizo su regreso a WWE RAW luego de un buen tiempo fuera tras una lesión de rodilla. El samoano dijo que aunque parecía que muchos lo habían extrañado, él no lo hizo y que no le interesan los aficionados, y que su falta de respeto será usada por él contra cualquier hombre que se le enfrente. Sale Apollo Crews para enfrentarlo.

Samoa Joe vs. Apollo Crews

Samoa Joe controla rápidamente al habilidoso Crews, que contraataca con una Dropkick. Apollo toma el control del combate y busca conectar con su finisher pero Samoa Joe lo detiene. Uranage por parte de Joe, seguida por su Coquina Cluch para conseguir la victoria.

The Miz se hace presente junto a The Miztourage. Matt Hardy también aparece, y JoJo anuncia que el combate para The Miz por el campeonato Intercontinental, será contra el propio Hardy.

The Miz (c) vs Matt Hardy: Intercontinental Championship match

Buena lucha, con Hardy intentando por todos los medios conseguir la cuenta de tres. Miz se recupera, castiga al retador y Miztourage aprovecha distracciones del árbitro para hacer de las suyas. Matt consigue recuperarse y ataca a base de antebrazos y golpes contra el esquinero. Side Effect por parte de Hardy pero Miz escapa con la cuenta en dos. Hardy sube a la tercera cuerda y conecta con un Moonsault, pero el campeón escapa nuevamente del conteo. Miz ataca a Hardy con las patadas características de Daniel Bryan, pero el retador escapa y ¡Giro del destino! pero Miz escapa del cuadrilátero inteligentemente. Hardy lo busca, pero el campeón utiliza las cuerdas para atacarlo y aprovecha el descuido de Matt para conectar su Skull Crushing Finale y ganar el combate por conteo de 3 para retener su título.

Kurt Angle aparece en su oficina mirando su teléfono. La campeona femenina Alexa Bliss aparece y felicita a Angle por ser el capitán del equipo de Raw. Alexa dice que quiere darle una sugerencia al gerente general, que quiere ayudarlo y le sugiere que si su trabajo está en riesgo, podría deshacerse de alguien de la plantilla que no sea necesario, por ejemplo Mickie James, que pueden reemplazarla con alguna de las participantes del Mae Young Classic, o que podrían traer a la propia Mae Young de entre los muertos. Angle le responde que está de acuerdo con la idea de traer nuevo talento, pero no al costo de despedir a Mickie James. Además, dice que mientras Mickie lucho durante la invasión de Smackdown Live, ella salió corriendo, así que decretó una lucha por el campeonato femenino de RAW en donde Alexa defendería su título ante Mickie James en el evento estelar.

Otros resultados:

Asuka derrotó a Stacie Cullen

Finn Balor derrotó a Cesaro

Kane derrotó a Seth Rollins

Heath Slater & Rinho derrtotaron a The Club (Karl Anderson y Luke Gallows) en una lucha dulce o travesura.

Kalisto derrotó a Drew Gulak

Alexa Bliss (c) vs Mickie James: RAW Women's Championship match

Alexa comienza dominando el combate y llevando a Mickie contra las cuerdas. Mickie consigue escapar y Alexa termina fuera del cuadrilátero. Después de comerciales, Alexa se encuentra dominando las acciones. Mickie intenta resistirse pero Alexa encuentra la forma para mantenerse en control. James se pone en pie pero Alexa vuelve a controlarla con un STO. Mickie vuelve a recuperarse y ataca a Alexa buscando la cobertura pero la campeona se escapa. Mickie ataca con un Super Thesz Press desde la tercera cuerda, Alexa intenta salir del ring, la retadora la trae devuelta e intenta la cobertura con varios 'paquetitos', sin embargo Alexa escapa y noquea a Mickie con un tremendo antebrazo con el que se lleva la victoria.

Mientras Alexa celebra su triunfo, The Miz y Miztourage (Bo Dallas y Curtis Axel) intentan abandonar la arena. Los tres suben a una limosina y piden desesperadamente al chofer arrancar pero esta se frena inmediatamente. Frente a la limosina hay un camión de basura, que comienza a dar marcha atrás mientras Miz, Dallas y Curtis Axel intentan salir del vehículo. El camión de basura se frena y empieza a dejar caer basura ¡de la cual sale Braun Strowman! The Miz y The Miztourage consiguen salir del auto y huyen despavoridos, Stroman sale a perseguirlos y las cámaras enfoca de nuevo a Alexa Bliss festejando. El trio y Strowman aparecen en el escenario, Strowman ataca al campeón intercontinental y The Miztourage intenta salvarlo pero sus esfuerzos son infructuosos ante el monstruo entre hombres.

Strowman lleva a The Miz al cuadrilátero y lo ataca salvajemente. Curtis Axel se sacrifica para salvar al campeón intercontinental y se lleva cuatro Running Powerslamm (Tres a petición por el público) mientras The Miz y Bo Dallas huyen incapaces de hacer algo. Braun Strowman decide que no es suficiente y lleva a Curtis contra la mesa de comentaristas en inglés y lo arroja contra ella rompiéndola en el proceso. El programa cierra con Braun posando triunfal.