Previa SmackDown LIVE 07/11/17: ¿quién se enfrentará a Brock Lesnar?

¿Habrá nuevo campeón? | Foto: WWE.com

USA Network emitirá esta noche un nuevo episodio de SmackDown LIVE, evento que tendrá lugar en el Manchester Arena de Manchester, Inglaterra. Se llevarán a cabo dos defensas titulares que podrían alterar la cartelera del próximo especial de WWE, Survivor Series.

Un reinado en peligro

Foto: WWE.com

Debido al despiadado ataque de Jinder Mahal a AJ Styles la pasada semana, Shane McMahon comunicó que The Modern Day Maharaja defendería su cinturón frente a The Phenomenal One en el show azul. Teniendo en cuenta la posible intromisión de The Singh Brothers en la contienda, ¿quién saldrá del Reino Unido como WWE Champion y tendrá la "suerte" de luchar contra The Beast el 19 de noviembre?

Todo por Carmella

Foto: WWE.com

La capitanía de Becky Lynch, que liderará al equipo femenino de SmackDown LIVE en Survivor Series, no ha sentado nada bien a Ms. Money in the Bank. Tras un acalorado intercambio de palabras en redes sociales, se ha confirmado que James Ellsworth saltará al ring para intentar pararle los pies a The Irish Lass Kicker. ¿Qué acontecerá en esta lucha tan peculiar?

Desafío para The Usos

Foto: WWE.com

El exitoso recorrido de Chad Gable y Shelton Benjamin como equipo afronta el reto más duro hasta ahora: The Usos. Los hermanos samoanos defienden su WWE SmackDown Tag Team Championship en Manchester y es que, tras lo sucedido en Monday Night Raw, ningún campeonato está a salvo. ¿Qué dúo llegará a Houston con los títulos?

¿Venganza de Raw?

Foto: WWE.com

La guerra entre las marcas de WWE sigue su curso. Durante la última edición del show rojo, The New Day apareció entre el público y causó la distracción de los (por entonces) Raw Tag Team Champions Dean Ambrose y Seth Rollins. Cesaro y Sheamus aprovecharon el momento y se convirtieron en los nuevos monarcas de la división en parejas. ¿Responderá el elenco guiado por Kurt Angle a las ofensivas de SmackDown LIVE?