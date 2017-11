Toca soplar 76 velas

Google Plus

Madrileño (V. Janáček) ganando el GP 75 Aniversario del hipódromo de la Zarzuela | Foto: Oscar Blazquez

Domingo de celebraciones en el hipódromo de la Zarzuela. Se cumple el 76 aniversario del recinto madrileño y para tal cita se presenta una jornada muy interesante a partir de las 11:30 de la mañana.

Seis carreras son las que formaran la jornada con el destacado Gran Premio ¡Hola! 76 Aniversario de la Zarzuela en la quinta jarrera del día. Se trata del gran premio más importante de la temporada de otoño en España sobre el doble kilómetro. Además, de tener un campo de ocho participantes de un gran nivel el premio para el ganador será muy goloso, ya que, 24.000€ serán el premio para el ganador. Ocho son los aspirantes a ser el ganador de la prueba principal del día, donde todos cuentan con una opción de victoria. Es verdad que algunos partirán con el papel de favoritos como son Almorox (J. Augé), Argüero (J. Gelabert) y Parsifal (V. Janáček).

Los dos primeros fueron segundo y tercero en la edición del año pasado. Este año el representante de Christophe Ferland viene de ganar el Gran Premio de la Hispanidad con enorme superioridad y también hay que tener en cuenta que nunca ha caído de la gemela en Madrid. La única pega que podría tener Almorox será la distancia que podría hacérsele algo largo dependiendo del transcurso de la carrera.

Mientras tanto, Argüero lo tendrá algo más difícil pese a que por distancia sale bien parado el año del nacional de la Yeguada Rocío no ha sido tan buena como la del pasado año. El gran rival de Almorox sin duda será Parsifal. El caballo de la Yeguada AGF lleva una temporada no muy exigente, pero que roza la perfección. Tres salidas con una victoria y dos segundos, siendo solo batido por el rey Tuvalu. Las sorpresas pueden pasar la doble representación de Roberto Cocheteux, Le Blue et Noir (E. Révolte) y Portobelo (R. Sousa), y el portugués Intaglio (R.C. Montenegro) con la preparación de la siempre buena entrenadora Ana Imaz Ceca.

El resto de la jornada lo completara dos carreras de hándicap, una carrera para dos años, una carrera de nacionales y el premio Infanta Beatriz. Destaca esta última prueba con 12 caballos y yeguas de un buen nivel sobre la distancia de la milla. Los favoritos serán los caballos que más en forma llegan a la cita contando con una victoria en sus últimas actuaciones. En este caso vienen de ganar en la última carrera que han disputado, Barbarigo (J. Augé), Son Bou (R. Sousa), Mr Hobbs (V. Janáček) y Speedrider (J. Gelabert). Por lo tanto, apostamos por estos cuatro para la victoria en este hándicap de referencia.

Jornada de celebración, de soplar las velas en la hierba y en las gradas del hipódromo madrileño. Grandes carreras y grandes caballos para que sea un aniversario de calidad y emoción.

Favoritos para VAVEL en la jornada del 2017-11-12:

1ª Carrera: (1) Checo – (3) Ivan el Terrible – (4) Rey de la Plata

2ª Carrera: (1) Bella Canarias – (2) Cretino – (5) Sonny Boy

3ª Carrera: (1) Electra Voice – (4) Kuvasz– (8) Llerena

4ª Carrera: (3) Son Bou – (8) Speedrider – (4) Mr Hobbs

5ª Carrera: (5) Parsifal – (3) Intaglio – (2) Argüero

6ª Carrera: (1) Joaquina – (3) Fable of Arachne – (6) Mayo