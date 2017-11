Resultados RAW 13/11/17: Triple H regresa y le pone picante a Survivor Series

Foto: WWE

El Philips Arena acogió este lunes 13 de noviembre a un nuevo episodio de WWE RAW. Kurt Angle sigue siendo presionado por los 'altos mandos' para conseguir una victoria sobre Smackdown Live el próximo domingo en Survivor Series, en el que tendrá la responsabilidad de guiar a la marca roja.

El show de los lunes comenzó con la aparición de Stephanie McMahon, que presentó a Angle, y le recriminó lo sucedido el lunes anterior, cuando The New Day hizo una nueva aparición en RAW, dando pistas de una posible invasión por parte del elenco de Smackdown, a lo que el gerente general no tuvo explicación alguna, y poniendo el "pecho a la situación", dejó en claro que iría a por la pierna de Shane McMahon en Survivor Series. No contenta, Stephanie estuvo a punto de despedir a Angle ya que no se sentía conforme con sus planes. La salvación del GM estuvo en The Shield, que interrumpió a la comisionada de RAW cuando se disponía a pronunciar la emblemática frase "You're fired" que tanto ha caracterizado a su padre Vince McMahon. Esta vez con Roman Reigns de vuelta, The Shield exigió a Stephanie mantener a Kurt Angle como líder del equipo de RAW, y propuso de paso una lucha ante The New Day el próximo domingo. Recordemos que gracias a su intervención, The Bar (Sheamus y Cesaro) aprovechó para vencerlos y arrebatarles los campeonatos en pareja de la marca roja. Stephanie quedó sin palabras, algo que parecía indicar que le fascinaba la idea de Reigns, Rollins y Ambrose.

Resultados

Bayley derrotó a Dana Brooke y Mickie James, para convertirse en la quinta integrante del Team RAW femenino para Survivor Series. Ante la presencia de Alicia Fox, Nia Jax, Asuka y Sasha Banks, la reina de los abrazos se quedó con la victoria luego de un Bayley-to-Belly aplicado a la veterana Mickie. Durante el combate Asuka interrumpió atacando a Brooke, después de que esta la golpeara primero.

Enzo Amore y Drew Gulak vencieron a Kalisto y Akira Tozawa. Buena exposición de talento por parte de Tozawa, que se complementó muy bien con Kalisto, sin embargo, con astucia Enzo logró el conteo de tres sobre el japonés, luego de aplicarle su JawdonZO.

Kurt Angle anuncia combates para los cinco miembros del Team RAW masculino. Finn Balor en equipo con Samoa Joe ante The Club (Karl Anderson y Luke Gallows), Jason Jordan ante Bray Wyatt. Braun Strowman exige enfrentar a Kane y Angle accede, para programarlo como evento principa.

Después, sale Miztourage junto a The Miz, para iniciar MizTV. Habla sobre Baron Corbin, al que enfrentará en Survivor Series, a menos de que pierda su título ante Sin Cara este martes en Smackdown Live.The Bar son los invitados, quienes hablan de la sorpresa de New Day la semana pasada, y cómo aprovecharon la oportunidad para ganar los títulos una vez más, además aseguran que vencerán a The Usos en Survivor Series, y Miz agrega que esta noche vencerán a The Shield.

Jason Jordan derrotó a Bray Wyatt, que lució muy agresivo durante la lucha, llegando a lastimar la rodilla izquierda de Jordan, que responde a pesar del dolor, invirtiendo una Sister Abigail y sorprendiendo con un 'paquetito' para conseguir la cuenta de tres. Después de la lucha, el 'Devorador de mundos' ataca a Jordan, quien es auxiliado por un árbitro para salir. En Backstage, Angle dice que ve difícil que pueda estar en Survivor Series, obteniendo una respuesta negativa de su hijo.

The Shield derrotó a The Bar (Cesaro y Sheamus) junto a The Miz. Roman Reigns consigue el conteo de tres sobre Miz, luego de aplicar su Spear, seguido de el Triple Powerbomb junto a Rollins y Ambrose.

Aparece Kurt Angle en el ring, y dice que tiene una dificil decisión. Su hijo Jason Jordan fue lesionado en su combate ante Bray Wyatt, y que como Gerente General de RAW y Capitán del Equipo en Survivor Series, no puede permitir que compita este domingo. Jordan lo interrumpe cuando se disponía a mencionar el quinto miembro del equipo, para decirle que no lo hiciera. Angle se niega y dice que lo necesita al cien porciento y que tiene toda una carrera por delante. Jordan insiste y suplica a su padre por que no lo haga, pero luego sale Stephanie McMahon y exige a Angle haga el anuncio, pero quien aparece para hacer el anuncio ¡ES TRIPLE H! El juego camina rápidamente hacia el ring para ponerse cara a cara al General Manager y dice que si no hace el maldito anuncio, él lo hará... "El quinto integrante del Equipo Raw SOY YO", dice Triple H. Jordan sigue triste, reclamando, y ante eso ¡TRIPLE H LE APLICA UN PEDIGREE!

Finn Balor y Samoa Joe derrotaron a The Club (Karl Anderson y Luke Gallows). El irlandés consigue la victoria de su equipo luego de aplicar un Coup de Grace a Karl Anderson. Buena lucha por parte de Joe y Balor, que dejaron sus diferencias y sacaron lo mejor de su repertorio para imponerse en el combate.

Alexa Bliss es entrevistada en Backstage. La campeona critica el no poder prepararse para su rival, ya que aún no sabe cuál será, habla mal de su antigua marca, Smackdown Live. Dice que tal vez vaya a ver el programa en vivo y asegura que triunfará el domingo ante quien sea su oponente.

Braun Strowman vs Kane queda sin resultado, luego de que ¡AMBOS ATRAVESARAN EL RING! La lucha transcurre con muchos golpes y la utilización de sillas fuera del ring, pero después de un Running Powerslam que aplicó Strowman a Kane, los giantes siguieron de largo. Con el agujero en el ring y ambos luchadores desaparecidos, termina el show.