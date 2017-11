Previa SmackDown Live 14/11/17: Survivor Series a la vista

Google Plus

Foto: WWE.com

El Pectrum Center, Charlotte, NC, acogerá esta noche el último programa del roster principal de la WWE antes de Survivor Series. Los luchadores de SmackDown trataran de encarar de la mejor forma posible el evento, para esto el show ofrecerá dos combates titulares.

Lucha de familias

Como ante sala al combate de Survivor Series, Natalya pondrá en juego el título femenino de la marca azul ante Charlotte Flair. Las dos luchadoras son representantes de dos de las familias más importantes de la historia del wrestling, Natalya de la familia Hat y Charlotte de la Flair. La que consiga salir del programa con el cinturón de la división femenina de SmackDown bajo el brazo se enfrentará a Alexa Bliss en Survivor Series.

Sin Cara ante su gran oportunidad

La rivalidad entre Sin Cara y Baron Corbin está en su punto álgido y esta noche esto se verá representado con un combate donde el título de EEUU que posee Corbin estará en juego. El mejicano ha conseguido derrotar a Corbin, aunque no ha conseguido cubrirlo. Tras sufrir un pequeño percance en el show de Madrid, parece que Sin Cara está al 100% para el combate de esta noche.

Miedo a Raw

En los primeros programas previos a Survivor Series el roster de SmackDown invadió Raw y atacó a gran parte del roster de la marca roja. Kurt Angle aseguró que esto no pasaría por alto y siendo el último programa antes del evento todo apunta a que será en este en el que se puede dar una posible invasión por parte del roster de la marca roja. Además la semana pasada New Day intervino en el combate entre The Shield y Cesero y Sheamus, lo que hace que las posibilidades aumenten.

Regresa Daniel Bryan

El manager general de SmackDown hará su regreso esta noche tras recuperarse del ataque que sufrió cuando visitó Raw. Se espera que Bryan realice una promo en la que anime a los miembros de la marca azul a conseguir la victoria en el PPV del domingo.

Sami y Owens quieren la revancha

En el último programa de SmackDown Sami Zayn cayó derrotado ante Kofi Kignston, esta noche tendrá la oportunidad de redimirse de esta derrota. Zayn hará equipo con su amigo Owens para tratar de derrotar a los miembros de New Day, los cuales preparan su combate contra The Shield en Survivor Series.