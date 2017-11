Los olvidados y lesionados de la WWE actualmente

Big Cass sentado en el borde del ring con el médico tras lesionarse en su combate frente a Enzo Amore | Fuente: WWE

Hay veces en las que la WWE, ya sea por lesión o por falta de planes, prescinden de algunos luchadores provocando que los creativos se vayan olvidando de dichos luchadores. Estos son los luchadores que están cayendo en el olvido en la empresa de Vince McMahon, no están luchadores que hayan cambiado de roll en la empresa, por ejemplo David Otunga paso de ser luchador a ser actualmente comentarista de SmackDow:

Big Cass

Este es uno de los casos más dolorosos para los fans. Después de la rivalidad que empezó con Enzo Amore en la que se involucró Big Show que culminó en SummerSlam de este año tras derrotar al gigante en un combate en el cual Amore estaba colgado de una jaula, tuvo un combate contra el mismo Amore para culminar la rivalidad y continuar su carrera en solitario. Sin embargo, durante el combate se lesionó la rodilla izquierda y tendría que estar nueve meses en reposo. Se rumorea que su regreso se producirá tras Wrestlemania 34.

Chris Jericho

El caso de Jericho es justificado, en gran medida, por su gira mundial con su grupo Fozzy, en el cual es vocalista. La última vez que apareció en un programa televisivo fue el 25 de julio de este año durante un programa de Smackdown en el cual recobraría su revancha frente a Kevin Owens por el título de los Estados Unidos sin éxito ganando AJ Styles el combate y el susodicho título. A pesar de todo, recientemente el mismo Jericho desafió al campeón de NJPW Kenny Omega a un combate en el evento Wrestle Kingdom 12, el cual aceptó.

Dana Brooke

La luchadora que apareció en la compañía como la guardaespaldas de Charlotte, actualmente no tiene planes en la empresa y es usada como una jobber en la división femenina de la marca roja. Aparece normalmente en house shows y raramente aparece en televisión. Es muy probable que en la ola de despidos que ha sacudido la empresa por su recorte de presupuesto pueda afectar de forma inminente a Brooke.

Luke Harper y Erick Rowan

Aunque ahora están lanzando promos en SmackDown como un equipo de forzudos llamado The Bludgeon Brothers, ambos llevan más de dos meses sin aparecer en televisión, aunque han aparecido en house shows como equipo. Sin justificación alguna, acabaron de forma tajante su rivalidad para ahora formar un nuevo stable similar al roll que tenían en la Familia Wyatt, aunque con un atuendo más peculiar. Aún no se sabe cuando debutarán con su nuevo stable.

Jeff Hardy

Tras su regreso triunfal durante Wrestlemania 33 y su triunfo en el combate por parejas con escaleras junto a su hermano Matt, su estatus como equipo ha ido decayendo. Actualmente Jeff está lesionado de su hombro derecho que lo mantendría fuera de los cuadriláteros durante cuatro a seis meses. En su lugar Jason Jordan estuvo compitiendo en parejas con Matt Hardy sin éxito, separándose y continuando Matt en solitario hasta nueva fecha.

Mike y Maria Kanellis

Maria regresó a la WWE tras siete años sin aparecer junto con su esposo en al vida real Mike. Este debutó con un pequeño feudo frente a Sami Zayn, apareciendo solo dos meses en televisión y solo habiendo ganado un combate desde que está en la empresa. Actualmente ambos están de baja en la compañía: María está embarazada y su esposo está en rehabilitación tras caer bajo la adicción a medicamentos vendidos bajo prescripción medica.

Maryse

Regresó para ser la manager de su esposo y actual campeón intercontinental The Miz e incluso estuvo en un combate en Wrestlemania 33 junto a su esposo frente a John Cena y Nikki Bella, el cual perdieron. Tras una confrontación entre ambos por las peleas durante la celebración del sexto campeonato intercontinental de The MIz y tras la llegada de The Miztourage (Curtis Axel y Bo Dallas) desapareció de televisión y parece ser que no hay ningún plan para ella actualmente.

Heath Slater y Rhyno

Este equipo, quienes fueron los campeones inaugurales de SmackDown, tras su traspaso hacia Raw casi no han tenido relevancia. El único combate destacado fue en el cual Slater se enfrentó a The Miz en Raw por el título intercontinental sin éxito. Normalmente aparecen en Main Event y en House Shows.

The Revival

Este equipo que llegó tras Wrestlemania a Raw tras un paso exitoso como dos veces campeones de NXT, está ahora inactivo por una lesión de Scott Dawson, que estará hasta diciembre de baja por una lesión en su bíceps. Su compañero Dash Wilder aparece en ocasiones en solitario en combates en Main Event.