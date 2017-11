Resultados RAW 6/11/17: The New Day hace presencia y The Bar obtienen los títulos en pareja

Foto: WWE en español

WWE llegó a la ciudad de Manchester, en Inglaterra, para cumplir con un nuevo episodio de su marca principal, RAW. La semana pasada, Kurt Angle fue advertido por la comisionada Stephanie McMahon, sobre lo que pasaría con su cargo si RAW no se imponía en Survivor Series ante Smackdown. También se dio el regreso de Braun Strowman luego de lo sucedido en el PPV TLC.

RAW abrió con Miz TV, que tiene como invitado a Kurt Angle, Curtis Axel sigue vendiendo el ataque hace una semana con un protector para el cuello. Miz amenaza a Baron Corbin después de que este se metiera con su familia, y luego habla sobre el ataque de Strowman hace una semana, del que culpa al propio Angle diciendo que no supo responder al ataque de Smackdown y no es honorable que enviara a Kane a atacar a Daniel Bryan. Angle niega las acusaciones de Miz, que también le reclama que el ataque de Strowman fuera recompensado con un puesto en el Team RAW. Luego Kurt dictamina que Miz enfrentaría a Strowman.

Resultados

Jason Jordan derrotó a Elias Samson en lucha de "guitarra en un poste". Antes del combate Elias canta para los asistentes, como acostumbra, menciona lo horrible que es Manchester y la reacción del respetable no se hizo esperar. En el combate, Elias llega a la guitarra antes que Jordan, pero Jason la usa antes, estrellándola en la espalda de su contrincante.

The Bar (Sheamus y Cesaro) hablan con Kurt Angle en backstage para pedir una oportunidad para retar a The Shield, porque quieren defender a RAW en Survivor Series. Angle acepta y les da una última oportunidad: The Shield defenderán sus títulos ante Sheamus y Cesaro en el evento principal.

Asuka derrotó a una luchadora local (Stacey Coates) y Alicia Fox anuncia que la japonesa es la nueva integrante del Team RAW femenino. Samoa Joe vs Titus O'Neil jamás inicia ya que Joe ataca a Titus y a Apollo Crews antes de la lucha. Joe toma el micrófono y lanza un reto abierto a cualquiera en vestidores. Quien aceptó el reto fue Finn Bálor. Joe vs Balor termina en doble conteo fuera del ring y siguieron las acciones en la rampa. Varios agentes de seguridad salen para separarlos, y Angle sale a decirles que son los nuevos integrantes del Team RAW. Luego de un momento de calma, Finn Balor se lanza sobre Joe.

Bayley & Sasha banks piden entrar al Team RAW femenino. Ambas enfrentan a Nia Jax y Alicia Fox. Sasha consigue la victoria para su equipo, luego de aplicar el Bank Statement a la capitana del Team RAW femenino, que dice que necesita a Sasha en su equipo. Hasta el momento, las del equipo son: Alicia Fox (c), Nia Jax, Asuka y Sasha Banks.

Llega el combate entre Braun Strowman y The Miz, que trata de huir pero Braun lo persigue. Suena la música de Kane y sale al ring para atacar a Strwoman con su Chokeslam. Strowman le quita la mano y aplica su Running Powerslam. Kane sale del ring, Miz trata de atacar a Strowman, pero se lleva un Running Powerslam del monstruo entre hombres.

Enzo Amore sale a dar su acostumbrada promo y habla de su defensa titular en Survivor Series. Kalisto sale, se sienta en ringside, y Kurt Angle sale y dicta lucha de campeón vs campeón: Enzo enfrenta al United Kingdom Champion Pete Dunne. El británico vence a Enzo con el Bitter End. Kalisto entra y levanta la mano del vencedor para celebrar la victoria. Luego se anuncia que la división británica ha sido invitada a 205 Live.

Alexa Bliss es entrevistada en backstage. Bliss resta importancia a Natalya, le dice a Charly Caruso que se calle y dice que cuando ella estaba en Smackdown, Natalya nunca fue campeona. Seguido destaca sus reinados en ambas marcas.

Se anuncia que Brock estará el lunes en el último RAW antes de Survivor Series.

Llega el evento estelar, en donde 2/3 de The Shield (Rollins y Ambrose) enfrentan a The Bar por los campeonatos en pareja. En los instantes finales de la lucha, suena la música de New Day y los ex camepones en pareja de Smackdown salen en las graderia preguntando a los fans sobre que piensan del show de 3 horas clase B. También se burlan de cómo RAW no contratacó a Smackdown y lo llaman al segmento "Bajo Sitio parte 2". Todo el elenco de RAW sale para atacar a New Day, pero estos escapan. Sheamus aprovecha la distracción de Rollins y aplica el Brouge Kick para llevarse la victoria y coronarse de nuevo junto a Cesaro con los campeonatos en pareja de RAW y así terminar el programa.