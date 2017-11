Randy Savage: "Macho Man"

Google Plus

Foto: WWE.com

Randall Mario Poffo nació el 15 de noviembre de 1952 en Colombus, OH.

En junio de 1985, firmó un contrato con la World Wrestling Federation bajo el nombre de Randy Savage. Durante sus primeras apariciones, los managers más importantes de aquel entonces (Bobby Heenan, Jimmy Hart, Freddie Blassie y Mr. Fuji) querían dirigir al "Macho Man". Terminó rechazando todas las propuestas para presentarle al mundo la persona con la que iba a transcurrir su carrera, Miss Elizabeth.

El 8 de febrero de 1986 ganó por primera vez el Campeonato Intercontinental tras derrotar a Tito Santana después de golpearlo con un objeto metálico. Defendió con éxito el título un mes más tarde ante George Steele en WrestleMania II. Tras esto comenzó un feudo con Ricky Steamboat, lo cual llevaría a un combate entre ambos el año siguiente en WrestleMania III. "The Dragon" derrotaría a Randy Savage en el que sería considerado hasta el año 2009 como el mejor combate de todos los tiempos, siendo superado por la contienda entre The Undertaker y Shawn Michaels en el 25 aniversario de WrestleMania.

El año siguiente, después de que Andre The Giant vendiera a Ted DiBiase el WWF Championship y quedase vacante posteriormente, se celebró un torneo en WrestleMania IV para proclamar el nuevo campeón mundial. "Macho Man" derrotó en primera ronda a Butch Reed, en cuartos de final a Greg Valentine y en semifinales a One Man Gang. Finalmente derrotaría a "The Million Dollar Man" Ted DiBiase convirtiéndose por primera vez en campeón mundial de la WWF.

Foto: WWE.com

Con la reciente formación junto a Hulk Hogan del grupo The Mega Powers, ambos protagonizaron y vencieron el primer evento estelar de SummerSlam ante Ted DiBiase y Andre The Giant. A principios de 1989 empezó a haber roces entre ambos cuando Miss Elizabeth empezó a acompañar a Hulk Hogan a sus combates, lo que hizo que Randy Savage se pusiera celoso. Hogan eliminó accidentalmente a Macho Man del Royal Rumble lo que comenzó una tremenda bronca entre ambos hasta que la manager los separó. El 3 de febrero se cansó y terminó atacando al Hulkster. Ésto llevó a que ambos se enfrentasen en el evento estelar de WrestleMania V por el WWF Championship de Randy Savage, saliendo Hulk Hogan con la victoria. Tras esta derrota Macho Man sustituyó a Miss Elizabeth por Sensational Sherri como manager.

En septiembre de 1989 derrotó a Jim Duggan convirtiéndose en el nuevo "King Of The Ring", cambiando su nombre a "Macho King" Randy Savage.

A finales de 1990 comenzó un feudo con The Ultimate Warrior, por aquel entonces campeón de la WWF. Randy Savage retó al campeón a un combate titular en Royal Rumble pero Warrior decidió enfrentarse a Sgt. Slaughter. Antes de empezar el combate atacó al campeón provocando su derrota. Después de estos hechos se pactó un combate entre The Ultimate Warrior y "Macho King" Randy Savage en WrestleMania VII donde el perdedor debería retirarse de la lucha libre profesional. Warrior ganó y después del combate Queen Sherri atacó a Savage. Miss Elizabeth, que se encontraba entre el público, saltó la barrera y sacó a Sherri del ring. Tras unos momentos de tensión se produjo uno de los momentos más bonitos y emotivos en la historia de la lucha libre, la reunión de Randy Savage y Miss Elizabeth que dejó muchas lágrimas de emoción entre el público.

GIF: Óscar García - VAVEL

Debido a su retiro empezó a participar en los shows como comentarista volviendo a su nombre original de "Macho Man" Randy Savage. El 6 de julio de 1991 en Superstars le propuso matrimonio a Miss Elizabeth quien contestó con el mítico "Oooh Yeah!" característico del Macho Man. Ambos se casaron en SummerSlam de ese mismo año. Durante el banquete de bodas Jake Roberts y The Undertaker atacaron a Randy Savage, lo que llevó a Macho Man a pedir a los fans que le pidieran a Jack Tunney que le devolviera su puesto como luchador, quien aceptó.

Después del Royal Rumble 1992 comenzó un feudo con Ric Flair (quien ese momento era el campeón de la WWF) debido a que iba diciendo que se había acostado con Miss Elizabeth. Ésto llevó a que se enfrentasen en WrestleMania VIII por el título de la WWF. Macho Man Randy Savage derrotó a "The Nature Boy" y ganó por segunda y última vez el World Wrestling Federation Championship. En SummerSlam '92 retuvo el título (a pesar de perder el combate) ante The Ultimate Warrior por cuenta fuera tras un ataque de Ric Flair y Mr. Perfect. El 14 de septiembre en Prime Time Wrestling perdió el título ante Ric Flair tras una interferencia de Razor Ramon.

Foto: WWE.com

Cuando comenzó a emitirse Monday Night RAW en enero de 1993 fue nombrado comentarista del programa junto a Vince McMahon y Rob Bartlett. El 7 de noviembre fue despedido de la WWF por parte de Vince McMahon.

Poco después firmó un contrato con WCW. Un día antes de Starrcade '93 hizo su debut hablando de la relación que tuvo con Hulk Hogan, campeón mundial pesado en aquella época. Ganó su primer WCW World Heavyweight Championship en World War 3 tras vencer en el primer Three Ring 60man Battle Royal pero lo perdió ante Ric Flair un mes más tarde en Starrcade 1995: World Cup of Wrestling. Ganó el título por segunda vez en la edición semanal de Monday Nitro del 22 de enero de 1996 perdiéndolo de nuevo un mes después ante el propio Flair. Ganó dos veces más el título mundial pesado de la WCW pero ambos reinados solamente le durarían un día, perdiendo ambos en Nitro ante Hollywood Hogan. Hizo su última aparición en WCW en Thunder el 3 de mayo del 2000.

Su última lucha como profesional tuvo lugar en TNA durante el evento Turning Point 2004 donde se unió a AJ Styles y Jeff Hardy para derrotar a Kevin Nash, Scott Hall y Jeff Jarrett. Pocos días después abandonaría la empresa.

El 20 de mayo de 2011 se anunció que Randy Savage había muerto tras sufrir un ataque al corazón mientras conducía, provocando el choque del vehículo.

Fue inducido al Salón de la Fama de la WWE como pieza principal de la Clase del año 2015 como reconocimiento póstumo a una brillante carrera.

Foto: WWE.com

Movimientos finales:

- Diving Elbow Drop

Apodos:

- "Macho Man"

- "Macho King"

- "Madness"