Previa SmackDown LIVE 31/10/17: se buscan acompañantes para Randy Orton

Duelo por todo lo alto entre Nakamura y Owens | Foto: WWE.com

USA Network emitirá esta noche un nuevo episodio de SmackDown LIVE, evento que tendrá lugar en el Norfolk Scope de Norfolk, Virginia. Dos luchas de notable alcance son los grandes atractivos de este show en ruta a la batalla con el roster de Raw.

Un codiciado puesto, en liza

Foto: WWE.com

The King of Strong Style se enfrentará a The Prizefighter por un puesto en el equipo del show azul que se medirá al elenco de Raw el 19 de noviembre. Con el precedente jugando a favor del nipón, ¿conseguirá Shinsuke Nakamura batir a su oponente o será Kevin Owens quien reine y se una a Randy Orton?

Otra "prueba" para AJ Styles

Foto: WWE.com

Tras triunfar por la vía rápida la semana pasada ante Sunil Singh, The Phenomenal One hará frente esta noche a Samir Singh, el otro protector del WWE Champion Jinder Mahal. ¿Dará la campanada el indio canadiense contra Styles o correrá el mismo destino que su hermano?

Roode y Ziggler, choque con premio

Foto: WWE.com

La ferviente enemistad entre Bobby Roode y Dolph Ziggler escribirá un nuevo capítulo cuando ambos vuelvan a verse las caras en el ring en un 2-out-of 3 Falls Match, esta vez con el aliciente de que está en juego un lugar en el equipo de Survivor Series. ¿Añadirá el anterior WWE NXT Champion un toque glorioso al elenco de SmackDown LIVE o será capaz The Showoff de probar sus habilidades?

Breezango sigue a lo suyo

Foto: WWE.com

La noche de Halloween apunta a ser aún más misteriosa para el excéntrico grupo de Tyler Breeze y Fandango. Inmersos en la investigación del maletín enigmático, ¿qué nos deparará la próxima edición de The Fashion Files, Strangerer Things?

Sin Cara quiere desquitarse

Foto: WWE.com

El enmascarado lleva dos semanas amargándole la existencia a Baron Corbin. El pasado martes, el luchador de Kansas no pudo contener su ira y perdió el combate por descalificación, lo cual ha conducido al mexicano a pedir una revancha. ¿Se impondrá por fin el WWE United States Champion?