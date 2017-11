Resultados SmackDown Live 8/11/17: AJ Styles gana el campeonato de WWE y enfrentará a Brock Lesnar en Survivor Series

Foto: WWE en español

WWE sigue en la ciudad de Manchester, Inglaterra, y SmackDown Live sigue preparándose de cara a Survivor Series. En el episodio que se llevó a cabo este martes, hubo combate por los títulos en pareja, uno muy poco usual (Mujer vs hombre) y una nueva defensa del campeonato máximo de la marca.

El show abre con video sobre Jinder Mahal Y AJ Styles. Seguido, Shane McMahon salió a dar una promo sobre Survivor Series y como SmackDown Live será llamado el show principal tras el PPV. Además, recuerda que el ganador entre AJ Styles y Jinder Mahal enfrentará a Brock Lesnar. Daniel Bryan no está presente, y dice que su hermana Stephanie será responsable por lo que le pasó y que él se vengara sobre Kurt. También advierte al elenco de RAW que están prevenidos si quieren venganza. El comisionado del programa presenta a New Day, quienes se acercan al ring y hablan sobre su invasión a RAW el día anterior. Sami Zayn y Kevin Owens interrumpen y también habla sobre Survivor Series y llaman estúpidos a los miembros de New Day. Esto desemboca en la primera lucha: Kofi Kingston vs Sami Zayn

Resultados

Kofi Kingston vence a Sami Zayn, en una lucha donde ambos demostraron su agilidad. Instantáneamente, Kevin Owens subió al ring y le dio varios golpes bajos a Kofi, pero el resto de New Day entró rápidamente para auyentar a KO.

Otro video anunciando a los Bludgeon Brothers (Luke Harper y Eric Rowan), que se acercan a la división en parejas de SmackDown Live.

Randy Orton venció a Rusev. El búlgaro tenía la posibilidad de hacer parte del Team SmackDown si ganaba, pero en medio de su desespero por no conseguir la victoria, Randy aprovechó su desespero para aplicarle su RKO para llevarse la victoria.

Naomi, Charlotte Flair, Lana y Tamina Snuka salen a ver a Becky Linch ante James Ellsworth, que sale con Carmella. Gran reacción por parte del público a favor de la irlandesa en su entrada, y durante la lucha generalmente. Ellsworth empuja a Becky en ocasiones y trata de huir pero la capitana del Team SmackDown femenino para Survivor Series gana con el Disarmer. Luego de la lucha, Carmella aplica una Superkick a Ellsworth.

Charlotte habla con Shane McMahon en el Backstage y Natalya interrumpe pidiendo ser parte del Team SmackDown Live femenino en reemplazo de la hija de Ric Flair, además de enfrentarse a Alexa Bliss en el combate campeona vs campeona. Shane por el contrario dicta Natalya vs Charlotte la próxima semana por el campeonato femenino de SmackDown Live.

También se anuncia la lucha entre Baron Corbin defendiendo su título de los Estados Unidos ante Sin Cara.

Chad Gable y Shelton Benjamin vencieron a Los Usos por conteo fuera del ring en una lucha por los Campeonatos en pareja de SmackDown Live. Chad Gable aplicó una clipeada a uno de los Usos, que no pudo regresar al ring al conteo de 10, así que los samoanos retuvieron sus títulos.

AJ Styles venció a Jinder Mahal en el evento estelar por el campeonato de WWE. El 'Fenomenal' aplicó su Phenomenal Forearm después de atacar a Mahal contra la tercera cuerda. De esta forma, el estadounidense gana por segunda vez este cinturón e irá a Survivor Series para enfrentar al campeón universal Brock Lesnar en Survivor Series. Con el 'Fenomenal' celebrando terminó el show.